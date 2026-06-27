আবাস যোজনায় কয়েক লক্ষের দুর্নীতি ! ধুলিয়ানে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর

আবাস যোজনায় কয়েক লক্ষের দুর্নীতি ! ধুলিয়ানে গ্রেফতার তৃণমূল কাউন্সিলর
অভিযুক্ত ধুলিয়ান পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর ৷ উপভোক্তাদের থেকে লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ-এর অভিযোগ ৷
Published : June 27, 2026 at 3:25 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 27 জুন: আবাস যোজনায় লক্ষ-লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হলেন ধুলিয়ান পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কারও কাছ থেকে 20 হাজার, কারও কাছ থেকে 30 হাজার টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে ৷ কিন্তু, কেউই আবাস যোজনার বাড়ির টাকা পাননি বলে অভিযোগ ৷ এ নিয়ে সামশেরগঞ্জ থানায় দায়ের হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত সারিফ শেখ ওরফে হাড্ডিকে ৷
ধুলিয়ান পুরসভার 15 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর সারিফ শেখ ওরফে হাড্ডি ৷ সামশেরগঞ্জ থানায় তাঁর বিরুদ্ধে সম্প্রতি একটি অভিযোগ দায়ের হয় ৷ সেখানে বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বহু মানুষের থেকে টাকা তুলেছেন সারিফ শেখ ৷ সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে শুক্রবার রাত একটা নাগাদ সারিফের বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ ৷ তখনই তাঁকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয় ৷
পুলিশ সূত্রের খবর, আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে একাধিক উপভোক্তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিলেন সারিফ শেখ ৷ উপভোক্তাদের থেকে 20 বা 30 হাজার করে তিনি বেশ কয়েক লক্ষ টাকা তুলেছেন বলে অভিযোগ ৷ আবাস যোজনার বাড়ির বিপুল টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷
জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে সারিফ শেখের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে কয়েকজন মহিলা সামশেরগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলা রুজু হয় এবং তদন্ত শুরু করে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ ৷ তদন্তে প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহের পরই শুক্রবার রাতে ধুলিয়ানে সারিফের বাড়িতে অভিযান চালানো হয় ৷ গ্রেফতারের পর তাঁকে সামশেরগঞ্জ থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷
শনিবার সকালে ধৃত কাউন্সিলরকে জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয় ৷ এ দিন ধৃতকে ডিমের আঘাত থেকে বাঁচাতে কড়া নিরাপত্তায় আদালতে তোলে পুলিশ ৷ তদন্তের স্বার্থে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে ৷
উল্লেখ্য, দুর্নীতির অভিযোগে ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা প্রশাসক মেহবুব আলমের পর এবার আরও এক কাউন্সিলরের গ্রেফতারি ঘিরে ব্যাপক শোরগোল তৈরি হয়েছে ৷ যদিও, আদালতে পেশের সময় অভিযুক্ত কাউন্সিলর সারিফ শেখ দাবি করেন, "আমি বিজেপির প্রতিহিংসার রাজনীতির শিকার করা হচ্ছে ৷ মাঝরাতে বাড়ির দরজা ভেঙে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করেছে ৷"