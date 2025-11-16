মনুবাদ-সতীদাহ প্রথায় বিশ্বাসী, রামমোহন বিতর্কে তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের নিশানায় বিজেপি

মনুবাদ-সতীদাহ প্রথায় বিশ্বাসী, রামমোহন বিতর্কে তৃণমূল-বাম-কংগ্রেসের নিশানায় বিজেপি
বিতর্কে 'মুখ বাঁচাতে' মরিয়া রাজ্য বিজেপি ৷ ব্রিটিশদের দালাল মন্তব্য ভুলবশত, ক্ষমা চেয়ে দাবি মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর ৷
Published : November 16, 2025 at 8:34 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: রাজা রামমোহন রায় 'ব্রিটিশদের দালাল' ৷ বিরসা মুন্ডার 150তম জন্মবার্ষিকীতে মিশনারি কার্যকলাপের সমালোচনায় বাংলার সমাজ সংস্কারককে এভাবেই নিশানা করেছিলেন মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ইন্দর সিং পারমার ৷ এই মন্তব্য নিয়ে তোলপাড় শুরু হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে ৷ পাল্টা বিজেপি ও আরএসএস-কে নারী স্বাধীনতার বিরোধী 'মনুবাদী' বলে নিশানা করল বাম ও কংগ্রেস ৷ অন্যদিকে, বিজেপিকে সতীদাহ প্রথার সমর্থক বলে নিশানা করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ৷
মধ্যপ্রদেশের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর বিতর্কিত মন্তব্যকে হাতিয়ার করে বিজেপিকে নিশানা করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "এটা শুধু একজন মনীষীকে অপমান নয়, বাংলার নবজাগরণ ও সংস্কৃতিকে অপমান করার ষড়যন্ত্র ৷ মধ্যপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী রাজা রামমোহন রায়কে অপমান করেছেন ৷ তিনি বুঝতেই পারছেন না রামমোহন বাংলা তো বটেই, গোটা ভারতবর্ষের গর্ব ৷ আমি যে জায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলছি (নেতার বাড়ি), এখানেই রামমোহন রায় রোড, একটু এগোলেই তাঁর বাড়ি, মোড়ে রামমোহন লাইব্রেরি ৷ এই এলাকা তাঁর স্মৃতিতে ভরপুর ৷ সতীদাহ প্রথা রোধ, নারীর সুরক্ষা, সমাজের কল্যাণ, একাধিক বৈপ্লবিক পদক্ষেপের জন্য তাঁকে সারা বিশ্বে সম্মান করা হয় ৷ বিজেপি কি তাহলে সতীদাহ প্রথা সমর্থন করে ?"
রামমোহন রায়কে 'ব্রিটিশদের দালাল' মন্তব্যে বিজেপির পাশাপাশি আরএসএস ও তার মানসিকতাকে নিশানা করেছে সিপিআইএম ও কংগ্রেস ৷ বিজেপি ও আরএসএস-কে নারী স্বাধীনতা ও উন্নতির বিরোধী বলে কটাক্ষ করেছেন সিপিআইএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত ৷
তিনি বলেন, "মহিলাদের অধিকার রক্ষায় বরাবর আপত্তি রয়েছে বিজেপি ও আরএসএসের ৷ মনুবাদ শিখিয়েছে মহিলাদের ঘরের মধ্যে থাকতে, রান্না করতে, আর সন্তান প্রতিপালন করতে ৷ ফলে মহিলারা পড়াশোনা করবেন, সতীদাহ রদ হবে, তাঁরা চাঁদে যাবেন, তাঁরা মন্ত্রী হবেন, খেলাধূলা করবেন, সাফল্য পাবেন, এর সবটাতেই আরএসএসের আপত্তি ৷ এটা হলে ওদের মডেল হিন্দু রাষ্ট্র গড়তে সমস্যা হবে ৷ ওদের হিন্দু রাষ্ট্রের মডেলে নারীর উপর কর্তৃত্ব কায়েম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷"
উল্লেখ্য, বিতর্কের মাঝে নিজের বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ইন্দর সিং পারমার ৷ তিনি দাবি করেছেন, "ভগবান বিরসা মুন্ডার জীবন নিয়ে বলতে গিয়ে আমি মুখ ফসকে রাজা রামমোহন রায়কে নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে ফেলেছি ৷ আমি এর জন্য অনুশচনাবোধ করছি এবং ক্ষমা চাইছি ৷"
তবে, পারমারের অনুশোচনা ও ক্ষমা চাওয়া পূর্ব পরিকল্পিত বলে দাবি করেছেন কলতান দাশগুপ্ত ৷ তিনি বলেন, "ওই নেতার মন্তব্যের পর এখন যেটা বলা হচ্ছে মুখ ফস্কে বলেছেন, বিষয়টা কিন্তু তেমন নয় ৷ আসলে ওরা মাঝেমধ্যে এরকম মন্তব্য করে দেখে নিতে চায় মানুষের কী রকম প্রতিক্রিয়া ৷ তারপর আবার ক্ষমাও চেয়ে নেয় ৷ এগুলো পরিকল্পিতভাবে ছড়ানো হচ্ছে ৷"
প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র সুমন রায় চৌধুরী বলেন, "সকলেই জানেন মনুবাদী বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি মননকে আগেও আক্রমণ করেছে ৷ ব্রিটিশদের দালালি করেছে ৷ সেই বিজেপি-আরএসএসের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী বলছেন রাজা রামমোহন রায় নাকি ছিলেন ব্রিটিশদের দালাল ৷ মুচলেকা দেওয়া এদের পূর্বপুরুষ সাভারকর, ব্রিটিশদের লিখেছিলেন 'আমরা তোমার অনুরক্ত ৷ যে পথে বলবে সে পথেই চলব' ৷ তারা আক্রমণ করে রাজা রামমোহন রায়কে ! বাংলার সমাজ সংস্কারের অন্যতম মনীষী রাজা রামমোহন রায় ৷ যাঁকে এই বিজেপি বলছে ব্রিটিশদের দালাল তিনি নারী সুরক্ষা, নারীর অধিকার এবং সতীদাহ প্রথা লোপ করার জন্য লড়াই করেছেন ৷ বাঙালিরা তাঁকে দেবতার চোখে দেখে ৷ ফলে এদের বক্তব্যে অবাক হওয়ার কিছু নয় ৷ এটাই তো মনুবাদী বিজেপি ও আরএসএস ৷"
বিতর্কের জেরে কার্যত মুখ বাঁচাতে মরিয়া রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব ৷ দলের শীর্ষ নেতাদের অনেকেই মুখ খুলছেন না ৷ তবে, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা আবার ইন্দর সিং পারমারের হয়েই সাফাই গাইলেন ৷ তিনি বলেন, "তাঁর বক্তব্যকে বিকৃত করা হচ্ছে ৷ উনি যেটা বলেছেন, তার মানে এটা নয় ৷" অন্যদিকে, রানাঘাটের সাংসদ জগন্নাথ সরকার বিষয়টিকে এড়িয়েই গেলেন প্রায় ৷ তাঁর দাবি, "আমি ওঁর (ইন্দর সিং পারমার) বক্তব্য শুনিনি ৷ আমরা রাজা রামমোহন রায়কে সমাজ সংস্কার হিসাবে জানি ৷ ওঁকে সম্মান করি ৷ আর ও (ইন্দর সিং পারমার) কী বলেছে, সেটা নিয়ে আমাদের শীর্ষস্তরের নেতারা আছেন তাঁরা বুঝবেন ৷"