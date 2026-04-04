উত্তরে বিজেপির মোকাবিলায় উন্নয়নই ভরসা ! জেলায় এবার সাতে সাত, দাবি মহুয়ার

উত্তরে বিজেপির মোকাবিলায় উন্নয়নই ভরসা ! জেলায় এবার সাতে সাত, দাবি মহুয়ার
উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ জেলা জলপাইগুড়িতে এবারে ভোটের ফলাফল কী হবে ? ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি তৃণমূলের জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ ৷ লিখলেন অভিজিৎ বোস ৷
Published : April 4, 2026 at 7:49 PM IST
জলপাইগুড়ি, 4 এপ্রিল: উত্তরবঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ জেলা জলপাইগুড়িতে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক লড়াই তুঙ্গে । 2021 সালের ফলাফলে যেখানে এগিয়ে ছিল বিজেপি, সেখানে এবার ঘুরে দাঁড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নেমেছে তৃণমূল কংগ্রেস । জেলা সভাপতি মহুয়া গোপের কথায়, "উন্নয়নই আমাদের একমাত্র হাতিয়ার ।" এবারের ভোটে জেলায় তৃণমূল কি সাতে সাত পাবে? ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি তৃণমূলের জেলা সভাপতি ৷
প্রশ্ন: এবারে ভোট প্রচারের মূল কৌশল কী?
মহুয়া গোপ: গত 15 বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে উন্নয়ন হয়েছে, সেটাকেই সামনে রেখেই আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি । গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, সব জায়গায় উন্নয়নের ছাপ রয়েছে ।
প্রশ্ন: 2021 সালে জেলায় ফল ভালো হয়নি । এবার কি বদল আসবে?
উত্তর: অবশ্যই । আমরা সাতটি আসনেই জয়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী । ইতিমধ্যে ধুপগুড়ি উপনির্বাচনে আমাদের প্রার্থী নির্মল চন্দ্র রায়ের জয় প্রমাণ করেছে মানুষ আবার আমাদের উপর ভরসা রাখছে । এখন আমাদের দখলে চারটি আসন রয়েছে ।
প্রশ্ন: লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির সাফল্য কি প্রভাব ফেলছে?
উত্তর: 2019 সালের ভোট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন আবেগের । তবে 2024 সালে আমরা ব্যবধান অনেকটাই কমিয়েছি । মানুষের সমর্থন আবার আমাদের দিকে ফিরছে, এটাই বাস্তব ।
প্রশ্ন: পুরসভা এলাকাগুলিতে তৃণমূল পিছিয়ে, এটা কি উদ্বেগের?
উত্তর: আমরা এটা অস্বীকার করছি না । তবে গত এক বছরে অনেকটাই ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে । সংগঠন আরও শক্তিশালী হয়েছে ।
প্রশ্ন: কেন্দ্র বনাম রাজ্য, এই ইস্যু কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
উত্তর: খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেন্দ্রীয় সরকার 100 দিনের কাজ, আবাসন, রাস্তা সব ক্ষেত্রেই বাংলার প্রাপ্য আটকে রেখেছে । অথচ রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । মানুষ এই পার্থক্য বুঝতে পারছেন ।
প্রশ্ন: বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে কি তৃণমূলের লাভ?
উত্তর: বিজেপি বিভ্রান্তির রাজনীতি করে । আমরা মানুষের কাছে তাঁদের অসত্য প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরছি । প্রাকৃতিক দুর্যোগ হোক বা বন্যা, প্রতিবারই মুখ্যমন্ত্রী নিজে ছুটে এসেছেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ।
প্রশ্ন: চা শ্রমিকদের ভোট কতটা গুরুত্বপূর্ণ ?
উত্তর: উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে চা শ্রমিকরা বড় ফ্যাক্টর । আগে তাঁদের মজুরি ছিল খুবই কম । এখন তা অনেকটাই বেড়েছে । পাশাপাশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প তাঁদের আর্থিক সুরক্ষা দিয়েছে । আমরা আশাবাদী, চা শ্রমিকরা আমাদের পাশেই থাকবেন ।
প্রশ্ন: নির্বাচনের মূল বার্তা কী?
উত্তর: আমরা উন্নয়নের হিসাব নিয়ে মানুষের দরজায় যাচ্ছি । বিজেপি শুধু রাজনীতি করে, আমরা কাজ করি, এই বার্তাই পৌঁছে দিচ্ছি ।
পরিসংখ্যান: 2021 সালের ফলাফল (জলপাইগুড়ি জেলার 7টি বিধানসভা)
নাগরাকাটা: তৃণমূল – 71247 | বিজেপি – 94722
ধুপগুড়ি: তৃণমূল – 100333 | বিজেপি – 104688
ময়নাগুড়ি: তৃণমূল –103395 | বিজেপি – 115603
জলপাইগুড়ি: তৃণমূল –95668 | বিজেপি –94727
রাজগঞ্জ: তৃণমূল –104641 | বিজেপি – 88868
ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি: তৃণমূল – 101495 | বিজেপি –129088
মালবাজার: তৃণমূল – 99086 | বিজেপি – 710951
জলপাইগুড়িতে এবার লড়াই শুধু আসনসংখ্যার নয়, বরং 'উন্নয়ন বনাম অভিযোগ' এর । ভোটবাক্সই ঠিক করবে, কোন পথে হাঁটবে উত্তরবঙ্গের এই গুরুত্বপূর্ণ জেলা ।