বৈদ্যবাটিতে বিজেপি নেতাকে 'প্রাণনাশের হুমকি' ! গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলার

ভোট-পরবর্তী রাজনীতিতে শ্রীরামপুরে ফের উত্তাপ! প্রতিহিংসা থেকে 'মিথ্যা মামলা'য় ফাঁসানোর অভিযোগ তৃণমূলের ৷

ধৃত কাউন্সিলর রাজু পাড়ুই (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 17, 2026 at 1:48 PM IST

বৈদ্যবাটি, 17 মে: বিজেপি নেতাকে মারধর ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হলেন হুগলির বৈদ্যবাটি পুরসভার 4 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার রাজু পাড়ুই ওরফে চন্ডে । শনিবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ । রবিবার ধৃত কাউন্সিলারকে শ্রীরামপুর আদালতে তোলা হয়েছে । ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানিয়েছে পুলিশ ৷

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের 26 এপ্রিল দ্বিতীয় দফা ভোটের আগে চাতরা বাগের বাগান এলাকায় রাজনৈতিক প্রচারে গিয়েছিলেন বিজেপি নেতা স্নেহাংশু মোহন্ত ও তাঁর অনুগামীরা । অভিযোগ, সেই সময় বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ কাউন্সিলার রাজু পাড়ুই ও তাঁর সহযোগীরা আচমকাই বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালান । স্নেহাংশুর অভিযোগ, প্রচার গাড়ি থেকে তাঁকে জোর করে নামিয়ে মারধর করা হয় এবং নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরে 'বাড়িতে লোক ঢুকিয়ে দেওয়ার' হুমকিও দেওয়া হয় ।

রাজু পাড়ুই ওরফে চন্ডে (নিজস্ব চিত্র)

ঘটনার পর শ্রীরামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ । চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক জানান, মারধর ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগে রাজু পাড়ুইকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁকে আদালতে পাঠানো হয়েছে ।

অন্যদিকে, এই গ্রেফতারিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই দাবি করেছে তৃণমূল । বৈদ্যবাটি পুরসভার চেয়ারম্যান পিন্টু মাহাত বলেন, "নির্বাচনের আগে সাময়িক একটা ঘটনা ঘটেছিল । তখন বিজেপির কেউ অভিযোগ করেনি । এখন মিথ্যা অভিযোগ তুলে কাউন্সিলারকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বিজেপি ক্ষমতায় এসে তৃণমূল কর্মীদের টার্গেট করছে । এটা প্রতিহিংসার রাজনীতি ছাড়া আর কিছুই নয় !"

অভিযোগ পত্র (নিজস্ব চিত্র)

যদিও বিজেপি নেতা স্নেহাংশু মোহন্তের দাবি, "বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বেরিয়ে মহিলাদের জন্য অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে তিন হাজার টাকা দেওয়ার বিষয়টি মানুষকে বোঝাচ্ছিলাম । সেই সময় রাজু ও তার সহযোগীরা অতর্কিতে হামলা চালায় । আমাদের মারধর করা হয় । শুধু তাই নয়, 4 মে ফল প্রকাশের পর বাড়িতে হামলা হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয় । পরিবার আতঙ্কে ছিল ।"

তিনি আরও দাবি করেন, এর আগে পুকুর দখলকে কেন্দ্র করে কাউন্সিলারের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল । দীর্ঘদিন ভয়ের পরিবেশে থাকলেও বর্তমানে বিজেপির সরকার আসার পর অভিযোগ দায়ের করার সাহস পেয়েছেন বলেও মন্তব্য করেন স্নেহাংশু ।

