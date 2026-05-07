ফল প্রকাশের দিন থেকেই তালাবন্ধ তৃণমূলের জেলা কার্যালয়, হারের ধাক্কা নাকি নেপথ্যে অন্য কারণ!

ফল প্রকাশের দিন থেকেই তালাবন্ধ তৃণমূলের জেলা কার্যালয়, হারের ধাক্কা নাকি নেপথ্যে অন্য কারণ!
মালদায় বিধানসভার আসন সংখ্যা 12৷ তৃণমূল ছয় ও বিজেপি ছয়টি আসনে জিতেছে৷
Published : May 7, 2026 at 5:33 PM IST
মালদা, 7 মে: অবাক কাণ্ড! উত্তরবঙ্গে একমাত্র মালদা জেলায় ভোটের খেলায় পদ্ম-ঘাসফুলের ড্র হয়েছে৷ দুই দলই ছ’টি করে আসন ভাগাভাগি করে নিয়েছে৷ রাজ্যের একাধিক জায়গার মতো এখানে তৃণমূলের সদর পার্টি অফিস দখল হয়নি৷ ভাঙচুর কিংবা রং বদল তো দূরের কথা৷ কিন্তু তারপরেও জেলা তৃণমূলের সদর দফতর তালাবন্ধ৷ ফল ঘোষণার পর থেকেই৷
যে দফতরের সামনে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মোটর বাইক আর চারচাকা গাড়ির লাইন থাকত, যে দফতরের সামনে অটো কিংবা টোটো থেকে যাত্রী নামানোর সাহস পেতেন না কেউ, এখন সেখানে সবকিছুই চলছে৷ শুধু দফতরে কোনও মানুষ নেই, বাইরে জটলা নেই, ভিতর থেকে কোনও আওয়াজও ভেসে আসছে না৷ এমনকি যে কেয়ারটেকার দফতর দেখাশোনা করতেন, দেখা নেই তাঁরও৷ তবে কি এই পার্টি অফিস বন্ধ হতে চলেছে? চলছে ফিসফাস৷
মালদা জেলায় একমাত্র তৃণমূলেরই কোনও স্থায়ী ঠিকানা নেই৷ যখন যিনি জেলা সভাপতির চেয়ারে বসেছেন, তাঁর ব্যক্তিগত কার্যালয় দলের সদর দফতর হয়ে গিয়েছে৷ কখনও প্রয়াত দুলাল সরকার, কখনও মোয়াজ্জেম হোসেন, কখনও মৌসম নুর কিংবা আবদুর রহিম বকসি৷ সভাপতির চেয়ারে বদল এসেছে, একই সঙ্গে বদলেছে দলের মূল কার্যালয়৷
বর্তমানে মালদা জেলায় তৃণমূলের সভাপতি আবদুর রহিম বকসি৷ তাই তাঁর কার্যালয়ই এখন তৃণমূলের সদর কার্যালয়৷ সেই কার্যালয়ই এখন তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে৷ তবে গত 15 বছরে কোনও দফতরের ছবিটাই এমন ছিল না৷
মালদায় তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ের পাশেই অটো স্ট্যান্ড৷ প্রতিদিন সেই স্ট্যান্ডে অটো নিয়ে আসেন ইমরান শেখ৷ তাঁর দাবি, “ফল প্রকাশের দিন সকালেও দফতর খুলেছিল৷ লোকজনও ভালো ছিল৷ কিন্তু দুপুর নাগাদ কার্যালয়ে তালা পড়ে৷ আর সেই তালা খোলেনি৷ কবে খুলবে জানি না৷ তবে কার্যালয় বন্ধ থাকায় আমাদের একটু সুবিধে হয়েছে৷ এখন ওখানে প্যাসেঞ্জারদের নামানো বা ওঠানো যায়৷ আগে যেটা সম্ভব ছিল না৷ প্রতিদিন অনেক গাড়ি কার্যালয়ের সামনে রাখা থাকত৷ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে এই জেলায় বড়সড় কোনও রাজনৈতিক ঝামেলা কোনোদিনই দেখা যায়নি৷ এবারও তার ব্যতিক্রম নয়৷ শুধুমাত্র কার্যালয়টা বন্ধ আছে এই যা৷”
একই কথা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই এলাকার এক দোকানির বক্তব্যে৷ তিনি বলেন, “ভোটের আগেরদিন পর্যন্ত ওই কার্যালয় প্রতিদিন গমগম করত৷ প্রচুর মানুষ আসত৷ অনেকে আমার দোকানেও খেতে আসতেন৷ ভোটের দিন দোকান খুলিনি আমি৷ তাই সেদিন দফতর খোলা ছিল কি না, বলতে পারব না৷ কিন্তু তার পরের দিন থেকে নিয়মিত দোকান খুলছি৷ তবে ওই দফতর আর খুলতে দেখিনি৷ আশা করি খুব তাড়াতাড়ি সব কিছু আগের মতো হয়ে যাবে৷”
তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি এবারও মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে জিতেছেন৷ নেত্রীর নির্দেশে তিনি কলকাতায়৷ এদিন একাধিকবার ফোন করেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি৷ তবে দলের জেলা সহ-সভাপতি তথা মুখপাত্র শুভময় বসু দাবি করেছেন, “সবেমাত্র ভোটের ফল বেরিয়েছে৷ দলের নেতা-নেত্রীরা বুথস্তরে পর্যালোচনায় ব্যস্ত রয়েছেন৷ জেলা সভাপতিও এখন কলকাতায়৷ তাই জেলা কার্যালয় আপাতত বন্ধ রয়েছে৷ এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তাছাড়া এবার গোটা রাজ্যেই আমাদের বিপর্যয় হয়েছে৷ তার মধ্যে উত্তরবঙ্গও রয়েছে৷ কিন্তু উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে মালদা জেলাতেই আমাদের ফল সবচেয়ে ভালো৷ গতবারের তুলনায় এবার দু’টি আসন কম পেলেও আমরা এখানে ছ’টি আসনে জিতেছি৷ কয়েকদিনের মধ্যেই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে৷ জেলা কার্যালয়ও আগের মতোই খুলবে৷”
শুভময়বাবু এই দাবি করলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলাস্তরের অন্যতম এক তৃণমূল নেতা বলেই ফেললেন, “আসলে সবাই এখন জল মাপছেন৷ অনেকে তলে তলে বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগও শুরু করেছেন৷ ওদের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এক মাস অন্য কোনও দলের কাউকে তাঁরা দলে নেবেন না৷ কিন্তু এক মাস পর তাঁদের মত পরিবর্তন হতেই পারে৷ কারণ, রাজনীতিতে কোনও কিছুই শেষ কথা নয়৷ হয়তো এখন আমাদের দলের অনেকেই সেই দিনের আশায় বসে রয়েছেন৷”