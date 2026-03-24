'সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেশপুরে বুমেরাং হবে বিজেপির SIR', ব্যবধান বৃদ্ধি লক্ষ্য তৃণমূলের শিউলির
ইটিভি ভারত-এর মুখোমুখি কেশপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শিউলি সাহা ৷ নির্বাচন কী বলছেন প্রার্থী ? লিখেছেন সুনীল দাস ৷
Published : March 24, 2026 at 10:03 PM IST
কেশপুর, 24 মার্চ: পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিধানসভা কেন্দ্র কেশপুর ৷ এখানকার বিদায়ী বিধায়ক তৃণমূলের শিউলি সাহা তৃতীয়বারের জন্য বিধানসভার টিকিট পেয়েছেন ৷ জেলার 15টি বিধানসভার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেন্দ্র এটি ৷ 2011-র জনগণনা অনুযায়ী, এখানে 27-28 শতাংশ সংখ্যালঘু মানুষের বসবাস ৷ তবে, জেলার রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো সেই পরিসংখ্যান অনেকটাই বেশি ৷ সেটা প্রায় 40 শতাংশ ৷
এমনই একটি কেন্দ্রে তৃতীয়বার তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছেন শিউলি সাহা ৷ আর এই বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোটের উপর নির্ভর করেই এই কেন্দ্রে ভোট বৈতরণী পার করার আশায় রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী ৷ কার্যত তা স্বীকার করেও নিলেন তিনি ৷ তাঁর আত্মবিশ্বাস কেশপুরে মানুষ এবারেও তৃণমূলের সঙ্গে থাকবে ৷ তিনি এও দাবি করলেন, এসআইআর-এর নামে মানুষের যে হয়রানি হয়েছে, তা ভোটবাক্সে প্রতিফলিত হবে ৷
তবে, 2016 ও 2021 বিধানসভা ভোটে যে ব্যবধানে তিনি জিতেছেন, তা ছাব্বিশের ভোটে আরও বৃদ্ধি করাই তাঁর লক্ষ্য বলে ইটিভি ভারতকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানালেন কেশপুরের বিদায়ী বিধায়ক শিউলি সাহা ৷
প্রশ্ন: 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আপনারা কতটা প্রস্তুত ?
উত্তর: আমাদের নতুন করে প্রস্তুত হওয়ার কোনও দরকার নেই ৷ আমরা 365 দিন মানুষের পাশে থাকি, কাছে থাকি ৷ তবে, যেহেতু ভোট একটা উৎসব, তাই সেখানে সকল মানুষকে নিয়ে চলাই আমাদের কাজ ৷ তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা তাদের কাছে যাচ্ছি, পাশে থাকছি এবং নির্বাচনী প্রচার সারছি ৷ আমরা মানুষের আরও কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি ৷
প্রশ্ন: রাজ্য সরকারের একাধিক জনমুখী প্রকল্প, ভোটে কতটা প্রভাব ফেলবে বলে মনে করেন ?
উত্তর : মানুষ এই সরকারকে ভালো বেসেছে ৷ তবে, যখন আমরা বিরোধী ছিলাম 2011-র আগে 2009 সালে মানুষ যখন আমাদের বিপুল সংখ্যায় ভোট দিয়ে জয়ী করল এবং আমাদের সাংসদরা পার্লামেন্টে গেলেন, তখনই রাজ্যের পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল ৷ তবে, তখন অবশ্য কেশপুর জেতেনি ৷ কিন্তু, তখন যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়েই 2011 সালে সিপিএমের মতো 'জগদ্দল পাথর' কে সরিয়ে দিতে পেরেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আজ আমরা 15 বছর ধরে যে সার্ভিস দিয়েছি বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুযোগ-সুবিধা দিয়েছেন, তাই মানুষ ভালোবেসে তাঁকে দু’হাত ভরে আশির্বাদ করেছেন ৷
প্রশ্ন: বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যে দুর্নীতি ও অনুপ্রবেশ বড় সমস্যা । এই অভিযোগকে কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর: SIR আগেও হয়েছে, এখনও হচ্ছে ৷ এটা গতানুগতিক পদ্ধতি ৷ তবে, এই এসআইআর করার পেছনে বিরোধীরা মূল দায়ী ৷ অনুপ্রবেশ, রোহিঙ্গা বলে মানুষকে অপবাদ দিচ্ছে এবং বিভ্রান্ত করছে ৷ কেশপুরের 50 হাজার মানুষকে ডেকেছিল, কিছুই পাইনি ৷ আট হাজার মানুষ বিচারাধীন তাও কিছুই করতে পারবে না ৷ এই এসআইআর বরং বিজেপির বিরুদ্ধে গেল, বুমেরাং হল ৷ বিজেপির বাংলা দখল করা হল-না SIR-এর নামে ৷
প্রশ্ন: এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে । এর প্রভাব কী হতে পারে ?
উত্তর: পুরো এলাকা মুসলিম এটা বলা যাবে না ৷ এটা অনেকে বলেছে অনেকে বিভ্রান্ত করেছে ৷ পাশাপাশি, হিন্দু-মুসলিমের বিভাজন সৃষ্টি করেছে ওরা ৷ প্রথমে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছিল মানুষ, আমিও কিছুটা নেমে গিয়েছিলাম (পরিসংখ্যান) ৷ কিন্তু, তারপর তাঁরা বুঝতে পেরেছেন ৷ কারণ, আমরা দেখেছি যারা শৌচকর্ম করতে-করতে রামের নাম নেয়, রামকে রাস্তাঘাটে নামিয়ে আনে, তাদের পাশে মানুষ নেই ৷ ওরা বাইরে থেকে আসে হিন্দি ভাষাতে কথা বলে এবং বাংলার মানুষকে ছলেবলে কৌশলে মারধর করে ৷ এখন সবাই জেনে গিয়েছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানেই বাংলা বিরোধী ৷ তার প্রভাব এই ভোটে পড়বে ৷ 2011-র সেন্সাস অনুযায়ী, এখানে প্রায় 27-28 শতাংশ মুসলিম ছিল ৷ এখন আনুমানিক 32 শতাংশ হতে পারে ৷
প্রশ্ন: গত পাঁচ বছরে আপনার কাজের মূল্যায়ন করতে বলা হলে, নিজেকে একশোর মধ্যে কত নম্বর দেবেন ?
উত্তর: নম্বর দেওয়ার আমি কেউ নই ৷ মানুষই শেষ কথা ৷ আগে আমাদের জোটের প্রার্থী ছিল কেশপুরে ৷ এখন আমাদের নিজস্ব প্রার্থী রয়েছে ৷ এটুকুই বলব পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ, পঞ্চায়েত সমিতি, বিধানসভা এমনকি লোকসভা ভোটেও আমরা ব্যাপক পরিমাণ লিড দিয়ে ভোটে জিতি ৷ এটা প্রমাণ করে আমরা মানুষের কতটা কাছে রয়েছি ৷ প্রতিটা ভোটেই আমরা এক লক্ষের মার্জিন রেখেছি ৷ তাই যেহেতু পরীক্ষার্থী আমি, 2026-এর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করব ৷
প্রশ্ন: বিরোধী প্রার্থী নিয়ে কী মন্তব্য করবেন ?
উত্তর: শত্রুপক্ষকে কখনোই আমি ছোট করে দেখি না ৷ কিন্তু, ভোটের আগে কোথায় ছিল এই শুভেন্দু সামন্ত, এটাই আমার প্রশ্ন ৷ মহামারী করোনার সময় কোথায় যায় এরা, কোথায় থাকে ঝড়-বৃষ্টি বন্যার সময় ৷ কেনই বা এতদিন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ করল না, কেনই বা 100 দিনের কাজের টাকা আটকে রেখেছে ? গ্যাসের দাম বৃদ্ধির সময় কেন প্রতিবাদ করেননি শুভেন্দু সামন্ত ও তাঁর নেতা শুভেন্দু অধিকারী ? কেনই বা জলের পরিকল্পনা করেও জল পায়নি এলাকার মানুষ ! এবারও শুনেছি শুভেন্দু অধিকারীর খাস লোক এখানে দাঁড়িয়েছেন ৷ এটা গণতান্ত্রিক দেশ সবারই প্রচার করার অধিকার রয়েছে, দেখা যাবে ভোটের ফলাফল কী হয় !