মোদির সভার জেরে বাতিল শেষ রবিবাসরীয় প্রচার-কর্মসূচি, 'বুলডোজ' করার অভিযোগ শশীর
'সুবিধা পোর্টালে' পাঁচদিন আগে আবেদন জানানো সত্ত্বেও বাতিল প্রচার কর্মসূচি ৷ কেন আগে আবেদন করেও কর্মসূচি বাতিল, প্রশ্ন শশী পাঁজার ৷
Published : April 26, 2026 at 2:15 PM IST
কলকাতা, 26 এপ্রিল: উত্তর কলকাতায় নির্বাচনের আগে শেষ রবিবারের প্রচারে বেরিয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন শ্যামপুকুর কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শশী পাঁজা ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার কারণ দেখিয়ে তাঁর পূর্বনির্ধারিত প্রচার কর্মসূচি বাতিল করার অভিযোগ তুললেন তিনি ৷ বিদায়ী বিধায়কের দাবি, রাজনৈতিক সৌজন্যের নামে তাঁর দলের প্রচারকে কার্যত 'বুলডোজ' করা হচ্ছে ৷
আগামী 29 এপ্রিল কলকাতায় ভোটগ্রহণ ৷ তার আগে শেষ রবিবার হওয়ায় প্রচারে ঝড় তুলতে রাস্তায় নামেন তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজা ৷ এ দিন সকাল থেকেই শ্যামপুকুর এলাকার অলিগলিতে ডোর-টু-ডোর প্রচারে নামেন তিনি ৷ কখনও পায়ে হেঁটে, আবার কখনও বাইক বা স্কুটারে চেপে সাধারণ মানুষের দরজায় পৌঁছে যেতে দেখা যায় তাঁকে ৷ তৃণমূল শিবিরের দাবি, শুধুমাত্র নির্বাচনের সময় নয়, সারা বছরই তিনি সাধারণ মানুষের পাশে থাকেন । তাই তাঁকে নিয়ে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে আলাদা উৎসাহ রয়েছে ৷
তবে, রবিবার তাঁর প্রচারের মূল কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনসভা ৷ শশী পাঁজার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য তাঁর বেশ কয়েকটি পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করতে বাধ্য করা হয়েছেন ৷ তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশনের 'সুবিধা পোর্টালে' পাঁচদিন আগেই তিনি জোড়া মিছিল ও প্রচার কর্মসূচির জন্য আবেদন করেছিলেন ৷ কিন্তু, রাজনৈতিক সৌজন্য এবং ভিভিআইপি নিরাপত্তার অজুহাতে তাঁর সেই কর্মসূচিগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ৷
এই বিষয়ে প্রবল ক্ষোভ প্রকাশ করে তৃণমূল প্রার্থী বলেন, "নিয়ম অনুযায়ী আমার আবেদন আগে মঞ্জুর করা উচিত ছিল ৷ প্রধানমন্ত্রী আসছেন বলে বিভিন্ন রাস্তায় এমনভাবে ব্যারিকেড দেওয়া হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে বেরোতেও প্রবল অসুবিধা হচ্ছে ৷ এমনকি জয় মিত্র মঠ-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় আমার ডোর-টু-ডোর প্রচারও সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়া হয়েছে ৷ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রচারকে এভাবে আটকে দেওয়াটা 'বুলডোজ' করার সমতুল্য ৷"
প্রশাসনের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করার পাশাপাশি, এ দিন নিজের জনসংযোগ চালিয়ে যান শশী পাঁজা ৷ প্রার্থীর সঙ্গে এ দিন প্রচারে উপস্থিত কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় ৷ মিছিলে উপস্থিত চিত্র পরিচালক নিহাল দত্ত বলেন, "ঘাম-জলে ভিজে আমরা বাংলার স্বার্থে লড়াই করছি ৷ বাংলাকে বাঁচাতে এবং রাজ্যের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই ৷"
সব মিলিয়ে, ভোটগ্রহণের আগের শেষ রবিবারের প্রচারে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের দুয়ারে পৌঁছলেন শশী পাঁজা, তেমনই প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজনৈতিক উত্তাপও বাড়িয়ে দিলেন তিনি ৷