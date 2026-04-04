পঞ্চাশের নিচে নামবে বিজেপি, মনোনয়ন পেশের পর দাবি উত্তর দমদমের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমার

পঞ্চাশের নিচে নামবে বিজেপি, মনোনয়ন পেশের পর দাবি উত্তর দমদমের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমার
একুশের থেকে আরও বেশি সংখ্যক বিধায়ক নিয়ে চতুর্থবারের জন্য নবান্নের চোদ্দোতলায় যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আত্মবিশ্বাসী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷
Published : April 4, 2026 at 8:41 PM IST
ব্যারাকপুর (উত্তর 24 পরগনা), 4 এপ্রিল: ছাব্বিশের ভোটে এ রাজ্যে বিজেপির আসন সংখ্যা 50-এর নিচে নেমে যাবে ! সেই সঙ্গে তৃণমূলের আসন গত বিধানসভার থেকে আরও বৃদ্ধি পাবে বলেও দাবি করলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা উত্তর দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ শনিবার ব্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন পেশ করেন তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী ৷
মনোনয়ন পেশের পর চন্দ্রিমা আশাপ্রকাশ করেন, মমতা বন্দোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নবান্নে যাবেন ৷ তিনি বলেন, "আশা করছি এবারও বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রাখবেন ৷ তাঁর কাঁধে যে ঝোলা ব্যাগটি থাকবে, তাতে যতগুলি বিধায়কের সংখ্যা থাকবে, তার মধ্যে থাকবে উত্তর দমদম বিধানসভাও ৷"
উত্তর 24 পরগনার অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র উত্তর দমদম ৷ 2011 সাল থেকে এই কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ এর মধ্যে একমাত্র 2016 সালেই তাঁকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছিল ৷ সেবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সিপিএমের তন্ময় ভট্টাচার্যের কাছে 6 হাজার 549 ভোটে পরাজিত হন তিনি ৷
2021 সালের নির্বাচনে অবশ্য উত্তর দমদম কেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেন চন্দ্রিমা ৷ একুশের ভোটে তিনি বিজেপির চিকিৎসক প্রার্থী অর্চনা মজুমদারকে 28 হাজার 499 ভোটে পরাজিত করে বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ সেবার প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে সিপিএম তৃতীয় স্থানে চলে গিয়েছিল ৷ এবার তরুণ মুখ দীপ্সিতা ধরকে প্রার্থী করে উত্তর দমদম কেন্দ্রে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সিপিএম ৷ তাঁর বিপরীতে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, শাসকদলের দাপুটে নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷
ইতিমধ্যে, তৃণমূল ও সিপিএম, দুই দলের প্রার্থীই জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন ৷ তবে, এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ৷ কারণ, এখনও তারা এই কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি ৷ স্বভাবতই দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন ৷ প্রার্থীর নাম প্রকাশিত না-হওয়ায় সেভাবে প্রচারও শুরু করতে পারছে-না তারা ৷ এই পরিস্থিতিতে উত্তর দমদম কেন্দ্রে দ্বিতীয়স্থানে থাকা গেরুয়া শিবির, তৃণমূলকে কতটা বেগ দিতে পারবে, তা নিয়েই সংশয় রয়েছে দলের অন্দরে ৷
এদিকে, দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শনিবার ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন জমা দেন উত্তর দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ নিজের জয়ের বিষয়েও যথেষ্ট প্রত্যয়ী বিদায়ী স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ৷ তিনি বলেন, "উত্তর দমদম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচুর কাজ হয়েছে ৷ উন্নয়নের কোনও সীমারেখা থাকে না ৷ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যা-যা করা দরকার, সেগুলি আমরা করব ৷"
ভোটে কমিশনের নিরাপত্তা নিয়ে কড়াকড়ি করার প্রসঙ্গে তৃণমূলের এই হেভিওয়েট প্রার্থী বলেন, "নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা, সবটাই এখন রয়েছে নির্বাচন কমিশনের ওপর ৷ আপনারা তো দেখছেন ৷"