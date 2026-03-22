'উন্নয়নের নিরিখে ভোট হবে !' খোল-করতাল-ঢাকের তালে জমজমাটি প্রচারে রাজ

'উন্নয়নের নিরিখে ভোট হবে !' খোল-করতাল-ঢাকের তালে জমজমাটি প্রচারে রাজ
নোয়াপাড়া কেন্দ্রে ভোটের প্রচারে বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং ৷ বিদায়ী বিধায়কের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে, তৃণমূলকে কটাক্ষ প্রাক্তন সাংসদের ৷
Published : March 22, 2026 at 6:39 PM IST
ব্যারাকপুর, 22 মার্চ: ভোট আবহে প্রচারে নেমে প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে আক্রমণের ঝাঁঝ বৃদ্ধি করছে শাসক থেকে বিরোধী সবপক্ষ ৷ পিছিয়ে নেই ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের তারকা প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী ৷ রবিবার ছুটির দিনে সকাল-সকাল দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে ভোটের প্রচারে বেরিয়ে পড়েন তিনি ৷ খোল, করতাল, ঢাকের তালে জমজমাটি প্রচার করলেন তিনি ৷ সেই সঙ্গে তাঁর বার্তা, 2026-এর রাজ্য বিধানসভার ভোট হবে উন্নয়নের নিরিখে ৷
এ দিন ব্যারাকপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ড থেকে জনসংযোগ শুরু করেন তৃণমূলের এই তারকা প্রার্থী ৷ রাজ চক্রবর্তীর প্রচারে এ দিন দেখা গেল অভিনবত্ব ৷ খোল, করতাল, ঢাকের বাদ্যিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরসভার এক নম্বর ওয়ার্ডের অলিগলি ৷ এবারও ব্যারাকপুর থেকে জেতার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী তারকা প্রার্থী রাজু চক্রবর্তী ওরফে রাজ ৷ প্রচারে বেরিয়ে প্রার্থীর বার্তা, ভোটে মার্জিন বাড়ানোই হবে তাঁর লক্ষ্য ৷
গতবারের মতো ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটেও ব্যারাকপুর কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের প্রতীকে লড়াই করছেন টলিউডের পরিচিত মুখ,পরিচালক রাজ চক্রবর্তী ৷ তাঁর বিপরীতে বিজেপির হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ব্যারাকপুরের ভূমিপুত্র ও আইনজীবী কৌস্তভ বাগচী ৷ বামেরা এই কেন্দ্র থেকে এবার প্রার্থী করেছে অধ্যাপক সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷
ব্যারাকপুরে ত্রিমুখী লড়াই হলেও মূলত সকলের নজর রয়েছে তৃণমূলের ও বিজেপির দুই হেভিওয়েট প্রার্থীর দিকে ৷ পরিসংখ্যান বলছে, একুশের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ চক্রবর্তী মাত্র 9 হাজার 222 ভোটে তাঁর নিকটতম বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রমানি শুক্লার বিরুদ্ধে জিতেছিলেন ৷ সেবার বিজেপি প্রার্থী 40 শতাংশেরও বেশি ভোট পেয়েছিলেন ৷ 2024-এর লোকসভা হোক কিংবা 2019-এর লোকসভা ৷ পরপর দু’টি নির্বাচনে উত্তরোত্তর বিজেপির ভোট বৃদ্ধি পেয়েছে ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৷ যা শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে চাপে রাখবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
যদিও, এ সব নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ ব্যারাকপুরের তৃণমূল প্রার্থী ৷ বরং উন্নয়নে ভর করে ব্যারাকপুরের মানুষকে আরও বেশি করে কাছে টানতে বদ্ধপরিকর তিনি ৷ সেই লক্ষ্যে রবিবার ভোট প্রচারে মানুষের দুয়ারে-দুয়ারে পৌঁছে গিয়েছেন রাজ চক্রবর্তী ৷ কখনও হাত নেড়ে, আবার কখনও হাত জোড় করে মানুষের কাছে ভোট চাইতে দেখা গিয়েছে তাঁকে ৷ তারকা প্রার্থীর প্রচার ঘিরে এদিন মানুষের উৎসাহ ছিল তুঙ্গে ৷ প্রচারের ফাঁকে স্থানীয় এক মন্দিরে গিয়ে আশির্বাদও নিলেন রাজ চক্রবর্তীকে ৷
এদিকে ভোট প্রচারে উন্নয়ই যে হবে তাঁর তুরুপের তাস, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ৷ এ নিয়ে রাজ বলেন, "ব্যারাকপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচুর কাজ হয়েছে ৷ কাজ কখনও শেষ হয় না ৷ আরও কাজ করতে হবে ৷ যে কাজ বাকি রয়েছে ভোটে জেতার পর সেই কাজও সম্পন্ন করা হবে ৷ মানুষের পাশে ছিলাম, মানুষের পাশে থাকব ৷ ইস্তাহারে মমতা বন্দোপাধ্যায় চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার জন্য যে দাবিগুলি রেখেছেন, সেই দাবিগুলি নিয়েই আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি ৷ এরপর সবটাই মানুষের উপর ৷ মানুষই বিচার করবে কাকে ভোট দিয়ে জেতাবেন ৷"
কাকে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবছেন ব্যারাকপুরের রাজু ? তৃণমূলের তারকা প্রার্থী বলছেন, "এটা রাজনীতির ময়দান ৷ তাই সকলেই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ বিরোধীরা কী করবে, সেটা তাদের ব্যাপার ৷ তবে প্রচারে কোনও কুকথা কিংবা ব্যক্তিগত আক্রমণ করতে চাই না ৷ লড়াই হবে উন্নয়ন এবং কাজের নিরিখে ৷ মানুষ যাঁকে মনে করবে, তাঁকেই ভোট দেবেন ৷ ভোটে শুধু জেতাই নয়, মার্জিন বাড়ানোই হবে মূল লক্ষ্য ৷"
বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'-র কোনও প্রভাব এবারের ভোটে পড়বে কি না, তা নিয়ে বলতে গিয়ে গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করেছেন ব্যারাকপুরের তারকা তৃণমূল প্রার্থী ৷ রাজ চক্রবর্তীর কথায়, "কীসের পরিবর্তন ? গ্যাস, পেট্রল কিংবা ডিজেলের দাম বৃদ্ধির পরিবর্তন ? নাকি মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি করার পরিবর্তন ? বিজেপি আগে দেশের পরিবর্তন করুক । তারপর বাংলা নিয়ে ভাববে ৷ বাংলার হয়ে ভাবার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় রয়েছেন ৷ তাঁর সরকারের আমলে রাজ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে ৷ আমরা চাই দেশে বিজেপির সরকারের পরিবর্তন হোক ৷"
অন্যদিকে, এসআইআরের কোনও প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে পড়বে না-বলেও দাবি করেছেন তৃণমূলের এই তারকা প্রার্থী ৷ এই বিষয়ে রাজ চক্রবর্তী বলেন, "এসব করে বিজেপির কোনও লাভ হবে না ৷ আগেরবারের থেকে আরও বেশি আসন পাবে তৃণমূল ৷"
অন্যদিকে, নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে দেখা গেল বিজেপির প্রার্থী অর্জুন সিংকে ৷ তবে, তাঁর প্রচারে তেমন জাঁকজমক দেখা যায়নি ৷ এমনকি লোকজনের ভিড়ও তেমন চোখে পড়ার মতো ছিল না ৷ এ দিন সকালে হাতেগোনা কয়েকজন দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন নির্বাচনী প্রচারে ৷ চারদিক থেকে নিরাপত্তারক্ষীতে ঘেরা অর্জুন সিং ইছাপুর আনন্দমঠ অঞ্চলে প্রচার করলেন ৷ মানুষের সঙ্গে কথা বলে, দরজায়-দরজায় ঘুরে এ দিন জনসংযোগ সারেন বিজেপির এই হেভিওয়েট প্রার্থী ৷
নোয়াপাড়া কেন্দ্রে জয় নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী শুনিয়েছে অর্জুন সিংকে ৷ তিনি বলেন, "শনিবার থেকে প্রচার শুরু করেছি ৷ আজও নোয়াপাড়া কেন্দ্রে প্রচার করলাম ৷ প্রচারে যেভাবে মানুষের সাড়া ও আশির্বাদ পাচ্ছি, তাতে নিশ্চিত রাজ্যে এবার পরিবর্তন হবেই ৷ নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রেও পালাবদল নিশ্চিত ৷ আমার প্রতিপক্ষ'রা 20 শতাংশ লড়াইয়ে রয়েছে ৷ আমি সেখানে 80 শতাংশ লড়াইয়ে রয়েছি ৷ এতেই বুঝতে পারছেন জয়ের মার্জিন কত ভোটের ব্যবধানে হতে পারে ৷"
এ দিকে বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূলের প্রবীণ নেত্রী মঞ্জু বসুকে এবারে আর টিকিট দেয়নি দল ৷ টিকিট না-পাওয়ায় দলে চরম 'অপমানিত' হওয়ার অভিযোগ তুলে শনিবারই তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রাজনৈতিক সন্ন্যাস নিয়েছেন নোয়াপাড়ার বিদায়ী বিধায়ক মঞ্জু বসু ৷ তাঁর জায়গায় নোয়াপাড়া কেন্দ্র থেকে তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন টিএমসিপি-র রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য ৷
ভোট প্রচারে বেরিয়ে এ নিয়েও রবিবার মুখ খুলেছেন বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর কথায়, "মঞ্জু বসুর সঙ্গে তৃণমূল পার্টি খুব খারাপ ব্যবহার করেছে ৷ অন্যায় করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ওঁদের ক্ষমতা থেকে যাওয়ার সময় চলে এসেছে ৷"