কলকাতায় পার্কিং বরাতে বেনিয়ম ! বড় অভিযোগ শাসক কাউন্সিলরের, কী ব্যাখ্যা দেবাশিস কুমারের

নির্ধারিত ফি-র চেয়ে বেশি টাকা আদায়, রশিদ না দেওয়া এবং স্বচ্ছতার অভাব ! শহর জুড়ে পার্কিং নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগের শেষ নেই ।

পার্কিংয়ে বেনিয়ম
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 1, 2026 at 7:03 PM IST

কলকাতা, 1 মে: কলকাতা শহরে পার্কিং নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এবার সরাসরি সামনে আনলেন শাসকদলেরই এক কাউন্সিলর । অভিযোগ, কয়েকটি কো-অপারেটিভ সোসাইটির হাতেই ঘুরছে অধিকাংশ পার্কিং স্লটের বরাত, ফলে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যরা । এই পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে আরও বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর রাজেশ কুমার সিনহা ।

শহর জুড়ে পার্কিং নিয়ে সাধারণ মানুষের অভিযোগ নতুন নয় । নির্ধারিত ফি-র চেয়ে বেশি টাকা আদায়, রশিদ না দেওয়া এবং স্বচ্ছতার অভাব - এই সব অভিযোগ বহুবার উঠেছে । সেই একই প্রশ্ন এবার তুললেন খোদ শাসকদলের কাউন্সিলর । রাজেশের বক্তব্য, কলকাতা পুরসভার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত পার্কিং ব্যবস্থায় স্থানীয় যুবকদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি বা ইউনিয়নের মাধ্যমে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এতে একদিকে যেমন কর্মসংস্থান তৈরি হয়, তেমনই পরিষেবা দেওয়ার কথাও রয়েছে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ।

কলকাতা পুরসভা

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, হাতে গোনা কয়েকটি কো-অপারেটিভ সোসাইটি শহরের অধিকাংশ পার্কিং স্লটের দায়িত্ব পাচ্ছে । এর ফলে তারা বিপুল আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে, আর অন্য বহু সোসাইটি দিনের পর দিন বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে । কাউন্সিলরের দাবি, "এই অসম বণ্টনের ফলে শহরের পার্কিং ব্যবস্থায় এক ধরনের অস্বচ্ছতা ও বিশৃঙ্খলা তৈরি হচ্ছে ।"

তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, পার্কিং স্লট বরাদ্দ এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনও সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকলে তা আরও কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না । তাঁর মতে, "নীতি থাকলেও তার সঠিক বাস্তবায়ন না হলে এই অরাজকতা ভবিষ্যতেও চলতেই থাকবে ।"

পার্কিং জোন

যদিও পুরসভা সূত্রে জানানো হয়েছে, টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই পার্কিং স্লট বরাদ্দ করা হয় এবং নির্ধারিত নিয়ম মেনেই ফি আদায় হয় । এই প্রসঙ্গে কলকাতা পুরসভার পার্কিং বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, "পার্কিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে । সেই অনুযায়ী বরাত দেওয়া ও ফি নির্ধারণ করা হয় । তবে কো-অপারেটিভ সোসাইটিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার মতো আইন আমাদের হাতে নেই । আরও বেশি সোসাইটি এগিয়ে আসুক, আমরা সেটাই চাই । কিন্তু টেন্ডার প্রক্রিয়া অনুযায়ীই কাজ করতে হবে ।"

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, নীতির ফাঁকফোকরেই কি তৈরি হচ্ছে এই একচেটিয়া আধিপত্য ? শহরবাসীর মতে, রাস্তায় প্রতিদিন বাড়তে থাকা যানবাহনের চাপের সঙ্গে তাল মেলাতে গেলে পার্কিং ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও সুসংগঠিত করা জরুরি ।

