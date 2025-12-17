সোমনাথের নেতৃত্বে অর্জুনের বাড়ির সামনে 'জয় বাংলা' ধ্বনি, পালটা চোর স্লোগান বিজেপির

সোমনাথের নেতৃত্বে অর্জুনের বাড়ির সামনে 'জয় বাংলা' ধ্বনি, পালটা চোর স্লোগান বিজেপির
অর্জুনকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে ময়দানে নামার চ্যালেঞ্জ সোমনাথ শ্যামের ৷ পালটা পার্থ ভৌমিককে ময়দানে নামার চ্যালেঞ্জ অর্জুন সিংয়ের ৷
Published : December 17, 2025 at 8:10 PM IST
ব্যারাকপুর, 17 ডিসেম্বর: সাংসদ পার্থ ভৌমিকের হুঁশিয়ারির পরেই বুধবার প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে 'জয় বাংলা' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখালেন তৃণমূল কর্মীরা ৷ পালটা 'চোর' স্লোগান তুললেন অর্জুনপন্থী বিজেপি কর্মীরা ৷
স্লোগান ও পালটা স্লোগানে দিনভর সরগরম হয়ে রইল ভাটপাড়ার মেঘনা মোড় এলাকা ৷ তবে, পরিস্থিতি সামাল দিতে অর্জুনের বাড়ির সামনে এ দিন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল ব্যারাকপুর কমিশনারেটের তরফে ৷ পুলিশের পাশাপাশি, আসরে নামতে দেখা যায় প্রাক্তন সাংসদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ৷ তবে, তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীরা এদিন মুখোমুখি অবস্থান করলেও, কঠোর নিরাপত্তা থাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানো গিয়েছে ৷
মঙ্গলবার গারুলিয়ার এক সভা থেকে ব্যারাকপুরের তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দেন ৷ তিনি বলেন, "অর্জুন সিং বলছে জয় বাংলা স্লোগান বললে মারবে ৷ আমি এখানে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব নিয়ে বলে যাচ্ছি, আগামিকাল বুধবার ওঁর বাড়ির সামনে কিছু ছেলেমেয়ে গিয়ে জয় বাংলা স্লোগান তুলে চিৎকার করবে ৷ এর দায়িত্ব আমি সোমনাথ শ্যামকে দিয়ে যাচ্ছি ৷ আমি অর্জুন সিংয়ের দম দেখতে চাই ৷ আমি পার্থ ভৌমিক ওঁকে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, অর্জুন সিং যদি এক বাপের বেটা হয়, তাহলে একজনেরও গায়ে হাত দিয়ে দেখাক ৷"
পাল্টা অর্জুন সিং হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, "আমি ওঁকে (পার্থ ভৌমিক) চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি, ওঁর যদি ক্ষমতা থাকে পুলিশ ছেড়ে নিজে একা এসে দেখাক ৷ আমার কিছু করতে লাগবে না ৷ এখানকার মানুষই ওঁকে বুঝিয়ে দেবে ৷"
এ দিন পার্থ ভৌমিকের নির্দেশে বুধবার প্রাক্তন সাংসদ ও বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে তৃণমূলের ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে তুমুল বিক্ষোভ দেখালেন দলীয় কর্মীরা ৷ উঠল 'জয় বাংলা' স্লোগান ৷ নেতৃত্বে ছিলেন জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ৷ পাল্টা পথে নামে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ তারাও শাসকদলের উদ্দেশে 'চোর' স্লোগান তোলে ৷
পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে পারে, এই আঁচ পেয়ে এ দিন সকাল থেকেই প্রাক্তন সাংসদের মজদুর ভবনের সামনে পুলিশে ছয়লাপ করে দেওয়া হয় ৷ মোতায়েন করা হয় কমব্যাট ফোর্স ৷ শুধু তাই নয়, অর্জুন সিংয়ের বাড়ির মুখ ব্যারিকেড দিয়েও ঘিরে দেওয়া হয়েছিল পুলিশের তরফে ৷ যাতে বিক্ষোভের আঁচ প্রাক্তন সাংসদের বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছতে না-পারে ৷
এমনিতেই বছরে একাধিকবার বোমা-গুলি চলার অভিযোগ ওঠে ভাটপাড়া অঞ্চলে ৷ সেই সঙ্গে অপরাধমূলক কাজকর্ম তো রয়েছেই ৷ ভোট এলে সেই অপরাধ বহুগুণ বেড়ে যায় বলে অভিযোগ ৷ ভাটপাড়া বিধানসভা নিজেদের কব্জায় রাখতেই মাঝে মধ্যেই এখানে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে শাসক ও বিরোধী দুই দলের কর্মীরা ৷ অর্জুনের বাড়ির সামনে স্লোগান ও পাল্টা স্লোগান তারই অংশ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
এদিকে, প্রাক্তন সাংসদের বাড়ির সামনে স্লোগান ও বিক্ষোভ প্রসঙ্গে তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলেন, "অর্জুন সিং পালিয়ে গেছেন, নাকি অন্য কোথাও আছেন, তা জানি না ৷ কিন্তু, আমার অভিভাবক পার্থ ভৌমিক আমাকে বলেছিলেন বিক্ষোভে সামিল হতে ৷ সেই মতো আমি এখানে এসে জয় বাংলা স্লোগান তুলেছি ৷ অর্জুন সিং নিজেকে আত্মসমর্পণ করেছেন ৷ উনি ভয় পেয়ে নাকি বলেছেন জয় বাংলা স্লোগানের বিরুদ্ধে কিছু বলেননি ৷ তাই, হারা সৈনিকের বিরুদ্ধে কিছু বলার নেই ৷"
তিনি আরও বলেন,"এ-ও শুনেছি অর্জুন সিং নাকি হুমকি দিয়ে বলেছে, আমি নাকি পুলিশকে গারদে রেখে তারপর যেন এখানে আসি ৷ পুলিশ আমার কথা শুনে গারদে যাবে না ৷ তবে, আমি আমার নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার জন্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করতে পারি ৷ তার জন্য প্রয়োজনে পুলিশের কাছে চিঠি দিতে হলে দিয়ে দেব ৷ উনি (অর্জুন সিং)-ও যেন ওঁর কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা তুলে নেওয়ার জন্য চিঠি দেয় ৷ বিনা নিরাপত্তায় ও যেখানে বলবে, সেখানে যাব ৷ তখন দেখব কার কত দম আছে ৷ এই চ্যালেঞ্জ ওঁকে আমি দিলাম ৷ ক্ষমতা থাকলে সাদরে যেন গ্রহণ করে ৷"
অন্যদিকে, বিক্ষোভ প্রসঙ্গে পালটা প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, "পুলিশের নিরাপত্তা ছেড়ে তারপর আসুক ৷ বাপের বেটা যদি হয়ে থাকে, যাঁকে পাঠিয়েছে তাঁর সঙ্গে যেন পার্থ ভৌমিক নিজেও আসেন ৷ বাংলা ও দিল্লির রাজনীতি, সবকিছু তো ভাবতে হবে ৷ অর্জুন সিংয়ের মধ্যে ওঁরা বাপের বেটা খুঁজছে ৷ আমিও তো বুঝে নেব, যে কোনও জায়গায় পেলে ৷ পার্থ ভৌমিকের ভয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে পালাইনি ৷ বাড়ি ছেড়ে একসময়ে পালিয়েছিল এরাই ৷ ছ'মাস টিঁকিও খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷"