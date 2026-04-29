এক্সিট পোল ভিত্তিহীন, 50 পার করবে না বিজেপি ! দাবি তৃণমূলের
তৃণমূল ভবনে বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এবং বিদায়ী মন্ত্রী শশী পাঁজা এই জোরালো দাবি তুলে ধরেন ।
Published : April 29, 2026 at 9:14 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: দ্বিতীয় দফার নির্বাচন মিটতেই রাজ্যে বিপুল জয়ের ব্যাপারে গভীর আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করল তৃণমূল কংগ্রেস । দলের দাবি, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যে 50টি আসনও পার করতে পারবে না । অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 235টিরও বেশি আসন নিয়ে ফের ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে মা-মাটি-মানুষের সরকার । তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ এবং বিদায়ী মন্ত্রী শশী পাঁজা এই জোরালো দাবি তুলে ধরেন ।
সাংবাদিক সম্মেলনে প্রথম দফার ভোট থেকেই তৃণমূলের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন কুণাল ঘোষ । তাঁর কথায়, প্রথম দফার ভোটেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস সেঞ্চুরি পার করে ফেলেছিল । দ্বিতীয় দফার পর সেই আত্মবিশ্বাস আরও সুদৃঢ় হয়েছে ।
কুণাল ঘোষ জানিয়ে দেন, "বিজেপি এবার বাংলায় 50 পার করতে পারবে না । বাংলার মানুষ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছেন ।" তাঁর মতে, গত বিধানসভা নির্বাচনে 'অবকি বার 200 পার' স্লোগান দিয়েও বিজেপি 77-এ আটকে গিয়েছিল, যা পরে দলবদলের জেরে 60-এ নেমে আসে । এবার সেই সংখ্যা 50-এর গণ্ডিও পেরোবে না বলে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন ।
এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল নেতৃত্বের নিশানায় ছিল মূলত নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা । কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেন, নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে বিজেপি নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে নগ্নভাবে ব্যবহার করছে । তাঁর ভাষায়, "দিল্লির জমিদারদের লেঠেল বাহিনী হিসেবে গুন্ডামি করল কেন্দ্রীয় বাহিনী ।" তৃণমূলের অভিযোগ, যেখানেই ঘাসফুল শিবির বিপুল ভোটে জিততে চলেছে, সেখানেই ভোটদান প্রক্রিয়া শ্লথ করে দেওয়া হয়েছে এবং ভোটারদের দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রানি করা হয়েছে ।
কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে একাধিক জায়গায় বর্বরোচিত আক্রমণের গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন মন্ত্রী শশী পাঁজা । তিনি জানান, হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের 245 নম্বর বুথে ভোট দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মারে 81 বছর বয়সি বৃদ্ধ পূর্ণচন্দ্র দলুইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে । শুধু তাই নয়, সাতগাছিয়ার 116 নম্বর বুথে আড়াই বছরের এক নিষ্পাপ শিশুকেও লাঠিপেটা করার মতো অমানবিক অভিযোগ উঠেছে জওয়ানদের বিরুদ্ধে । পাশাপাশি, ফলতা বিধানসভার 186 নম্বর বেলসিংহা বুথে হিন্দু মহিলাদের ওপর কেন্দ্রীয় বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে লাঞ্ছিত করেছে বলে অভিযোগ করেন শশী পাঁজা । এই ঘটনাকে 2021 সালের শীতলকুচির মর্মান্তিক গুলিচালনার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি ।
শশী পাঁজার কথায়, "এই বহিরাগত জমিদার, যারা বিজেপি আছেন, বাংলার মানুষ তাদের যোগ্য জবাব দেবে । এই মৃত্যু, মার, অপমান বাংলার মানুষ ক্ষমা করবে না । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন ।"
অন্যদিকে, ভোট-পরবর্তী বুথফেরত সমীক্ষা বা এক্সিট পোল এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবিকেও এদিন ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন কুণাল ঘোষ । এক্সিট পোল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর আগেও বহুবার সমীক্ষা ভুল প্রমাণিত হয়েছে । 2021 সালের উদাহরণ টেনে তিনি জানান, এই ধরনের সমীক্ষা মূলত ভিত্তিহীন এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই করা হয় । ভবানীপুর কেন্দ্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় নিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর মন্তব্য প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, "ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 40 থেকে 50 হাজার ভোটে জিতবেন ।"
তিনি মনে করিয়ে দেন যে, বিরোধী দলনেতা এর আগে একাধিকবার ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তাঁর কথার কোনও মূল্য নেই । সবশেষে কুণাল ঘোষের আত্মবিশ্বাসী বার্তা, "আমরা বলছি আবার তৃণমূল বিপুলভাবে ফিরে আসছে এবং বিজেপি গোহারা হারছে, সেটাই মিলবে ।"