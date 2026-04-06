'বন্ধু এবার খেলা হবে !' লুডোর সাপ-সিঁড়ি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারে তৃণমূল

'বন্ধু এবার খেলা হবে !' লুডোর সাপ-সিঁড়ি নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রচারে তৃণমূল
তৃণমূলের কুরুচিকর প্রচারকে গুরুত্ব নয়, জবাব দেবে মানুষ ৷ সাপ-সিঁড়ি খেলার মাধ্যমে প্রচার কৌশলের সমালোচনা বিজেপির ৷
Published : April 6, 2026 at 8:07 PM IST
কলকাতা, 5 এপ্রিল: তৃণমূলের 'খেলা হবে' স্লোগান জনপ্রিয় হয়েছিল চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে ৷ জনপ্রিয় হয়েছিল এই স্লোগানকে ব্যবহার করে গাওয়া গানও ৷ আবার নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট প্রচারে পা-ভাঙার ঘটনাকে ব্যবহার করে স্লোগান উঠেছিল 'ভাঙা পায়ে খেলা হবে' ৷ এবার আর 'খেলা হবে' স্লোগান নয় ৷ বরং খেলার ছলেই গণদেবতার মননে জায়গা করে নিতে চাইছে ঘাসফুল শিবির ৷ তাই ভোটবাজারে রাজনৈতিকভাবে 'ডিজিটাল লুডো' খেলাকে প্রচারের মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
যে লুডোর মধ্যে আছে সাপ-সিঁড়ি ৷ যেখানে সিঁড়ির নিচে আছে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দশটি প্রতিজ্ঞা ৷ অন্যদিকে, সাপের মুখে আছে বিজেপি নেতাদের ছবি ও বঞ্চনার অভিযোগ ৷ এমনই অভিনব উপায়ে মানুষের ভোট পাওয়া পথে হাঁটছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
আট থেকে আশি হেন কোন মানুষ নেই, যাঁরা লুডো খেলেননি ৷ এবার সেই খেলাই রাজনৈতিক হাতিয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের ৷ রাজ্যের শাসকদল একটি নতুন লিংক তৈরি করেছে ৷ সেই লিংক সোশাল মিডিয়া ও হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে স্মার্টফোনে পাঠাচ্ছে তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ৷ সেই লিংকে ক্লিক করে সাপ-লুডো গেম খেলতে পারবেন ভোটাররা ৷ লুডোর বোর্ড জুড়ে আছে দশটি সিঁড়ি ৷ আর আছে 10টি সাপ ৷
প্রত্যেকটি সিঁড়ির নীচে আছে রাজ্য সরকারের এক-একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্পে কথা ৷ অর্থাৎ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের দশটি বিশেষ পদক্ষেপ বা প্রকল্পের কথা ৷ পাশাপাশি, দশটি সাপের মুখে আছে বিজেপি নেতাদের ছবি এবং কেন্দ্রীয় বঞ্চনার কথা ৷
কোনও সিঁড়ির নীচে প্রাধান্য পেয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ৷ যেই মুহূর্তে সেই ঘরে ভোটারের ঘুঁটি যাবে, আপনার স্ক্রিনে বড় করে ফুটে উঠবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুফল ৷ আবার কোনও সিঁড়ির ঘরে ছবি দেওয়া আছে বার্ধক্য ভাতার ৷ ভোটারের ঘুঁটি সেই ঘরে পড়লে, স্ক্রিনের মধ্যে ফুটে উঠবে বার্ধক্য ভাতা ও তার সুফলের কথা ৷ এইভাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, বেকার ভাতা, কন্যাশ্রী, যুবশ্রীর মতো নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ও সরকারের পদক্ষেপের কথা ভোটারদের কাছে তুলে ধরছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷
একইসঙ্গে বিজেপির বিরুদ্ধেও বার্তা দিচ্ছে শাসকদল ৷ বিজেপির বিরুদ্ধে নানান অভিযোগ তুলে, সেগুলি লুডোর বোর্ডে প্রচারে ব্যবহার করা হচ্ছে ৷ লুডোর বোর্ডে কোনও সাপের মুখে পড়লেই ভোটারের স্ক্রিনে ফুটে উঠছে, 'বাংলায় বিজেপি এলেই মহিলাদের শাড়ি পরা বন্ধ করে দেবে', কিংবা অন্য কোনও সাপের মুখে পড়লে স্ক্রিনে ফুটে উঠছে, 'বিজেপি এলে মে মাস থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ও যুব সাথীর টাকা' ৷
সিপিআইএম কিংবা বিজেপি দুই দলকেই ডিজিটাল মাধ্যমে এআই ব্যবহার করে নানা ধরনের প্রচার চালাতে দেখা যায় ৷ তবে, এবার ডিজিটাল মাধ্যমে এমন অভিনব এক পদক্ষেপে তৃণমূল চাইছে বাজিমাত করতে ৷
এমন সাপ-লুডোর প্রচার নিয়ে তৃণমূল নেতা শাশ্বত বসু বলেন, "আমাদের মহিলারা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এই লুডোর কার্ডবোর্ড মা-বোনেদের হাতে তুলে দিচ্ছেন ৷ সব বিধানসভা কেন্দ্রেই এই প্রচার চলবে ৷ যেমন উন্নয়নের পাঁচালী হয়েছিল, তেমনি এটা প্রতিটি ঘরে মা-বোনেদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷ যাতে খেলার মাধ্যমে তৃণমূলের প্রতি ও মুখ্যমন্ত্রীর জনস্বার্থে কর্মকাণ্ড তাঁদের মনে দাগ কাটে ৷"
তবে বিজেপির বিরুদ্ধে এহেন অভিযোগে প্রচার ! যা নিয়ে বিজেপি নেতা ইন্দ্রনীল খাঁ বলেন, "তৃণমূলের কুরুচিকর পোস্ট বা প্রচার নিয়ে বিজেপি কোনও পাত্তা দেয় না ৷ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই সমস্ত কুরুচিকর জিনিস প্রত্যাখ্যান করবে ৷ আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে সবার আগে দেশ, সবার আগে রাজ্য, সবার আগে দেশের মানুষ, সংবিধান ৷ সেখানে সাপ-খোপ নিয়ে কে কুরুচিকর কোন খেলা খেলছে বা পোস্ট করছে, এই নিয়ে মাথা ঘামায় না বিজেপি ৷"
আবার এ নিয়ে সিপিআইএম নেতা ময়ূখ বিশ্বাস বলেন, "মহাভারতের যুধিষ্ঠির সর্বস্বান্ত হয়েছিল ৷ আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্রের সরকার, তারাও আমাদের নিয়ে এবার লুডো খেলায় নেমেছে ৷ এই সাপ-লুডোর খেলায় সর্বস্বান্ত হচ্ছে আদতে পশ্চিমবঙ্গবাসী ৷ এদের এই সাপ-লুডোর খেলাকে, মানুষ অন্য খেলায় পরিণত করবে ৷ তাতে সক্রিয় ভূমিকা নেবে বাংলার বামপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তি ৷"
কংগ্রেস নেতা সুমন রায় চৌধুরী বলেন, "কংগ্রেস এই প্রচারকে গুরুত্ব দিচ্ছে না ৷ কারণ, প্রচুর সাপের মুখ তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যেই আছে ৷ মই কারও কাছে নেই ৷ দুই পক্ষই হল সাপ ৷ যারা বাংলার মানুষকে রাজনৈতিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে ও ধর্মীয়ভাবে ছোবল মারছে ৷ এদের আটকাবে ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল জাতীয় কংগ্রেস ৷ লড়াই আগামী দিনে আরও তীব্র হবে ৷ দুই দল একটা কেউটে, একটা গোখরো ৷"