তৃণমূলের দুই কাউন্সিলরের বিবাদ! বারসাতে বন্ধ হয়ে গেল হকারদের সীমানা নির্ধারণের কাজ

তৃণমূলের দুই কাউন্সিলরের বিবাদ! বারসাতে বন্ধ হয়ে গেল হকারদের সীমানা নির্ধারণের কাজ
বারাসত পুরসভায় তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগে বন্ধ হল ফেন্সিং দেওয়ার কাজ ৷ বিতর্কের মুখে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ অস্বীকার চেয়ারম্যানের ৷
Published : January 6, 2026 at 9:03 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 6 জানুয়ারি: বারাসত পুরসভার দুই কাউন্সিলরের বিবাদ ৷ আর তার জেরে পুরবোর্ডে সিদ্ধান্তের পরেও হকারদের জন্য নির্ধারিত জায়গায় ফেন্সিংয়ের কাজ করতে পারল না বারাসত পুরসভার পূর্ত বিভাগ ৷ যে ফেন্সিং হওয়ার কথা বারাসত উড়ালপুলের নিচে ৷ অভিযোগ, তৃণমূল কাউন্সিলর তথা পুর-পারিষদ (পূর্ত বিভাগ) অরুণ ভৌমিককে ফেন্সিংয়ের কাজ করতে বাধা দেন হকারদের একাংশ ৷ ফলে কাজ ফেলে রেখে চলে যান কর্মীরা ৷
গোটা ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তৃণমূলেরই অপর কাউন্সিলর দেবব্রত পালের ৷ যদিও, তিনি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক কারণে তাঁর নাম জড়ানো হচ্ছে ৷ আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসকদলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ তুলেছে বারাসত সাংগঠনিক জেলা বিজেপি ৷ যদিও, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ মানতে রাজি হননি বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায় ৷
বারাসত 12 নম্বর রেলগেট সংলগ্ন উড়ালপুলের নিচে দু-দিকের রাস্তা খুবই সংকীর্ণ ৷ তার উপর যত্রতত্র হকারদের দাপটে সেখানে সাধারণ মানুষ যাতায়াত করতে পারেন না-বলে অভিযোগ ৷ জরুরি ক্ষেত্রে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায় ৷ দিন-দিন হকারদের দাপটে শহরবাসীর নাজেহাল দশা দেখে কয়েকমাস আগে উড়ালপুলের নিচে ব্যবসায়ীদের একত্রিত করার উদ্যোগ নেয় পুর কর্তৃপক্ষ ৷
তৎকালীন চেয়ারম্যান অশনী মুখোপাধ্যায় হকারদের জন্য উড়ালপুলের নিচে নির্দিষ্ট জায়গায়ও চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন ৷ সেই জায়গাতেই ফেন্সিং দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল পরিচালিত তৎকালীন পুরবোর্ড ৷ পুর-চেয়ারম্যান বদল হওয়ার পরেও নতুন পুরবোর্ডের সমস্ত কাউন্সিলরদের সম্মতিতে সেই সিদ্ধান্তে পুনরায় সিলমোহর দেওয়া হয় ৷
পুরবোর্ডের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সোমবার পুর আধিকারিকদের নিয়ে 12 নম্বর রেলগেট সংলগ্ন বারাসত উড়ালপুলের নিচে গিয়েছিলেন পূর্ত বিভাগের পুর-পারিষদ অরুণ ভৌমিক ৷ সঙ্গে ছিলেন ফেন্সিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার লোকজনও ৷ অভিযোগ, হকারদের সঙ্গে কথা বলে পুর আধিকারিকরা যখন সবে মাপজোক শুরু করেছেন, তখনই হকারদের একাংশ এসে কাজে বাধা দেয় বলে অভিযোগ ৷ এই নিয়ে পুর-পারিষদ অরুণ ভৌমিকের সঙ্গে তাঁদের তর্কাতর্কিও হয় ৷
হকারদের দাবি, দোকানের সামনের অংশে ফেন্সিং দেওয়া হলে, উড়ালপুলের নিচের রাস্তায় যানজট আরও বাড়বে ৷ তাঁদের ব্যবসা করতেও সমস্যা হবে ৷ পাল্টা পুরসভার যুক্তি, ফেন্সিংয়ের জন্য আগে থেকেই নির্দিষ্ট জায়গা চিহ্নিত করা রয়েছে ৷ চিহ্নিত করা সেই জায়গাতেই ফেন্সিং দেওয়া হবে ৷ তাতে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে ৷ পাশাপাশি, ব্যবসায়ীরাও সুষ্ঠুভাবে পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করতে পারবেন ৷ এতে কারও কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয় ৷
ঘটনার খবর পেয়ে উড়ালপুলের নিচে কাজের জায়গায় হাজির হন পুরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর দেবব্রত পাল ৷ অভিযোগ, তিনিও হকারদের সুরে সুর মিলিয়ে সেখানে আপাতত ফেন্সিংয়ের কাজ বন্ধ রাখতে বলেন পুর আধিকারিকদের ৷ এই বিষয়ে যা কথা বলার, তা পুরসভায় গিয়ে তিনি বলবেন বলেও পুর-পারিষদ অরুণ ভৌমিককে স্পষ্ট জানিয়ে দেন ৷ দলীয় কাউন্সিলরের এই আচরণে অরুণ ভৌমিক অপমানিত বোধ করেন বলে অভিযোগ করেছেন ৷ তাই ক্ষুদ্ধ হয়ে তিনি সেখান থেকে খালি হাতে ফিরে আসেন ৷
এই বিষয়ে পুরসভার পূর্ত বিভাগের পুর-পারিষদ অরুণ ভৌমিক বলেন, "আগের ও বর্তমান, দুই পুরবোর্ডেই সকলের সম্মতিতে এই ফেন্সিং দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল ৷ পুরবোর্ডের সিদ্ধান্ত মেনেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম কাজের তদারকি করতে ৷ সেই হকারদের যে সুর দেখলাম, তাতে আমার ভালো লাগেনি ৷ মানুষের স্বার্থেই কাজ করতে গিয়ে আমাকে অসম্মানিত হতে হল ৷ পুরবোর্ডের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা গেল না ৷ চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায়কে বিষয়টি জানিয়েছি ৷ বাকিটা ওঁর ব্যাপার ৷ কীভাবে, কী হবে, না-হবে সেটা উনিই ভালো বলতে পারবেন ৷"
তৃণমূল কাউন্সিলর দেবব্রত পাল অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ৷ তাঁর কথায়, "যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যে ৷ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এসব কথা বলছে ৷ বরং, উড়ালপুলের নিচে হকারদের সুসংহতভাবে পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে আমারও যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে ৷ সেখানে এখন ব্যবসায়ীরা সুন্দরভাবে নিয়ম মেনে ব্যবসা করছেন ৷ পুরবোর্ডে এ-ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল 12 নম্বর রেলগেট সংলগ্ন এলাকার মতো জেলা সদর বারাসতের অন্যান্য জায়গাতেও পদ্ধতি মেনে হকারদের একত্রিত করে পুনর্বাসন দেওয়া হবে ৷ স্বভাবতই যে প্রশ্নগুলো তোলা হচ্ছে, তা রাজনৈতিক কারণেই করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় ৷"
এই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি গেরুয়া শিবির ৷ বিষয়টি নিয়ে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস মিত্র বলেন, "বারাসতে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দল চরমে পৌঁছেছে ৷ তা আমরা পুরসভার চেয়ারম্যান বদলের সময়েও দেখেছি ৷ এক্ষেত্রেও দেখছি ৷ পুরবোর্ডের একটা সিদ্ধান্ত, সেটাই কার্যকর করতে পারছে না তৃণমূলের দুই কাউন্সিলর ৷ এক জন, আরেক জনকে বাধা দিচ্ছেন ৷ ভাবুন এঁরা নাকি মানুষের উন্নয়নের কাজ করবে !"
যদিও এর নেপথ্যে কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নেই বলে পাল্টা জবাব দিয়েছেন বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি ৷ এ নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে ৷ আমি নিজে গিয়ে হকারদের সঙ্গে কথা বলব ৷ সেই মতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে ৷ পুরবোর্ডে সিদ্ধান্ত হলেও কিছু-কিছু পরিস্থিতি অনুযায়ী সেই সিদ্ধান্ত বদলও করতে হয় ৷"