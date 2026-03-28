দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকাতেও নেই গোলাম রব্বানীর নাম, তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন পেশ নিয়ে সংশয় !

দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকাতেও নেই গোলাম রব্বানীর নাম, তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন পেশ নিয়ে সংশয় !
তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা কবে প্রকাশ হবে ? তার উপর নির্ভর করছে গোয়ালপোখর থেকে গোলাম রব্বানীর মনোনয়ন পেশের সম্ভাবনা ৷
Published : March 28, 2026 at 9:06 PM IST
রায়গঞ্জ, 28 মার্চ: দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকাতেও নাম নেই বিদায়ী বিধায়ক তথা গোয়ালপোখরের তৃণমূল প্রার্থী গোলাম রব্বানীর ৷ এসআইআর-এর অ্যাডজুডিকেশন তালিকায় ছিল রাজ্যের এই মন্ত্রীর নাম ৷ গত 23 মার্চ মধ্যরাতে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশের পর তাতে নাম ছিল না রব্বানীর ৷ যা নিয়ে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন তিনি ৷ এবার দ্বিতীয় তালিকাতেও নাম এল না তাঁর ৷ তবে জানা গিয়েছে, কমিশনের তরফে ডিলিটেডের যে তালিকা রয়েছে, সেখানেও তাঁর নাম নেই ৷ ফলে অ্যাডজুডিকেশন বা বিচারাধীন রয়েছে তৃণমূল প্রার্থীর নাম ৷
এ নিয়ে এর আগে গোলাম রব্বানী বলেছিলেন, "আমি নিজেকে নিয়ে চিন্তিত নই ৷ নির্বাচন কমিশন বিজেপির হয়ে কাজ করছে ৷ কিন্তু, আমার এলাকায় প্রায় 78 হাজার ভোটারের নাম অ্যাডজুডিকেশনে রয়েছে ৷ তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি চিন্তিত ৷ কেন এই সাধারণ মানুষগুলিকে হয়রান করা হচ্ছে ৷ বিজেপি জানে ওরা জিততে পারবে না ৷ তাই এই ভোটারদের নাম বেছে-বেছে বাদ দিচ্ছে ৷"
উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের দিয়ে এসআইআর-এর অ্যাডজুডিকেশনে থাকা নামের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি করা হচ্ছে ৷ আর এই প্রক্রিয়ায় যাঁদের নাম বাদ যাবে, তাঁরা অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালে আবেদন করতে পারবেন ৷ কিন্তু, সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশের বিরুদ্ধেও সরব হতে শোনা যায় গোলাম রব্বানীকে ৷ তিনি বলেন, "গরিব মানুষগুলো কীভাবে ট্রাইব্যুনালে যাবে ? অক্ষর জ্ঞানহীন মানুষগুলো তো জানে না, কীভাবে, কোথায় আবেদন করতে হবে ৷ ইচ্ছা করেই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷"
উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের নির্দেশের পরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেল থেকে ধরনা প্রত্যাহার করেছিলেন ৷ এমনকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সুপ্রিম কোর্টের সেই রায়কে স্বাগত জানিয়েছিলেন ৷ কিন্তু, তাঁর দলের বিদায়ী বিধায়ক তথা গোয়ালপোখর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন ৷
উল্লেখ্য, গোয়ালপোখর বিধানসভার নির্বাচন হবে 23 এপ্রিল প্রথম দফায় ৷ প্রথম দফার গ্যাজেট নোটিফিকেশন হবে 30 মার্চ ৷ তারপরেই শুরু হয়ে যাবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া ৷ প্রথম দফার নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষদিন 6 মার্চ ৷ তার আগে তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ হবে কি না, তার উপর নির্ভর করছে গোলাম রব্বানীর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ৷
উল্লেখ্য, অ্যাডজুডিকেশনের তালিকায় থাকা রাজ্যের মন্ত্রী তথা শ্যামপুকুরের তৃণমূল প্রার্থী শশী পাঁজার নাম দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় উঠেছে ৷ পাশাপাশি, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাসনের তৃণমূল প্রার্থী কাজল শেখের নামও অ্যাডজুডিকেশনের তালিকা থেকে ভোটার লিস্টে যুক্ত হয়েছে ৷ অন্যদিকে,