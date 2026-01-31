ব্যারাকপুরের অমিত শাহের সভাস্থলে সরস্বতী পুজো করতে দেয় না কেন্দ্র, দাবি তৃণমূলের

ব্যারাকপুরের অমিত শাহের সভাস্থলে সরস্বতী পুজো করতে দেয় না কেন্দ্র, দাবি তৃণমূলের
শনিবার ব্যারাকপুরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে থাকা আনন্দপুরী ময়দানে সভা করেন অমিত শাহ৷ তৃণমূলের অভিযোগ, মোদি জমানায় ওই মাঠে সরস্বতী পুজো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে৷
কলকাতা, 31 জানুয়ারি: অমিত শাহ শনিবার যখন ব্যারাকপুরের আনন্দপুরী ময়দানে সভা করছেন, ঠিক সেই সময় ওই ময়দান নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিঁধলেন ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক৷ তাঁর অভিযোগ, ওই মাঠটিতে সরস্বতী পুজো করার অনুমতি দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক৷ এদিন আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ড ইস্যুতে অমিত শাহকে বিঁধেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও৷
ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিকের অভিযোগ, ব্যারাকপুরের আনন্দপুরীর মাঠে একসময় সাড়ম্বরে সরস্বতী পুজো হতো৷ মেলা হতো৷ এলাকার ক্রীড়াবিদরা এই মাঠেই খেলাধুলো করতেন৷ কিন্তু 2014 সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর এই মাঠে সরস্বতী পুজো, মেলা, উৎসব কিংবা খেলাধুলো করার অনুমতি দেওয়া হয় না৷
তিনি বলেন, ‘‘একসময় অমিত শাহ বাংলায় এসে অপপ্রচার, মিথ্যা, কুৎসা করেছিলেন, দিদি বাংলায় সরস্বতী পুজো করতে দেন না৷ কিন্তু বাংলার মানুষ দেখেছেন, সারা রাজ্য জুড়ে শুধু স্কুল-কলেজে নয়, পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবে ক্লাবে বাংলার কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে অব্যাহত রেখে সরস্বতী পুজো হয়৷ অমিত শাহের জ্ঞাতার্থে জানাই, আপনার দফতর আনন্দপুরীর ওই মাঠটিকে জঞ্জালে পরিণত করে রেখেছে৷ আপনার সভার জন্য সমস্ত জঞ্জাল সরিয়ে মাঠটিকে পরিষ্কার করা হয়েছে৷ অর্থাৎ ওই মাঠে আপনি সভা করতে পারবেন৷ কিন্তু ব্যারাকপুরের মানুষ ওই মাঠ ব্যবহার করতে পারবেন না৷ আপনি বাংলায় কর্মিসভা করছেন, আপনাকে স্বাগত৷ কিন্তু আপনাকে অনুরোধ করব, বাংলায় প্রবেশ করার আগে দয়া করে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে যথাযথ মর্যাদা দেবেন৷”
তিনি আরও বলেন, “2021 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী কিংবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলায় আসার সময় হয়নি৷ চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁরা এসেছিলেন, এবার ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তাঁরা আসছেন৷ অর্থাৎ নির্বাচন এলেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাংলার কথা মনে পড়ে৷ অন্য সময় বাংলার কথা তাঁদের মাথায় থাকে না৷’’
শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, “নির্বাচন এলেই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাংলার কথা মনে পড়ে৷ তাঁরা আসতেই পারেন৷ চব্বিশে এসেছেন, লোকসভায় আমাদের আসন 29 হয়েছে৷ একুশে এসেছেন, আমাদের আসন দু’শো পেরিয়েছে৷ এবারও নিশ্চয়ই কিছু বলবেন৷ দু’দিন আগে অসমে গিয়ে তিনি একটি তফশিলি উপজাতির সভায় যোগ দেন৷ সেখানে অসমের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সামনেই তিনি বলেছেন, এখানে কত রং৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে রং একটাই৷ সবুজ৷ তার নাম তৃণমূল৷ সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷’’
শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘তাঁরা আমাদের বাংলাদেশি, রোহিঙ্গা বলছেন৷ কিন্তু বাংলাদেশিদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য মালদার বিজেপির বুথ সভাপতি গ্রেফতার হচ্ছে৷ গরু পাচার, সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে বদনাম করেছেন৷ এসব আপনাদেরই দেখা উচিত৷ আমাদের এখানে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন উঠলে আমাদের স্বরাষ্ট্র দফতর দেখবে৷ কিন্তু আপনাদেরটা কে দেখবে? এজেন্সি পিছনে লেলিয়ে দেওয়া, এসআইআর করা, সিএএ করছেন৷ কেউ ভোট দিতে না চাইলে ভোটার তালিকায় নাম না তুলতেই পারেন৷ তাঁকে কীভাবে বেনাগরিকের আওতায় ফেলা যায়? একদিকে ইভিএম-এ নোটা রেখে রাষ্ট্র বলছে, ইচ্ছে হলে নোটায় ভোট দেওয়া যাবে৷ অন্যদিকে বলা হচ্ছে, ভোট না দিলে বেনাগরিক করে দেওয়া হবে৷ এসআইআর-এর জন্য বাংলায় 141 জনের প্রাণ গেল৷ এঁদের পরিবারের জীবন ও জীবিকার দায়িত্ব কে নেবে?”
ব্রাত্য আরও বলেন, “আনন্দপুরে মর্মান্তিক একটি ঘটনা ঘটেছে৷ মুখ্যমন্ত্রী নিজে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে অর্থ তুলে দিয়েছেন৷ 2025 সালের এপ্রিলে গুজরাতের ডিশা জেলায় এমনই একটি গুদামে অগ্নিকাণ্ডে 21 জনের মৃত্যু হয়েছিল৷ রাজ্য ও কেন্দ্র মিলিতভাবে ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করেছিল৷ জাতীয় ত্রাণ তহবিল থেকে প্রত্যেক মৃতের পরিবারকে দু’লাখ এবং আহতদের 50 হাজার টাকা দেবেন বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী৷ ওই ঘটনায় নিহত ও আহতদের পরিবার সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছে৷ আদালতে তাঁরা জানিয়েছেন, সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, 50 শতাংশ মানুষ সেই টাকা পায়নি৷’’ এছাড়া আরও দু’টি ঘটনার ক্ষেত্রেও একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয় বলেও অভিযোগ করেছেন ব্রাত্য় বসু৷
তাই শিক্ষামন্ত্রীর কটাক্ষ, ‘‘বাংলায় এসে ছ্যাঁদা খুঁজে বের না করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেন নিজের ঘর সামলান৷ মনে রাখবেন, যতই কর হামলা, আবার জিতবে বাংলা৷”