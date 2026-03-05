ETV Bharat / politics

রাজ্যসভা নির্বাচনের মনোনয়ন পেশ, 'নতুন চ্যালেঞ্জ' বলছেন রাজীব-কোয়েল-বাবুল-মেনকা

ভোটে জিতে হোক বা মনোনীত সদস্য, লক্ষ্য এক ! নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত জানালেন তৃণমূলের চার প্রার্থী ৷

Rajya Sabha Elections
রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য বিধানসভায় মনোনয়ন পেশ করলেন 4 তৃণমূল প্রার্থী ৷
​কলকাতা, 5 মার্চ: রাজ্যসভা নির্বাচনের (Rajya Sabha Election 2026) জন্য বৃহস্পতিবার নিজেদের মনোনয়নপত্র জমা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের চার প্রার্থী ৷ বৃহস্পতিবার বিধানসভায় মনোনয়ন পেশ করেন অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস রাজীব কুমার, টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক, বালিগঞ্জের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী ৷

মনোনয়নপত্র পেশের পর তৃণমূলের প্রার্থীরা সংবাদিক বৈঠকে জানালেন, সংসদের উচ্চকক্ষে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন ৷​ এ দিন সাংবাদিকদের প্রশ্নে অবসরপ্রাপ্ত রাজ্যের প্রাক্তন ডিজিপি রাজীব কুমার বলেন, "এটা বিশাল দায়িত্ব এবং আমার জন্য অত্যন্ত বড় সম্মানের ৷ আমার ওপর আস্থা রেখে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ৷"

RAJYA SABHA ELECTIONS
বিধানসভায় মনোনয়ন পেশ রাজীব কুমারের ৷ (ছবি- তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া)

তিনি আরও বলেন, "ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যাতে সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করতে পারি এবং এই গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারি ৷"

অন্যদিকে, বিনোদন জগৎ থেকে সরাসরি রাজনীতির আঙিনায় এবং সংসদের উচ্চকক্ষে পা রাখছেন টলিউড অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক ৷ অভিনেত্রী থেকে রাজনীতির ময়দানে অবতরণ নিয়ে কোয়েল বলেন, "জীবনের একটা নতুন অধ্যায় শুরু হতে চলেছে ৷ এটা সত্যিই একটা বড় দায়িত্ব ৷"

RAJYA SABHA ELECTIONS
বিধানসভায় মনোনয়ন পেশ মেনকা গুরুস্বামী ৷ (ছবি- তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া)

আগে থেকে সংসদে যাওয়ার কোনও পূর্বপরিকল্পনা ছিল কি না, এই প্রশ্নে তিনি বলেন, "আগে থেকে এমন কোনও ভাবনা ছিল না ৷ তবে, দেশের এবং মানুষের সেবা করার বৃহত্তর সুযোগ পেয়ে আমি আনন্দিত ৷ মানুষের উপকারে আসতে পারলে, দেশের সেবায় নিয়োজিত হতে পারলে, আমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করব ৷"

RAJYA SABHA ELECTIONS
বিধানসভায় মনোনয়ন পেশ কোয়ল মল্লিকের ৷ (ছবি- তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া)

অন্যদিকে, প্রথমে বিজেপির টিকিটে লোকসভা এবং পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের হাত ধরে বিধানসভার গণ্ডি পেরিয়ে, এবার রাজ্যসভায় প্রবেশ করতে চলেছেন রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় ৷ তাঁর এই দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে বাবুল বলেন, "লোকসভা, বিধানসভা ঘুরে এবার রাজ্যসভা, এই যাত্রার জন্য আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ৷"

RAJYA SABHA ELECTIONS
বিধানসভায় মনোনয়ন পেশ বাবুল সুপ্রিয়র ৷ (ছবি- তৃণমূলের সোশাল মিডিয়া)

একজন পারফর্মার হিসেবে রাজনীতির ময়দানকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, "স্টেজে উঠলে মানুষের অনুরোধ মেনে যেমন গান গাইতে হয়, তেমনই জনপ্রতিনিধি হিসেবেও সাধারণ মানুষের দাবি দাওয়া শোনাটা জরুরি ৷ শুধু অনুরোধের ধরনটা বদলে যায় ৷ এখানে কেউ বলেন রাস্তা করে দিন, কেউ বলেন স্কুলের উন্নয়ন করুন ৷"

​তৃণমূলের এবারের প্রার্থিতালিকায় অন্যতম বড় চমক হলেন সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী ৷ আরজি কর মামলা-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইনি ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের হয়ে সওয়াল করা এই আইনজীবী এ দিন জোর দেন সংবিধান রক্ষার উপর ৷

এ দিন তাঁকে 370 ধারা বিলোপ এবং আইনি লড়াইয়ে তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব করা নিয়ে তিনি বলেন, "একজন সাংবিধানিক আইনজীবী হিসেবে সংসদের উচ্চকক্ষে দেশের সেবা করার সুযোগ পাওয়াটা দারুণ সম্মানের ৷ আমাদের সংবিধান সাম্য, বৈষম্যহীনতা এবং প্রতিটি নাগরিকের মর্যাদার কথা বলে ৷ সংসদে এই সাংবিধানিক মূল্যবোধগুলি তুলে ধরা এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সঠিক দিশা দেখানোই হবে আমার প্রধান কাজ ৷"

​রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, 2026 সালের এই রাজ্যসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের এই প্রার্থী বাছাই বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রাক্তন আমলা, বিনোদন জগতের প্রতিনিধি, অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং প্রখ্যাত আইনজীবীর এই মেলবন্ধন সংসদের উচ্চকক্ষে তৃণমূলের স্বরকে আরও জোরালো করবে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷

