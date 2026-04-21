কংগ্রেস-তৃণমূল মহিলাদের জন্য বিপজ্জনক, বাংলায় আমার নৃত্যানুষ্ঠান বন্ধ করেছে: ময়নাগুড়িতে ড্রিমগার্ল

হেমা মালিনীর দাবি, আগে বহুবার বাংলায় নৃত্য অনুষ্ঠানে এসেছি । কিন্তু গত 7-8 বছরে বারবার অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।

Hema Malini
ময়নাগুড়ির সভায় হেমা মালিনী (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 21, 2026 at 6:09 PM IST

ময়নাগুড়ি, 21 এপ্রিল: ভোটের শেষ লগ্নে উত্তরবঙ্গে প্রচারে ঝড় তুললেন বিজেপির তারকা প্রচারক, অভিনেত্রী-সাংসদ হেমা মালিনী । ময়নাগুড়িতে প্রার্থী ডালিম রায়ের সমর্থনে জনসভা থেকে তৃণমূল ও কংগ্রেসকে একযোগে নিশানা করে তাঁর দাবি, "মহিলাদের জন্য এই দুই দল বিপজ্জনক । তাই তারা সংবিধানে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হতে দেয়নি ।"

ডিলিমিটেশন ও মহিলা সংরক্ষণ-এই দুই ইস্যু সামনে রেখেই বিরোধীদের আক্রমণ শানান 'ড্রিমগার্ল' । তাঁর অভিযোগ, গত কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করতেও বাধার মুখে পড়েছেন তিনি । হেমা মালিনীর দাবি, "আগে বহুবার নৃত্য অনুষ্ঠানে এসেছি । কিন্তু গত 7-8 বছরে বারবার অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ।"

ভোট প্রচারে ড্রিমগার্ল (নিজস্ব চিত্র)

শোলের 'বাসন্তী'র শরীরে আজ বয়সের ছাপ স্পষ্ট ৷ তবে তাতে কী এসে যায় ৷ ড্রিমগার্লের জনপ্রিয়তায় এখনও যে ভাটা পড়েনি, তা এদিন ময়নাগুড়ির সভায় জনতার ভিড়ই প্রমাণ করেছে । এদিন হেলিকপ্টারে করে সভাস্থলে পৌঁছন তিনি। টাউন ক্লাবের হেলিপ্যাড ঘিরে তখন উপচে পড়া ভিড়। 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানান কর্মী-সমর্থকেরা । নিরাপত্তার কড়াকড়িও ছিল চোখে পড়ার মতো ।

মঞ্চে উঠে প্রথমেই 'ভারত মাতা কি জয়, রাধে রাধে, জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিয়ে বক্তব্য শুরু করেন হেমা । তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ তোলেন, বাংলায় নারী সুরক্ষার অভাব, কর্মসংস্থানের সংকট, এবং অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শাসকদলের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রসঙ্গ টেনে নরেন্দ্র মোদি এবং যোগী আদিত্যনাথের কাজের প্রশংসা করেন বিজেপি সাংসদ । তাঁর দাবি, কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প-বিশেষত আয়ুষ্মান ভারত, রাজ্যে সঠিকভাবে পৌঁছতে দেওয়া হয়নি । নিজের লোকসভা কেন্দ্র মথুরার উন্নয়নের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, "2014 সালে মোদিজির আশীর্বাদে সাংসদ হয়েছি । গত 10 বছরে সেখানে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে ।" ময়নাগুড়িতেও পরিবর্তনের হাওয়া বইছে বলে দাবি করে হেমা বলেন, "বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে আমাকে ভোট দেওয়া ।"

দলীয় নেতৃত্বের মতে, এই সভা কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা জুগিয়েছে । বিজেপি নেতা বাপি গোস্বামীর কথায়, "হেমাজি আমাদের অনুপ্রেরণা । নারী শক্তির উত্থানে তিনি পথ দেখাচ্ছেন ।" এখন দেখার, হেমার উপস্থিতি বিজেপিকে ভোটবাক্সে বাড়তি অক্সিজেন জোগায় কিনা ।

