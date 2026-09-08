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নন্দীগ্রাম-রেজিনগর উপনির্বাচনে লড়াইয়ে নামার আগে প্রতীক-যুদ্ধ ‘দুই’ তৃণমূলে

এখনও সিদ্ধান্ত জানায়নি নির্বাচন কমিশন ৷ তবে ঘাসফুল প্রতীক পাওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তৃণমূলের দুই শিবিরই ৷ সুরজিৎ দত্তর বিশেষ প্রতিবেদন ৷

TRINAMOOL CONGRESS
উপনির্বাচনে লড়াইয়ে নামার আগে প্রতীক-যুদ্ধ ‘দুই’ তৃণমূলে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 8, 2026 at 4:53 PM IST

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কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: সামনেই উপনির্বাচন । আগামী 6 অক্টোবর রাজ্যের দুই কেন্দ্র নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরে ভোটগ্রহণ । কিন্তু ভোটের আগে রাজনৈতিক উত্তাপের কেন্দ্রবিন্দুতে এখন শুধুই প্রতীক-যুদ্ধ । উপনির্বাচনের আগে ঘাসফুলের আসল উত্তরাধিকার কার, তা নিয়েই কার্যত আড়াআড়ি বিভক্ত তৃণমূল কংগ্রেস । দুই শিবিরই নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করে দলের প্রতীকের ওপর অধিকার ফলানোর চেষ্টা করছে । ভোটের ময়দানে নামার আগে এই দড়ি টানাটানির জল আদালত ঘুরে বর্তমানে গড়িয়েছে নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত ।

দ্রুত সমাধানের আশায় দুই পক্ষই নিজেদের মতো করে তৎপরতা শুরু করেছে । ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই উপনির্বাচন দুই শিবিরের কাছেই আক্ষরিক অর্থে 'প্রেস্টিজ ফাইট' । সূত্রের খবর, প্রতীকের দাবি জানিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই দু’দফায় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন ৷ পিছিয়ে নেই ঋতব্রত শিবিরও ৷ তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ঘাসফুল প্রতীক পাওয়ার বিষয়ে তারা পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী ৷

এই শিবিরের দাবি, কমিশনের নির্দেশিকা মেনে প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্র এবং আনুষঙ্গিক তথ্য ইতিমধ্যেই জমা দিয়েছে তারা । এখন শুধুমাত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষা । রাজ্যের শাসক দল যখন নির্বাচনকে ঘিরে ভোটের ময়দানে নিজেদের ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত, তখন তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের প্রতীক নিয়েই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি । দলের অন্দরের এই অচলাবস্থা উপনির্বাচনের আগে চরম আকার ধারণ করেছে ৷

দলের দুই শিবিরের মধ্যে দূরত্ব এতটাই বেড়েছে যে, উপনির্বাচনের রণকৌশল নিয়ে দলের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যেও তীব্র বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে । নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর, দুই কেন্দ্রেই নিজেদের সংগঠন মজবুত বলে দাবি করছে উভয়পক্ষই । কিন্তু প্রতীক কার হাতে থাকবে, সেই প্রশ্নের মীমাংসা না-হওয়ায় চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশে প্রবল বাধা তৈরি হচ্ছে ৷ এই ঘোলাটে পরিস্থিতিতে দলের অনেক শীর্ষ নেতাই মুখে কুলুপ এঁটেছেন । তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি ।

তবে লড়াইয়ের ময়দান বিনাযুদ্ধে ছাড়তে নারাজ কেউই । প্রতীক নিয়ে বিস্তর টানাপোড়েন থাকলেও, নির্বাচনে লড়ার বিষয়ে অত্যন্ত প্রত্যয়ী ফিরহাদ হাকিম । তিনি তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে বলেন, ‘‘আমরা সব নির্বাচনেই লড়ব । তৃণমূল কংগ্রেস হিসেবেই আমরা সব নির্বাচনেই আমরা লড়ছি এবং লড়ব । একটা কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি আমরা লড়াই করছি ।’’

একই আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গিয়েছে ঋতব্রত শিবিরের নেতা আক্রুজামানের গলাতেও । দলীয় সংগঠন এবং আসন্ন নির্বাচন প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কাছে দ্রুত নিষ্পত্তির আর্জি জানিয়ে তিনি বলেন, ‘‘একটা দল যেহেতু নির্বাচনে অংশগ্রহণ দলের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে এবং দায়িত্বের মধ্যে পড়ে । আশা করি ঘাসের উপর জোড়াফুল প্রতীক আমাদের থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস ।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা ইতিমধ্যেই আবার ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেব, আশা করি সেখানে আমরা নির্বাচন কমিশনকে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আবেদনও করব । আমাদের সংগঠন সব জায়গায় আছে । এবার কোথায় কে প্রার্থী হবে না হবে, সেই বিষয়ে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি আগামী 10 তারিখ বসে আলোচনা করে ঠিক করা হবে ৷ দু’টো আসনেই আমরা জয়লাভ করব ।’’

অন্যদিকে প্রতীক নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে রাজি হননি কালীঘাট তৃণমূলের কোনও নেতাই । তবে ভোট নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । টেলিফোনে তিনি বলেন, ‘‘প্রতীক নিয়ে কিছু বলার নেই । মানুষ ভোট দিতে পারলে, পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনী আমাদের কর্মীদের ভোট দিতে দিলে দু’টো আসনেই ভালো ফল করবে আমাদের দল ।’’ যদিও ঋতব্রত শিবির নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি ।

তবে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই প্রতীক বিতর্কের চূড়ান্ত রায় আসতে পারে । নির্বাচন কমিশন শেষ পর্যন্ত কার পক্ষে রায় দেয়, তার ওপরই নির্ভর করছে আসন্ন উপনির্বাচনে তৃণমূলের দুই শিবিরের ভবিষ্যৎ ৷ দুই পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শানাতে ব্যস্ত । আপাতত আগামী 10 তারিখের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন নিচুতলার কর্মী-সমর্থকরা । জোড়াফুল শেষ পর্যন্ত কার হাতে ফোটে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ।

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