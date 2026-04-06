মমতার জন্য ভবানীপুর ছেড়েছিলেন, এবার বালিগঞ্জে সুব্রতর 'উত্তরাধিকার' রক্ষায় মনোনয়ন পেশ শোভনদেবের

মমতার জন্য ভবানীপুর ছেড়েছিলেন, এবার বালিগঞ্জে সুব্রতর 'উত্তরাধিকার' রক্ষায় মনোনয়ন পেশ শোভনদেবের
Published : April 6, 2026 at 4:30 PM IST
কলকাতা, 6 এপ্রিল: রাজনীতির ময়দানে তিনি বরাবরই 'ক্লিন ইমেজ'-এর অধিকারী । একুশের বিধানসভা ভোটে ভবানীপুর থেকে জিতেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য হাসিমুখে ছেড়েছিলেন নিজের জেতা আসন । পুরস্কৃত হয়েছিলেন খড়দহ উপনির্বাচনে টিকিট পেয়ে । বিপুল ভোটে জয়ীও হয়েছিলেন । এ বার সেই প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ । রাজ্যের প্রয়াত পঞ্চায়েতমন্ত্রী, বর্ষীয়ান রাজনীতিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিধন্য বালিগঞ্জ কেন্দ্রে ঘাসফুল ফোটানোর গুরুদায়িত্ব এখন তাঁরই কাঁধে । সোমবার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন শোভনদেব ।
দিনটা শুরু হয়েছিল চেনা ছন্দে, তবে একটু বিশেষ আয়োজনে । মনোনয়ন পেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পদক্ষেপের আগে, প্রথা মেনে সোমবার সকালেই কালীঘাট মন্দিরে পৌঁছন প্রবীণ এই রাজনীতিক । সেখানে পুজো দিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন । পুজো সেরে সোজা বেরিয়ে যান মনোনয়ন জমা দেওয়ার উদ্দেশে । বর্ষীয়ান এই নেতার রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ এই দিনে ছায়াসঙ্গী হিসেবে সর্বক্ষণ পাশেই ছিলেন পরিবারের সদস্যরা । বিশেষ করে ছেলে সায়নদেব চট্টোপাধ্যায়কে দেখা গিয়েছে বাবার প্রতিটি পদক্ষেপে সঙ্গী হতে ।
বেলা বাড়তেই দক্ষিণ কলকাতার রাজপথে আছড়ে পড়ে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস । দুপুর 12টার কিছু পরে হাজরা মোড় থেকে শুরু হয় এক বিশাল ও বর্ণময় মিছিল । শোভনদেবের সমর্থনে আয়োজিত এই শোভাযাত্রায় পা মিলিয়েছিলেন কয়েক হাজার তৃণমূল কর্মী ও সাধারণ মানুষ । হাতে দলীয় পতাকা, মুখে স্লোগান আর উৎসবের মেজাজ - সবমিলিয়ে বালিগঞ্জে ভোটের আগে শাসকদলের শক্তিপ্রদর্শন ছিল চোখে পড়ার মতো । হাজরা থেকে শুরু হওয়া সেই দীর্ঘ মিছিল ক্রমশ এগিয়ে যায় আলিপুরের সার্ভে বিল্ডিংয়ের দিকে । রোদের তেজ উপেক্ষা করেই দুপুর একটার কিছু পরে বিরাট মিছিল নিয়ে সেখানে পৌঁছন শোভনদেব এবং নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নিয়মবিধি মেনে রিটার্নিং অফিসারের কাছে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দেন ।
শোভনদেবের এই মনোনয়ন নিছক একটি নির্বাচনের প্রার্থিপদ নয়, এর নেপথ্যে রয়েছে রাজ্য রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য সমীকরণ । 2021 সালের হাইভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেন তিনি । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নির্বাচিত হয়ে আসার জন্য একটি নিরাপদ আসনের প্রয়োজন ছিল । নেত্রীর প্রতি বিনম্র আনুগত্য দেখিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে নিজের জেতা আসনটি ছেড়ে দিয়েছিলেন শোভনদেব । তৃণমূলের অন্দরে তাঁর এই ত্যাগ ও দলের প্রতি শর্তহীন দায়বদ্ধতা প্রভূত প্রশংসিত হয় । যার ফলস্বরূপ খড়দহ উপনির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করে দল এবং সেখান থেকেও বিপুল জনাদেশ নিয়ে বিধানসভায় ফেরেন তিনি ।
অন্যদিকে, বঙ্গ রাজনীতির অন্যতম বর্ণময় চরিত্র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক প্রয়াণে বালিগঞ্জের মতো অভিজাত ও হাইপ্রোফাইল কেন্দ্রটি শূন্য হয়ে যায় । সেই সময় উপনির্বাচনে দল সেখানে প্রার্থী করেছিল প্রখ্যাত গায়ক বাবুল সুপ্রিয়কে । কিন্তু বালিগঞ্জের একাংশের মানুষ বাবুলকে সেভাবে মেনে নিতে পারেননি বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত । এই অবস্থায় সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের প্রকৃত শূন্যতা পূরণ করতে 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে দলনেত্রী বেছে নিয়েছেন দলের এই প্রবীণ ও বিশ্বস্ত নেতাকে । সুব্রত মুখোপাধ্যায় এবং শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় - দু’জনেই দীর্ঘ কয়েক দশকের রাজনৈতিক লড়াইয়ের শরিক এবং সমসাময়িক সহযোদ্ধা । তাই মিশ্র জনবিন্যাসের বালিগঞ্জে শোভনদেবের মতো অভিজ্ঞ এবং স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতাই যে ঘাসফুলের সেরা বাজি, তা নিয়ে সন্দেহ নেই ।
এ দিন মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর দলনেত্রীর ভরসাকে মর্যাদা দেওয়ার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী শোনান শোভনদেবকে । তিনি বলেন, "গত কয়েকদিন বালিগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে যতটুকু বুঝেছি, তাতে আশা করছি মানুষের বিপুল সমর্থন পাব ।" ভবানীপুর ও খড়দহের পর বালিগঞ্জেও কি জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে প্রয়াত সহযোদ্ধার প্রতি সম্মান জানাতে পারবেন শোভনদেব ? আপাতত সে দিকেই তাকিয়ে গোটা বঙ্গ রাজনীতি । উত্তর পেতে অবশ্য ফলপ্রকাশ পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে ।