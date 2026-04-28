স্ট্রং রুমের সিসিটিভির মনিটর মাঝে মধ্যেই ব্ল্যাক-আউট ! চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থীরা
কমিশনের আধিকারিকরা একে 'টেকনিক্যাল এরর' বলে দাবি করলেও এই ঘটনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ উঠেছে ৷
Published : April 28, 2026 at 7:51 PM IST
জলপাইগুড়ি, 28 এপ্রিল: প্রথম দফায় ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই সবার নজর স্ট্রং রুমগুলির নিরাপত্তার উপর ৷ অথচ সেখানেই বড়সড় চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রসের প্রার্থী ৷ তাঁদের অভিযোগ, স্ট্রং রুমগুলিতে সিসিটিভির মনিটর মাঝেমধ্যেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । কমিশনের আধিকারিকরা একে 'টেকনিক্যাল এরর' বলে দাবি করলেও এই ঘটনা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ আতঙ্কে রাত-বিরেতে স্ট্রং রুমে ছুটে আসছেন নেতা-নেত্রী থেকে শুরু করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা ।
জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ চত্বরে থাকা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপাইগুড়ি ক্যাম্পাসে জেলার পাঁচটি বিধানসভার স্ট্রং রুম করা হয়েছে । জলপাইগুড়ি সদর, রাজগঞ্জ, ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি ও ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রং রুম ওই একটি জায়গায় । যেখানে সযত্নে গচ্ছিত রয়েছে জনতার রায় ৷ তবে সেই স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে যে সিসিটিভি বসানো আছে, তার মনিটরে মাঝেমধ্যেই সিগনাল চলে যাচ্ছে বলে খবর । এই নিয়েই সরব হয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও প্রার্থীরা ।
গতকাল রাতেও সিসিটিভি ফুটেজ মনিটরে দেখতে না-পাওয়ার অভিযোগ পেয়েই স্ট্রং রুমে ছুটে যান রাজগঞ্জের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী স্বপ্না বর্মন ও বিদায়ী মন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মালবাজারের প্রার্থী বুলুচিক বড়াইক । তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 24 ঘণ্টা স্ট্রং রুমের সিসিটিভি মনিটরে চোখ রেখে চলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা, কর্মী ও প্রার্থীরা ।
জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জের তৃণমূল ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায় এনিয়ে অভিযোগ করে বলেন, "মাঝে মাঝেই সিসিটিভির ফিড মনিটরে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না । আমরা নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করেছি । আমরা চাই আমাদের স্ট্রং রুমের সামনে তাঁবু খাটিয়ে বসতে দেওয়া হোক । আমরা স্ট্রং রুমের আশপাশে কাউকে ঢুকতে দেব না ।"
শুধু জলপাইগুড়ি নয়, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা আলিপুরদুয়ার জেলার পাঁচটি বিধানসভার স্ট্রং রুমের সিসিটিভিও নাকি মাঝে মধ্যে দফায় দফায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে । নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে এই নিয়ে অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে ।
অন্যদিকে, কোচবিহার পলিটেকনিক কলেজে স্ট্রং রুমের সিসিটিভি মনিটরও বারে বারে ব্ল্যাক আউট হয়ে যাচ্ছে । ইতিমধ্যেই কোচবিহারের জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক ও রিটার্নিং অফিসারকে ডেকে সিসিটিভি মনিটর ব্ল্যাক আউট হওয়া নিয়ে অভিযোগ করা হয়েছে । পাশাপাশি অতি সত্বর ইন্টারনাল সিসিটিভি ফুটেজ দেখানোর দাবি করেছেন কোচবিহার উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায় ।
এদিকে, কোচবিহার উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "একটা সময় নয়, একাধিকবার মনিটর থেকে সিসিটিভি ফুটেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি না । হয়তো কোনও চক্রান্ত চলছে । যদিও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে টেকনিক্যাল এরর বলা হচ্ছে ।"
উল্লেখ্য, একই অভিযোগ উঠেছে মুর্শিদাবাদেও ৷ শুক্রবার রাতে দফায় দফায় জঙ্গিপুর পলিটেকনিক কলেজের স্ট্রং রুমের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে । সাগিরদিঘির তৃণমূল প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস অভিযোগ করেন, "টেকনিক্যাল ফল্ট নয় । এটা দিল্লির ফল্ট ৷" তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের পরাজিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই পরিকল্পিত ভাবে স্ট্রং রুমের সিসিটিভি বন্ধ করে রাখা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ তিনি বলেন, "কীসের ফল্ট সব জানি । বাংলায় আর ভোটের দরকার নেই । আমি হারছি, জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কার তৃণমূল প্রার্থীরা হারছে । বাংলার খবর আমি জানি না ।"