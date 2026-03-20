'কাটমানি' বনাম 'হার্মাদ বাহিনী' ! এন্টালিতে ভোটের তরজায় বিদায়ী বিধায়ক বনাম প্রাক্তন মন্ত্রী

'কাটমানি' বনাম 'হার্মাদ বাহিনী' ! এন্টালিতে ভোটের তরজায় বিদায়ী বিধায়ক বনাম প্রাক্তন মন্ত্রী
Published : March 20, 2026 at 9:44 PM IST
কলকাতা, 20 মার্চ: ভোটের মুখে এন্টালি বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে উত্তাপ বাড়াচ্ছে রাজনৈতিক তরজা । মুখোমুখি দুই প্রাক্তন বিধায়ক—তৃণমূল কংগ্রেসের স্বর্ণকমল সাহা ও সিপিএমের দেবেশ দাস । 'উন্নয়ন' কী, তা নিয়েই দু’পক্ষের তীব্র অভিযোগ–পালটা অভিযোগে সরগরম এলাকা ।
তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এবারের ভোটে তৃণমূল প্রার্থী করেছে স্বর্ণকমলের ছেলে সন্দীপন সাহাকে ৷ আর বামফ্রন্ট এই কেন্দ্রে এখনও প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি ৷ তবে রাজনৈতিকভাবে এলাকায় ভোট প্রচারে নেমে পড়েছে দুই দলই ৷ তারই মধ্যে তরজায় জড়িয়েছে বিদায়ী বিধায়ক বনাম প্রাক্তন বিধায়ক ৷
ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহার অভিযোগ, বাম আমলে দীর্ঘদিন মন্ত্রী থাকলেও এন্টালির জন্য কার্যত কোনও উন্নয়নই করেননি দেবেশ দাস । তাঁর কথায়, "তখন নাগরিক পরিষেবার অবস্থা ছিল ভীষণ খারাপ । সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকা জলমগ্ন হয়ে যেত । মানুষ পরিষেবা পেত না । উন্নয়নের বদলে ওরা ভরসা করত 'হার্মাদ বাহিনী'র উপর, সেই জোরেই ভোট জিতবে বলে ভাবত ।"
নিজের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, 2011 সালে প্রার্থী হওয়ার পর থেকেই তিনি এলাকায় ঘুরে ঘুরে ছোট ছোট কাজ শুরু করেন । তাঁর দাবি, "মানুষ বুঝেছিল, কাজ করলে জায়গা পাওয়া যায় । তাই প্রতিবারই আমাকে বাড়তি ব্যবধানে জিতিয়েছে । প্রথমবার 25 হাজার, পরে 28 হাজার, আর শেষবার প্রায় 59 হাজার ভোটে জিতেছি ৷" বিধায়ক তহবিলের '100 শতাংশ কাজ' সম্পন্ন করেছেন বলেও জানান স্বর্ণকমল ।
তবে এই দাবিকে একেবারেই মানতে নারাজ দেবেশ দাস । রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রীর পালটা বক্তব্য, তৃণমূলের কাছে উন্নয়ন মানেই 'নিজেদের উন্নয়ন' । কটাক্ষ করে বলেন, "তৃণমূল কর্মী, কাউন্সিলরদের সম্পত্তির পরিমাণ দেখলেই বোঝা যাবে উন্নয়ন কাকে বলে ! বেআইনি নির্মাণ, বস্তি ভেঙে বহুতল, কাটমানি—এগুলোই ওদের উন্নয়ন ।"
বাম আমলের কাজের কথা তুলে ধরে দেবেশের দাবি, তাঁদের সময়ে জোর দেওয়া হত শিক্ষা ও শিল্পে । অভিযোগের সুরে বলেন, "স্কুলের পরিকাঠামো উন্নত করা, পড়াশোনার মান বজায় রাখা—এসবই ছিল অগ্রাধিকার । এখন অনেক স্কুলই বন্ধের মুখে । শিল্পাঞ্চলেও একই ছবি ।" ফিলিপসের মতো কারখানা বন্ধ হওয়া ও শিল্পহীনতার প্রসঙ্গ টেনেও বর্তমান শাসককে আক্রমণ করেন তিনি ।
এন্টালির নিকাশি ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন সিপিএম বিধায়ক । তাঁর দাবি, আগে যে সমস্যা ছিল, এখনও তা বহাল । "এলাকার মানুষই বলবে জল জমার পরিস্থিতি বদলেছে কি না", মন্তব্য তাঁর ।
সব মিলিয়ে, ভোটের আগে এন্টালিতে 'উন্নয়ন' নিয়ে তর্ক এখন রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু । দুই শিবিরই নিজেদের কাজের সাফল্য তুলে ধরতে মরিয়া, আর প্রতিপক্ষকে কাঠগড়ায় তুলতে আরও বেশি আগ্রাসী । ফলত, নির্বাচনের আগে এই কেন্দ্র যে আরও উত্তপ্ত হবে, তা বলাই বাহুল্য ।
আরও পড়ুন: