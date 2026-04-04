কোটিপতি নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর, গৃহবধূ স্ত্রী’র সম্পত্তিও বিপুল
মনোনয়ন জমা দিয়েছেন নন্দীগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর ৷ সেখানেই দিলেন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণের হিসাব ৷
Published : April 4, 2026 at 4:18 PM IST
নন্দীগ্রাম, 4 এপ্রিল: তৃণমূল থেকে বিজেপি ৷ সেখান থেকে ফের তৃণমূলে ৷ তাও আবার তৃণমূল কংগ্রেসে প্রার্থিতালিকা প্রকাশের কয়েকঘণ্টা আগে ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান করেই নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী হয়েছেন পবিত্র কর ৷ তাঁর প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ বৃহস্পতিবার 210-নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর তাঁর মনোনয়ন জমা দিয়েছেন রিটার্নিং অফিসারের কাছে ৷
নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া ফর্ম-26 বা হলফনামা থেকে নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং তাঁর বিরুদ্ধে চলা একাধিক মামলা সংক্রান্ত তথ্য উঠে এসেছে ৷ আর সেই হলফনামার ভিত্তিতে পবিত্র করের সঞ্চয়-সম্পত্তি এবং অন্যান্য তথ্য তুলে ধরা হল ৷
পবিত্র করের ব্যক্তিগত তথ্য
হলফনামা অনুযায়ী, 43 বছর বয়সী তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পাশ ৷ তিনি 1998 সালে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে নারায়ণচক হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ৷ পেশাগতভাবে তিনি মৎস্যচাষের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত এবং তাঁর স্ত্রী শিউলি কর একজন গৃহবধূ ৷
পবিত্র করের সম্পত্তি
পবিত্র করের মোট সম্পত্তির পরিমাণ 1 কোটি 16 লক্ষ 91 হাজার 915 টাকা 56 পয়সা ৷ এর মধ্যে রয়েছে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ৷
প্রার্থীর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ
স্থাবর সম্পত্তির দিক থেকে দেখতে গেলে, তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের নামে নন্দীগ্রামের বয়াল মৌজায় মোট 13টি কৃষিজমি রয়েছে ৷ যার মোট পরিমাণ 4.79244 একর ৷ এই স্থাবর সম্পত্তির বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় 70 লক্ষ 13 হাজার 65 টাকা ৷ এর পাশাপাশি ছেলের নামে 108.9 বর্গফুটের একটি বসতবাড়িও তাঁর নামে রয়েছে ৷ যার আনুমানিক বাজারমূল্য 4 লক্ষ 50 হাজার টাকা ৷
প্রার্থীর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ
পবিত্র করের নামে মোট অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ যেখানে 46 লক্ষ 78 হাজার 850 টাকা 56 পয়সা ৷ প্রার্থীর হাতে এই মুহূর্তে নগদ রয়েছে 54 হাজার 530 টাকা ৷ ব্যাংকে জমার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান ব্যাংক, তমলুক ঘাটাল কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের একাধিক শাখায় প্রার্থীর সেভিংস ও ফিক্সড ডিপোজিট মিলিয়ে লক্ষাধিক টাকা গচ্ছিত রয়েছে ৷ তাঁর নামে 10 লক্ষ ও 12.50 লক্ষ টাকার একাধিক জীবন বিমা (এলআইসি) পলিসি এবং 86 হাজার টাকা মূল্যের একটি হোন্ডা শাইন মোটর সাইকেল রয়েছে ৷ পবিত্র করের কাছে 50 গ্রাম সোনা রয়েছে, যার আনুমানিক বাজারদর 7 লক্ষ 3 হাজার 750 টাকা ৷
আয়কর বিভাগে জমা করা হিসাব
নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামা অনুযায়ী, পবিত্র করের 2024-25 অর্থবর্ষে মোট আয় ছিল 4 লক্ষ 99 হাজার 550 টাকা ৷ এর আগে 2023-24 অর্থবর্ষে পবিত্র করের আয়ের পরিমাণ ছিল 4 লক্ষ 79 হাজার 590 টাকা ৷
পরিবারের সম্পত্তির পরিমাণ
পবিত্র করের স্ত্রী শিউলি করের নামে স্থাবর ও অস্থাবর মিলিয়ে মোট সম্পত্তির পরিমাণ 84 লক্ষ 48 হাজার 041 টাকা 69 পয়সা ৷ তাঁর স্ত্রী’র অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 70 লক্ষ 73 হাজার 41 টাকা 69 পয়সা ৷ আর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 13 লক্ষ 75 হাজার টাকা ৷ পবিত্র করের স্ত্রী’র কাছে 400 গ্রাম সোনার গয়না রয়েছে ৷ যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় 56 লক্ষ 30 হাজার টাকা ৷
তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের ঋণ
কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির মালিক হলেও, তৃণমূল প্রার্থীর দেনার বহর নেহাত কম নয় ৷ ব্যাংক বা কোনও বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি বা তাঁর স্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে ঋণ গ্রহণ না-করলেও, সরকারি কোষাগারে তাঁর বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া রয়েছে ৷ হলফনামার তথ্য অনুযায়ী, আয়কর বিভাগের বকেয়া বা অন্যান্য সরকারি ডিউটিজ মিলিয়ে পবিত্র করের ঘাড়ে মোট 22 লক্ষ 49 হাজার 757 টাকার ঋণ রয়েছে ৷ তবে, তাঁর স্ত্রী বা পরিবারের অন্য কোনও সদস্যের নামে ঋণ নেই ৷
তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের নামে পুলিশি মামলা
বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাশাপাশি, আইনি ক্ষেত্রেও তাঁর নামে একাধিক মামলা রয়েছে ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বর্তমানে মোট ছ'টি ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন রয়েছে ৷ এই মামলাগুলির মধ্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় যেমন চুরি (379), বেআইনি অনুপ্রবেশ (448), সম্পত্তি নষ্ট করা (427), খুনের চেষ্টা (307) এবং অপরাধমূলক ভয় দেখানোর (506) মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ৷ হলফনামায় নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী জানিয়েছেন, এর মধ্যে কোনও মামলাতেই তিনি এখনও পর্যন্ত দোষী সাব্যস্ত হননি বা সাজা ঘোষণা করা হয়নি ৷
সব মিলিয়ে, নিজের কোটি টাকার উপর সম্পত্তি ও সরকারি খাতে ঋণের বোঝা এবং স্ত্রী’র বিপুল পরিমাণ সোনার গয়না আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামের তৃণমূল প্রার্থীর হলফনামার অন্যতম চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছে ৷