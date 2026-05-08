'কাজ করতে এসে দেখলাম কেএমসি-তে পরিকাঠামো ভঙ্গুর', এবার তৃণমূলে বেসুরো বিশ্বরূপ
পরবর্তী পুরনির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা বজায় রাখলেন বিশ্বরূপ দে ৷ মানুষ সিদ্ধান্ত নেবে, বললেন কেএমসি-র 48 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ৷
Published : May 8, 2026 at 8:50 PM IST
কলকাতা, 8 মে: রাজ্যের রাজনৈতিক পালা বদলের পর কলকাতা পুরনিগমের পুরবোর্ড তৃণমূলের হাতে থাকবে কি না, সে নিয়ে নানামহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে ৷ তারও আগে এবার দলীয় কাউন্সিলররা তৃণমূলে থাকবেন কি না, সেই প্রশ্ন এখন প্রকট হচ্ছে ৷ যেখানে নাম উঠে আসছে ক্রিকেট প্রশাসন থেকে তৃণমূলের কাউন্সিলর হওয়া বিশ্বরূপ দে-র নাম ৷ ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর গলায় শোনা গেল প্রতিবাদী সুর ৷ যেখানে সরাসরি কলকাতা পুরনিগমের পরিকাঠামো এবং নেতৃত্বের কাজের সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্বরূপ ৷
ইটিভি ভারতকে তিনি বললেন, "কাজ পছন্দ করি আর কিছু নয় ৷ কাজ করতে পারিনি ৷ পুর কাঠামো ভেঙে গিয়েছে ৷" কার্যত নিজের দলের পুরবোর্ডের প্রতি বিস্ফোরক বিশ্বরূপ ৷
রাজ্যের পালা বদলে কী হবে কর্পোরেশনের ? প্রশ্নের উত্তরে বোমা ফাটালেন একদা ক্রিকেট প্রশাসক তথা তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বরূপ দে ৷
তিনি বলেন, "দেখুন মানুষ কাজ চায় ৷ সেই কাজটা কতটা করা গেল, কাজটা মানুষের কাছে পৌঁছানো গেল কি না, সেটাই বড় প্রশ্ন ৷ কিন্তু, একটা পুরনিগমের কাঠামোর উপর দাঁড়িয়েই তো পুর-প্রতিনিধিদের কাজ করতে হয় ৷ কিন্তু, সেই কাঠামোটা বড্ড ভঙ্গুর ৷ ভেঙে পড়েছে ৷ আপনি যদি কুমোরটুলি যান দেখতে পাবেন, যতবড় শিল্পী হন না-কেন, কাঠামো খুব শক্তপোক্ত হয় ৷ তবেই প্রতিমা ভালো দাঁড়ায় ৷ সেটা দুর্গা প্রতিমা হোক বা কালী প্রতিমা বা লক্ষ্মী প্রতিমা ৷ এখানে সেই কাঠামোটাই ভেঙে পড়েছে ৷ আমি মাত্র সাড়ে চার বছরের প্রতিনিধি ৷ আমি কি দেখছি, যারা আমার ওয়ার্ডের ঝাড়ুদার আগে সংখ্যা ছিল 70-75 জন ৷ কমতে-কমতে সেই সংখ্যাটা 30 হয়েছে ৷ বহুবার অধিবেশনে প্রশ্ন করেছি ৷ উত্তর একটাই এসেছে, 'এখন আমরা আধুনিক হয়েছি ৷ অত্যাধুনিক গাড়ি এসেছে, যন্ত্র আছে, এখন মানুষের প্রয়োজন কমে গিয়েছে’ ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘ভুল কথা ৷ ঝাড়ু দিতেই হবে ৷ আমাদের ঘরে কী ঝাড়ু উঠে গিয়েছে ? নিজের ঘর ঝাড়ু দিয়েই ঝাড়া হয় ৷ এসব জিনিস পরিবর্তন হতে পারে না ৷ কে কার কথা শুনবে ? এমন নয় যে আজ ফল খারাপ হয়েছে, তাই এটা বলছি ৷ আমি একমাত্র কাউন্সিলর যে প্রতি অধিবেশনে বিষয়গুলিতে নজর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি ৷ হেলথ সেন্টারগুলো দেখুন ৷ আমার ওয়ার্ডের হেলথ সেন্টারে একজন ডাক্তার আছেন চুক্তিভিত্তিক ৷ দুপুর 1টা বাজলেই চলে যান ৷ কিন্তু, হেলথ সেন্টার খোলা থাকে 4টে পর্যন্ত ৷ একটা থেকে চারটে পর্যন্ত যে রোগীরা আসছেন, তাঁরা পরিষেবা পাচ্ছেন না ৷ কিন্তু, আমরা বলছি আমাদের হেলথ সেন্টার আছে, পরিষেবা দিচ্ছি কিন্তু পূরণ হচ্ছে না ৷ মানুষের চাহিদা পূরণ করতে পারছি না ৷’’
বিশ্বরূপ আরও বলেন, ‘‘আমার ওয়ার্ডের মানুষ বলবে, আমি ক্ষমতা মতো পাশে থেকেছি ৷ যেটা আমার এক্তিয়ারের বাইরে, যেটা করার ক্ষমতা নেই, সেই সব চাহিদা মেটানো যাচ্ছে না ৷ সীমিত ক্ষমতারও বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব হচ্ছে না ৷ সেই কারণে মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক ৷ এরই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে নির্বাচনের ফলে ৷ এটা সংশোধন না-করা গেলে সেটা থেকে যাবে ও পুর-নির্বাচনেও প্রভাব পড়বে ৷’’
নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন হলে কী তৃণমূল কংগ্রেস বোর্ড ধরে রাখতে পারবে ?
বিশ্বরূপ বলেন, ‘‘সামগ্রিক ছবি আমি বলতে পারব না ৷ আমি আমার ওয়ার্ডে কাজ করেছি ৷ মানুষের আস্থা ভালোবাসা আমার পাশে রয়েছে ৷ সেটা পুর নির্বাচনে ফল পাব আমার ওয়ার্ডে ৷ কিন্তু, সব ওয়ার্ডে পাবে কি না জানি না ৷
বিশ্বরূপ দে কি আগামী নির্বাচনে ফের তৃণমূলের টিকিটে লড়তে দেখব ?
কলকাতা পুরনিগমের এই কাউন্সিলর বলেন, ‘‘আমার সিদ্ধান্ত নেবেন কর্মীরা ও ওয়ার্ডের মানুষজন ৷ আমি যখন তৃণমূলে যোগদান করি, তখন মানুষ চেয়েছিলেন তাই ৷ আমি তো খেলার মাঠ থেকে এসেছি ৷ মানুষ চেয়েছিল তাই তৃণমূলে যোগদান করেছি কাজ করব বলে ৷ কিন্তু, কাজই যদি করতে না-পারলাম, তাহলে আর পদে থেকে লাভ কী ? ফলে সবটা নির্ভর করবে মানুষ কী চাইছে আর কর্মীরা কী চাইছে ৷ আমি কাজ পছন্দ করি, তার বাইরে ভাবতে রাজি নই ৷’’
যে আশা নিয়ে এসেছিলেন বিশ্বরূপ, কোথাও সেটা পূরণ না-হওয়ায় হতাশা তৈরি হয়েছে ?
তিনি বলেন, ‘‘আরও কাজ করা উচিত ছিল ৷ কলকাতা কর্পোরেশনের আরও কাজ করা উচিত ছিল ৷ আরও কাজ করতে পারতাম কাঠামো ঠিক থাকলে ৷ আমার মনে হয়েছে সেটা ভঙ্গুর ৷ এটা শুধু আমার দুঃখ নয় ৷ এটা আমার মতো অনেক কাউন্সিলরের কথা, আমি ব্যক্ত করলাম ৷ অন্য অনেকে করে না ৷ তবে, কাঠামো ভঙ্গুর এটা অনেকেই বলবেন ৷’’