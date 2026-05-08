ক্ষমতাচ্যুত হতেই তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহ ! 5 নেতা-নেত্রীকে শো-কজ শৃঙ্খলারক্ষাকারী কমিটির
দলবিরোধী মন্তব্যের সঠিক কারণ দর্শাতে না-পারলে সাসপেন্ড হবেন বিদ্রোহীরা ! পরাজয় ও সমালোচনাকে এক করা ঠিক নয়, মত তৃণমূলের একাংশের ৷
Published : May 8, 2026 at 4:02 PM IST
কলকাতা, 8 মে: বিধানসভা নির্বাচনে আশানুরূপ ফল না-মেলার পরেই তৃণমূলের অন্দরে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ক্ষোভের আগুন ৷ দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সরব হয়েছেন একাধিক নেতা-নেত্রী ৷ এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে এবার কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ দলবিরোধী মন্তব্য এবং আচরণের অভিযোগে শুক্রবার সকালে তৃণমূলের পাঁচজন পরিচিত নেতা, নেত্রী ও মুখপাত্রকে কারণ দর্শাতে বা শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে নবগঠিত শৃঙ্খলারক্ষাকারী কমিটি ৷ আগামী চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদের এই চিঠির উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷
নির্বাচনে ভরাডুবির পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে ৷ তৃণমূল সূত্রে খবর, দলের বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধ নেতার নিশানায় ছিলেন মূলত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দলের বিপর্যয়ের জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশের দিকেই আঙুল তুলছেন তাঁরা ৷
এই নিয়ে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের মত, এই প্রকাশ্য বিদ্রোহ দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী ৷ তাই শোকজ করা হয়েছে বিদ্রোহী এই নেতাদের ৷ তৃণমূল যে পাঁচজনকে শোকজ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন — ঋজু দত্ত, কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, পাপিয়া ঘোষ, কার্তিক ঘোষ এবং কোহিনুর মজুমদার ৷ শৃঙ্খলারক্ষাকারী কমিটির তরফে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন এই পাঁচজনকে শোকজের চিঠি পাঠিয়েছেন ৷
কী কারণে এই পদক্ষেপ ? তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, মাত্র দু'দিন আগেই তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের সদ্য জয়ী বিধায়কদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন ৷ সেই বৈঠকেই দলের ভিতরে ওঠা এই বেসুরো আওয়াজ এবং প্রকাশ্য সমালোচনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ৷ দলের শৃঙ্খলারক্ষায় কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত মূলত সেখান থেকেই নেওয়া হয় ৷
শোকজের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ওই নেতারা দলের বিরুদ্ধে 'মিথ্যা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মানহানিকর' বিবৃতি দিয়েছেন ৷ তাঁদের এই ধরনের কার্যকলাপ দলের সার্বিক সংগঠন এবং ঐক্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে মনে করছে ঘাসফুল শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব ৷
এই পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্প্রতি তৃণমূলে একটি নতুন শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে ৷ ডেরেক ও'ব্রায়েন ছাড়াও এই গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে রয়েছেন ববি হাকিম, অসীমা পাত্র, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং শুভাশিস চক্রবর্তী ৷ ঘাসফুল শিবির সূত্রে খবর, এই পাঁচজনকে কেবল শোকজ করেই থেমে থাকতে রাজি নয় তৃণমূল ৷ তাঁদের জবাব সন্তোষজনক না-হলে বা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জবাব না-মিললে বহিষ্কারের মতো চরম পদক্ষেপের দিকেও এগোতে পারে শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি ৷ দলের বিদ্রোহী অংশের সামনে একটি কড়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করাই এখন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রধান লক্ষ্য বলেই জানা যাচ্ছে ৷
তবে, তৃণমূলের এই কড়া অবস্থানের মধ্যেও ভিন্নমত পোষণ করছে তৃণমূলের ভেতরেরই একটি অংশ ৷ তাঁদের মতে, দলের এই ভরাডুবির পর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের আরেকটু বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত ৷ ওই অংশের যুক্তি, নির্বাচনে বিজেপির কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করা এবং দলের ব্যর্থতার প্রকৃত কারণগুলি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা ৷
তাদের মতে, দলের শৃঙ্খলা ও ব্যর্থতা দু'টি বিষয় এক নয়, সম্পূর্ণ আলাদা ৷ ব্যর্থতার কারণ খুঁজতে গিয়ে কেউ সরব হলে, তাঁকে যেন দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বা শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে ধরে নেওয়া না-হয়, সেই বার্তাই দিতে চাইছে তৃণমূলের একাংশ ৷ আপাতত এই শোকজের পর ওই পাঁচ নেতা কী জবাব দেন এবং তৃণমূল কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ৷