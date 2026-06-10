CID-র অতিসক্রিয়তা ! বিনা ওয়ারেন্টে মমতার ঠিকানায় তল্লাশির অভিযোগে হাইকোর্টে তৃণমূল

CID-র অতিসক্রিয়তা ! বিনা ওয়ারেন্টে মমতার ঠিকানায় তল্লাশির অভিযোগে হাইকোর্টে তৃণমূল
তৃণমূলকে মামলা দায়ের করার অনুমতি ৷ তবে, জরুরি ভিত্তিতে নয়, রেগুলার বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে বলে জানাল কলকাতা হাইকোর্ট ৷
Published : June 10, 2026 at 12:32 PM IST
কলকাতা, 10 জুন: কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির পার্টি অফিসে সিআইডি অভিযান নিয়ে এবার কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করার আবেদন জানাল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের বিরুদ্ধে অতিসক্রিয়তা এবং বিনা ওয়ারেন্টে তৃণমূল সুপ্রিমোর মূল কার্যালয়ে অভিযানের অভিযোগে এই মামলা দায়ের করার আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূলের আইনজীবী কিশোর দত্ত ৷ কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার দুপুরে কালীঘাটে হরিশ চ্যাটার্জি রোডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি লাগোয়া তৃণমূলের পার্টি অফিসে তল্লাশি চালায় সিআইডি-র একটি দল ৷ বিধানসভায় তৃণমূল বিধায়কদের জাল সই-কাণ্ডের তদন্ত করছে সিআইডি ৷ তার প্রেক্ষিতেই এই তদন্ত অভিযান বলে জানানো হয় ৷ কালীঘাটে পৌঁছে সিআইডি আধিকারিকরা দীর্ঘক্ষণ মমতার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন ৷ তাঁদের বাড়িতে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয় ৷ তবে, দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর তাঁরা ভিতরে ঢোকেন এবং পার্টি অফিসে তল্লাশি শুরু করেন ৷
তৃণমূলের তরফে এ দিন আদালতে অভিযোগ করা হয়েছে, রাজ্য পুলিশ প্রশাসন অতিসক্রিয় হয়ে উঠেছে ৷ তৃণমূলের আইনজীবী কিশোর দত্ত দাবি করেন, "সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া কোথাও গিয়ে বলপূর্বক ঢুকে নথি নিয়ে চলে এলেন সিআইডি-র আধিকারিকরা ৷ এই অনৈতিক কাজ যাতে ভবিষ্যতে না-করে, সিআইডি-কে সেই নির্দেশ দিক আদালত ৷" এই প্রেক্ষিতে মামলা দায়ের করার অনুমতি চেয়ে এবং জরুরি ভিত্তিতে শুনানির জন্য আবেদন করা হয় ৷
কিন্তু, বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের সিঙ্গল বেঞ্চ মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেও, জরুরি শুনানি হবে না বলে জানিয়ে দেয় ৷ তালিকা অনুযায়ী মামলার শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি ভট্টাচার্য ৷