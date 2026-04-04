পঞ্চাশের নিচে নামবে বিজেপি, মনোনয়ন পেশের পর দাবি উত্তর দমদমের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমার

একুশের থেকে আরও বেশি সংখ্যক বিধায়ক নিয়ে চতুর্থবারের জন্য নবান্নের চোদ্দোতলায় যাবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আত্মবিশ্বাসী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷

TMC Election Campaign
মনোনয়ন পেশ করলেন উত্তর দমদমের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ (ইটিভি ভারত)
Published : April 4, 2026 at 8:41 PM IST

ব‍্যারাকপুর (উত্তর 24 পরগনা), 4 এপ্রিল: ছাব্বিশের ভোটে এ রাজ‍্যে বিজেপির আসন সংখ্যা 50-এর নিচে নেমে যাবে ! সেই সঙ্গে তৃণমূলের আসন গত বিধানসভার থেকে আরও বৃদ্ধি পাবে বলেও দাবি করলেন রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তথা উত্তর দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ শনিবার ব‍্যারাকপুর প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন পেশ করেন তৃণমূলের হেভিওয়েট প্রার্থী ৷

মনোনয়ন পেশের পর চন্দ্রিমা আশাপ্রকাশ করেন, মমতা বন্দোপাধ্যায় চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নবান্নে যাবেন ৷ তিনি বলেন, "আশা করছি এবারও বাংলার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রাখবেন ৷ তাঁর কাঁধে যে ঝোলা ব‍্যাগটি থাকবে, তাতে যতগুলি বিধায়কের সংখ্যা থাকবে, তার মধ্যে থাকবে উত্তর দমদম বিধানসভাও ৷"

উত্তর 24 পরগনার অন‍্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র উত্তর দমদম ৷ 2011 সাল থেকে এই কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ এর মধ্যে একমাত্র 2016 সালেই তাঁকে পরাজয়ের মুখ দেখতে হয়েছিল ৷ সেবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে সিপিএমের তন্ময় ভট্টাচার্যের কাছে 6 হাজার 549 ভোটে পরাজিত হন তিনি ৷

2021 সালের নির্বাচনে অবশ্য উত্তর দমদম কেন্দ্র পুনরুদ্ধার করেন চন্দ্রিমা ৷ একুশের ভোটে তিনি বিজেপির চিকিৎসক প্রার্থী অর্চনা মজুমদারকে 28 হাজার 499 ভোটে পরাজিত করে বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ সেবার প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে সিপিএম তৃতীয় স্থানে চলে গিয়েছিল ৷ এবার তরুণ মুখ দীপ্সিতা ধরকে প্রার্থী করে উত্তর দমদম কেন্দ্রে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া সিপিএম ৷ তাঁর বিপরীতে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী, শাসকদলের দাপুটে নেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷

ইতিমধ্যে, তৃণমূল ও সিপিএম, দুই দলের প্রার্থীই জোরকদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন ৷ তবে, এক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে রাজ‍্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি ৷ কারণ, এখনও তারা এই কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারেনি ৷ স্বভাবতই দলের স্থানীয় নেতা-কর্মীরাও বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন ৷ প্রার্থীর নাম প্রকাশিত না-হওয়ায় সেভাবে প্রচারও শুরু করতে পারছে-না তারা ৷ এই পরিস্থিতিতে উত্তর দমদম কেন্দ্রে দ্বিতীয়স্থানে থাকা গেরুয়া শিবির, তৃণমূলকে কতটা বেগ দিতে পারবে, তা নিয়েই সংশয় রয়েছে দলের অন্দরে ৷

এদিকে, দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শনিবার ব‍্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টের প্রশাসনিক ভবনে মনোনয়ন জমা দেন উত্তর দমদম কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ৷ নিজের জয়ের বিষয়েও যথেষ্ট প্রত্যয়ী বিদায়ী স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ৷ তিনি বলেন, "উত্তর দমদম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচুর কাজ হয়েছে ৷ উন্নয়নের কোনও সীমারেখা থাকে না ৷ সময়ের সঙ্গে তাল রেখে যা-যা করা দরকার, সেগুলি আমরা করব ৷"

ভোটে কমিশনের নিরাপত্তা নিয়ে কড়াকড়ি করার প্রসঙ্গে তৃণমূলের এই হেভিওয়েট প্রার্থী বলেন, "নিরাপত্তার ব্যবস্থাপনা, সবটাই এখন রয়েছে নির্বাচন কমিশনের ওপর ৷ আপনারা তো দেখছেন ৷"

