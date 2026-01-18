মোদি 'ভোটপাখি', সিঙ্গুরে মমতার প্রকল্পে ফিতে কেটে ক্রেডিট নিতে চাইছেন: তৃণমূল
তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী ঘনঘন রাজ্যে আসেন, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন ৷ কিন্তু নির্বাচন মিটলেই আর তাঁর দেখা পাওয়া যায় না ।
কলকাতা, 18 জানুয়ারি: শনির পর রবিবার, আজ ফের রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । একসময়ে রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দেওয়া হুগলির সিঙ্গুরে আজ তাঁর জোড়া কর্মসূচি । বিধানসভা ভোটের আগে সিঙ্গুরের এই সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী একাধিক রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন । তবে মোদির এই সফরের ঠিক আগেই কড়া ভাষায় তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাল রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ।
তৃণমূলের মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী আজ যে প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করবেন, তার সিংহভাগই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন অনুমোদন করেছিলেন । পাশাপাশি, রাজ্যের প্রতি কেন্দ্রের বঞ্চনা এবং শিল্পায়ন নিয়েও মোদি সরকারকে কাঠগড়ায় তুলেছে ঘাসফুল শিবির ।
রেল প্রকল্পে 'ক্রেডিট ওয়ার'
তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী একটি ভিডিয়ো বার্তায় দাবি করেছেন, "আজ প্রধানমন্ত্রী তারকেশ্বর-বিষ্ণুপুর লাইনের যে অংশের উদ্বোধন করতে চলেছেন, তার সূচনা হয়েছিল 2000-2001 অর্থবর্ষে । সেই সময় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর বাজেট বক্তৃতায় শুধু এই প্রকল্পের উল্লেখই ছিল না, এর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দও করা হয়েছিল ।"
অরূপের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে নরেন্দ্র মোদির সরকার এই প্রকল্পগুলিতে ঢিলেমি দিয়েছে । ঠিক যেমন জোকা-বিবাদী বাগ মেট্রো বা গড়িয়া-এয়ারপোর্ট মেট্রো প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থের জোগান বন্ধ করে দিয়ে ইচ্ছাকৃত দেরি করানো হয়েছে । আজ ভোটের মুখে সেই প্রকল্পগুলির উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী নিজের নামে কৃতিত্ব নিতে চাইছেন বলে অভিযোগ তৃণমূলের ।
ন্যানো এবং টাটা প্রসঙ্গ
সিঙ্গুরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিতভাবেই শিল্পায়ন নিয়ে বার্তা দেবেন । তার আগেই পাল্টা যুক্তি সাজিয়েছে তৃণমূল । অরূপ চক্রবর্তী বলেন, যে ন্যানো গাড়ি নিয়ে এত বিতর্ক এবং যা মোদি গুজরাতের সানন্দে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই কারখানার উৎপাদন আজ প্রায় বন্ধ । গত আট বছর ধরে সেখানে কার্যত কোনও ন্যানো গাড়ি তৈরি হয়নি । উল্টোদিকে, বাংলায় টাটা গোষ্ঠীর বিনিয়োগ বেড়েছে ।
তৃণমূলের দাবি, টাটা সন্সের চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরন নবান্নে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করে গিয়েছেন । রাজ্যে নতুন শিল্প ও অনুসারী শিল্প তৈরিতে আগ্রহ দেখিয়েছে টাটা গোষ্ঠী । অরূপ পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, 2011 সালে যেখানে টিসিএস-এ (TCS) কর্মী সংখ্যা ছিল 15 হাজার, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 52 হাজারে । টাটা মেটালিক্স জামশেদপুরের বদলে খড়গপুরে তাদের প্রধান ইউনিট চালু করেছে । ইনফোসিস, উইপ্রো, মাইন্ডট্রি-র মতো তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি রাজারহাটে তাদের ক্যাম্পাস তৈরি করেছে । তৃণমূলের দাবি, মোদি সরকারের সার্টিফিকেটেই বাংলা আজ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে (MSME) দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে ।
কেন্দ্রীয় বঞ্চনা ও ‘ভোটপাখি’ খোঁচা
প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কটাক্ষ করে তাঁকে ‘ভোটপাখি’ বলে সম্বোধন করেছেন তৃণমূল নেতৃত্ব । তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী ঘনঘন রাজ্যে আসেন, বড় বড় প্রতিশ্রুতি দেন, কিন্তু নির্বাচন মিটলেই আর তাঁর দেখা পাওয়া যায় না । 2014 সালে প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের চা বাগান অধিগ্রহণের প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রাখেননি । উল্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘চা সুন্দরী’ প্রকল্পের মাধ্যমে শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন ।
তৃণমূলের অভিযোগ, 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা এবং গ্রাম সড়ক যোজনার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্র । জিএসটি বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য টাকাও দেওয়া হচ্ছে না । রাজ্যের মানুষের পেটে লাথি মেরে এখন ভোটের আগে 'মন ভোলানো' কথা বলতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই মত শাসকদলের ।
বাঙালি বিদ্বেষের অভিযোগ
সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী বাংলায় টুইট করলেও, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল । অরূপ চক্রবর্তীর কথায়, "প্রধানমন্ত্রী বাংলায় টুইট করে বাঙালি-প্রেমী সাজার চেষ্টা করছেন । অথচ ওড়িশায় বাঙালি বস্তিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, মধ্যপ্রদেশে পেটানো হচ্ছে, মহারাষ্ট্রে পুলিশ দিয়ে তুলে দেওয়া হচ্ছে । বাংলা ভাষায় কথা বলাটাই যেন অপরাধ ।" এনআরসি এবং ডিটেনশন ক্যাম্পের জুজু দেখিয়ে বাঙালিদের মধ্যে ভীতি ছড়ানোর অভিযোগও এদিন ফের তুলে ধরা হয় ।
কুণাল ঘোষের তোপ
অন্যদিকে, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষও সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ করেছেন । তাঁর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী আজ এমন একটি জায়গায় সভা করছেন, যা একসময় কৃষিজমি আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল । কিন্তু আজ মোদি সরকার কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ করছে । ভোটের আগে সিঙ্গুরকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা সফল হবে না বলে দাবি কুণালের।
সবমিলিয়ে, প্রধানমন্ত্রীর কপ্টার সিঙ্গুরে নামার আগেই রাজনৈতিক উত্তাপ চড়িয়ে দিল রাজ্যের শাসকদল । এখন দেখার, সিঙ্গুরের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সব অভিযোগের পাল্টা কোনও জবাব নরেন্দ্র মোদি দেন কি না ।