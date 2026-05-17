বৈদ্যবাটিতে বিজেপি নেতাকে 'প্রাণনাশের হুমকি' ! গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলার
ভোট-পরবর্তী রাজনীতিতে শ্রীরামপুরে ফের উত্তাপ! প্রতিহিংসা থেকে 'মিথ্যা মামলা'য় ফাঁসানোর অভিযোগ তৃণমূলের ৷
Published : May 17, 2026 at 1:48 PM IST
বৈদ্যবাটি, 17 মে: বিজেপি নেতাকে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার রাজু পাড়ুই ওরফে চন্ডে । শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ । রবিবার ধৃত কাউন্সিলারকে শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়েছে । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের 26 এপ্রিল দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে চাতরা বাগের বাগান এলাকায় রাজনৈতিক প্রচারে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা স্নেহাংশু মোহন্ত ও তাঁর অনুগামীরা । অভিযোগ, সেই সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কাউন্সিলার রাজু পাড়ুই ও তাঁর সহযোগীরা আচমকাই বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালান । স্নেহাংশুর অভিযোগ, প্রচার গাড়ি থেকে তাঁকে জোর করে নামিয়ে মারধর করা হয় এবং নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে 'বাড়িতে লোক ঢুকিয়ে দেওয়ার' হুমকিও দেওয়া হয় ।
ঘটনার পর শ্রীরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ । চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে রাজু পাড়ুইকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে ।
অন্যদিকে, এই গ্রেফতারিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই দাবি করেছে তৃণমূল । বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাত বলেন, "নির্বাচনের আগে সাময়িক একটা ঘটনা ঘটেছিল । তখন বিজেপির কেউ অভিযোগ করেনি । এখন মিথ্যা অভিযোগ তুলে কাউন্সিলারকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বিজেপি ক্ষমতায় এসে তৃণমূল কর্মীদের টার্গেট করছে । এটা প্রতিহিংসার রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয় !"
যদিও বিজেপি নেতা স্নেহাংশু মোহন্তের দাবি, "বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বেরিয়ে মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে তিন হাজার টাকা দেওয়ার বিষয়টি মানুষকে বোঝাচ্ছিলাম । সেই সময় রাজু ও তার সহযোগীরা অতর্কিতে হামলা চালায় । আমাদের মারধর করা হয় । শুধু তাই নয়, 4 মে ফল প্রকাশের পর বাড়িতে হামলা হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয় । পরিবার আতঙ্কে ছিল ।"
তিনি আরও দাবি করেন, এর আগে পুকুর দখলকে কেন্দ্র করে কাউন্সিলারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল । দীর্ঘদিন ভয়ের পরিবেশে থাকলেও বর্তমানে বিজেপির সরকার আসার পর অভিযোগ দায়ের করার সাহস পেয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন স্নেহাংশু ।