টিকিট পেলেও কেন্দ্র হারিয়ে সুজাপুরে তৃণমূলের প্রার্থী সাবিনা, মৌসমের সঙ্গে সম্মুখসমর !

টিকিট পেলেও কেন্দ্র হারিয়ে সুজাপুরে তৃণমূলের প্রার্থী সাবিনা, মৌসমের সঙ্গে সম্মুখসমর !
Published : March 18, 2026 at 6:21 PM IST
মালদা, 18 মার্চ: ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় বাদ 74 জন বিধায়ক ৷ প্রার্থী হিসেবে ব্রাত্যদের তালিকায় রয়েছেন চার মন্ত্রীও ৷ আর কেন্দ্র বদল হয়েছে 15 জন বিধায়কের ৷ শুধু মালদা জেলাতেই বাদ পড়েছেন চার জন বিধায়ক ৷ তাঁদের মধ্যে একজন মন্ত্রী ৷ তবে টিকিট পেলেও কেন্দ্র বদল হয়েছে এক মন্ত্রীর ৷ তিনি সাবিনা ইয়াসমিন ৷
সাবিনা এবার মোথাবাড়ি কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছেন না ৷ কারণ দলীয় নেতৃত্ব তাঁকে মোথাবাড়ির পরিবর্তে সুজাপুর কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছে ৷ সুজাপুরের বর্তমান বিধায়ক আবদুল গনিকে এবার টিকিট দেয়নি তৃণমূল ৷ নাম ঘোষণার পরই সুজাপুরের নির্বাচনী ময়দানে নেমে পড়েছেন সাবিনা ৷
তিনি ভালো করেই জানেন, লড়াইটা এবার বড্ড কঠিন ৷ এখনও পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়নি ৷ যতদূর খবর, এবার এই আসনে হাত প্রতীকে লড়াই করার সম্ভাবনা মৌসম নুরের ৷ সুজাপুর কেন্দ্রটি কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসাবেই পরিচিত ৷ যদিও একুশের নির্বাচনে কোতওয়ালি ভবনের প্রার্থী ইশা খান চৌধুরীকে এই কেন্দ্রে রেকর্ড ভোটে হারিয়েছিলেন তৃণমূলের আবদুল গনি ৷ কিন্তু বিধায়ক হিসাবে গত পাঁচ বছরের খতিয়ান মোটেই গনির পক্ষে অনুকূল নয় ৷ ভোটে জেতার পর তাঁকে ক’দিন এলাকায় দেখা গিয়েছে, সেটাও এলাকাবাসী মনে করতে পারছেন না ৷ চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনেই প্রমাণ মিলেছে, সুজাপুর আবার কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছে ৷ যদি এবার মৌসমকেই সেই আসনে প্রার্থী করা হয়, তবে সাবিনাকে যে শক্ত বাধার মুখে পড়তে হবে তা নিয়ে দ্বিমত নেই রাজনৈতিক মহলের ৷
প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পর আর দেরি করেননি সাবিনা ৷ সটান চলে এসেছেন সুজাপুরে ৷ পার্টি অফিসে তাঁকে শুভেচ্ছা জানান দলীয় কর্মীরা ৷ দলের কালিয়াচক 1 নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি সারিউল শেখ-সহ অন্য নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন ৷ কীভাবে আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি নেওয়া হবে, সংগঠনকে কীভাবে আরও মজবুত করা যাবে, বুথভিত্তিক প্রচার কীভাবে চালানো হবে, এলাকার প্রতিটি বাড়িতে কীভাবে পৌঁছনো যাবে, সেসব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় তাঁদের ৷ আপাতত স্থির হয়েছে, ইদের পরেই প্রচারে পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়া হবে ৷
সাবিনা বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার উপর ভরসা রেখে সুজাপুর কেন্দ্রে প্রার্থী করেছেন ৷ গত 15 বছর আমি মোথাবাড়ির বিধায়ক হিসাবে কাজ করেছি ৷ যতটা সম্ভব উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছি ৷ মানুষের কাছে থাকার চেষ্টা করেছি ৷ এবার দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে, আমি নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালন করব ৷"
একই সঙ্গে তিনি বলেন, "আমি এতদিন মোথাবাড়ি কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলাম ৷ 15 বছর ধরে সেখানকার মানুষের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক ৷ তাঁদের ছেড়ে আসতে মন তো খারাপ হবেই ৷ তবে সুজাপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হয়ে আমি খুশিও ৷ কারণ, আমার বাবার বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি সবই এই কেন্দ্রে ৷ আগামীতে এখানকার মানুষকে পরিষেবা দিতে পারব, সেটা ভেবেই আমি খুশি ৷ সুজাপুরবাসীর যা যা খামতি রয়েছে, তা আমি পূরণ করার চেষ্টা করব ৷”
কিন্তু সুজাপুরে তাঁর লড়াই কতটা কঠিন, তা ভালো করেই জানেন সাবিনা ৷ তাঁকে লড়তে হতে পারে কংগ্রেস প্রার্থী মৌসম নুরের বিরুদ্ধে ৷ এ প্রশ্নের উত্তরে প্রত্যয়ী সাবিনা বলেন, “আমি তাঁদের সুজাপুরে স্বাগত জানাচ্ছি ৷ তাঁরা তো আগেও সুজাপুরে দাঁড়িয়েছেন ৷ মানুষ কী পেয়েছেন, তা তাঁরাই বিবেচনা করবেন ৷ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সুজাপুরের জন্য অনেক কিছু করেছেন ৷ সুজাপুরকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি আমার উপর আস্থা রেখেছেন ৷ আমি কাউকে ভয় পাই না ৷ কোতওয়ালির প্রার্থীদের (গনি পরিবারের সদস্যরা) সঙ্গে লড়াই করার পুরোনো ইতিহাস আমার রয়েছে ৷ তখনও আমি জিতেছি ৷ সুজাপুর কেন্দ্রে আমি নই, রাজ্যের 294টি কেন্দ্রেই তৃণমূলের প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আমি এখানকার ঘরের মেয়ে ৷ ঘরে ফিরে এসেছি ৷”