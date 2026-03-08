'পরিবর্তন যাত্রা' যাওয়া রাস্তা গঙ্গাজলে শুদ্ধিকরণ তৃণমূলের ! নাটক বলছে বিজেপি

'পরিবর্তন যাত্রা' যাওয়া রাস্তা গঙ্গাজলে শুদ্ধিকরণ তৃণমূলের ! নাটক বলছে বিজেপি
মন্ত্রোচ্চারণ, ঝাঁটা ও গঙ্গাজল দিয়ে পরিবর্তন যাত্রার রাস্তা শুদ্ধিকরণ ৷ বাংলার মানুষ পরিবর্তনের অপেক্ষায়, জবাব বিজেপির ৷
Published : March 8, 2026 at 4:44 PM IST
পশ্চিম মেদিনীপুর, 8 মার্চ: মেদিনীপুর শহরে বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা যাওয়া রাস্তা গঙ্গাজল দিয়ে 'শুদ্ধিকরণ' করল তৃণমূল ৷ শনিবার দুপুরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা মেদিনীপুর শহর ছাড়তেই, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ঝাঁটা ও গঙ্গাজল দিয়ে রাস্তা শুদ্ধ করতে বেরিয়ে পড়ে ৷ যা নিয়ে মেদিনীপুর শহর তৃণমূলের দাবি, এসআইআর-এর নামে গণতন্ত্রের দেবতার হত্যাকারীরা বিপ্লবীদের মাটিকে অপবিত্র করেছে ৷ তাই এই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া বলে দাবি তৃণমূলের ৷
শনিবার খড়গপুর থেকে বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা বেরোয় ৷ তা দুপুরে মেদিনীপুর শহর হয়ে কেশপুরে পৌঁছায় ৷ দুপুরে মেদিনীপুর শহরের আমতলা জগন্নাথ মন্দির চক ও স্কুল বাজার হয়ে গান্ধি মূর্তির সামনে পৌঁছায় বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা ৷ সেখানে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন ৷ কর্মসূচি শেষ করে বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা কেশপুরের উদ্দেশে রওনা দেয় ৷
বিজেপির এই কর্মসূচি শেষ হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে পুরোহিত নিয়ে এসে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ঝাঁটা ও গঙ্গাজল দিয়ে পরিবর্তন যাত্রা যাওয়া সব রাস্তার 'শুদ্ধিকরণের' কাজে নামে শহর তৃণমূলের নেতৃত্ব ৷ সংগঠনের নেতারা ছাড়াও মেদিনীপুর পুরসভার কাউন্সিলররাও হাজির হন ৷ সেখানেই মন্ত্র উচ্চারণ করে ও গঙ্গাজল ছিটিয়ে রাস্তা শুদ্ধ করে তৃণমূল ৷
যা নিয়ে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি নির্মাল্য চক্রবর্তী বলেন, "মেদিনীপুরের মাটি বিপ্লবীদের মাটি ৷ আজকে যাঁরা গণতন্ত্রের হত্যাকারী, অর্থাৎ এসআইআর-এর নাম করে পশ্চিমবঙ্গে ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে গণতন্ত্রের হত্যা করেছে ৷ তারা এখানে রাসলীলা করতে এসেছিল ৷ এটা মেদিনীপুরের মানুষ ভালো চোখে দেখেনি ৷ মেদিনীপুরের মাটিকে তারা কলুষিত করেছে ৷ তাই যে রাস্তা দিয়ে তারা এই বিষ রথ নিয়ে গেছে, সেই রাস্তা আমরা গঙ্গাজল ছিটিয়ে শুদ্ধিকরণ করেছি ৷ সবশেষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'মহম্মদ বিন তুঘলক' (অমিত শাহ) যিনি এক কোটি 25 লক্ষ বৈধ ভোটার নাম বাদ দিয়েছে, তাঁর কুশপুতুল দাহ করা হল ৷"
পালটা বিজেপির তরফে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সস্তার নাটকের অভিযোগ করা হয়েছে ৷ বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ রায় বলেন, "এসব নাটক করে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না ৷ সারা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে আছে ৷ আজকে বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রার ভিড় এবং চারদিক থেকে মানুষের হাত নেড়ে আমাদের রাজ্য সভাপতিকে আশির্বাদ দিয়েছে ৷ আগামী ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলকে জবাব দেবে মানুষ ৷"