ফলতায় জগন্নাথ আশ্রমে অগ্নিসংযোগ ! কাঠগড়ায় তৃণমূলের বুথ সহ-সভাপতি, আটক 1

ফলতায় জগন্নাথ আশ্রমে অগ্নিসংযোগ ! কাঠগড়ায় তৃণমূলের বুথ সহ-সভাপতি, আটক 1
জগন্নাথ আশ্রমে অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত দু’টি ঘর ৷ ফলতা থানার বিরুদ্ধে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ আশ্রম কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ৷
Published : July 12, 2026 at 1:59 PM IST
ফলতা, 12 জুলাই: রথযাত্রার কয়েকদিন আগে দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতার শ্যামসুন্দরপুরের জগন্নাথ আশ্রমে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ ৷ ঘটনায় নাম জড়িয়েছে স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা শ্যামসুন্দরপুর বুথের সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে ৷ অগ্নিসংযোগের ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা হয়েছে আশ্রমের সেবায়েত এবং তাঁর পরিবারের ৷ অভিযোগ, শনিবার রাতে একদল দুষ্কৃতী আশ্রমের দু’টি ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয় ৷ আশ্রমের বহু সামগ্রী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একজনকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে ৷
শনিবার রাতে ঘটনার সময় আশ্রমে ছিলেন না সেবায়েত এবং তাঁর পরিবার ৷ সপরিবারে আশ্রমের কাছেই একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন তিনি ৷ ফলে আশ্রমে কেউ ছিলেন না-বলেই তাঁরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন বলে জানাচ্ছে বাকি সদস্যরা ৷ এই ঘটনায় গৌড় নিতাই সেবক সমিতির সভাপতি কৃষ্ণাবালা অভিযোগ করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে আশ্রমের সেবায়েত এবং সমিতির বাকি সদস্যদের হুমকি দেওয়া হচ্ছিল ৷ ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা শমীক মাইতির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠেছে ৷ মূলত, আশ্রমের জমিতে গোসালা তৈরি করা নিয়ে ঝামেলার শুরু বলে জানিয়েছেন কৃষ্ণাবালা ৷
তিনি বলেন, "এর আগেও আমাদের বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হয়েছে ৷ আমাদের পূজারী ও সেবায়েতদের প্রাণনাশের হুমকিও দিয়েছে ৷ এই পাশেই থাকেন শমীক মাইতি ৷ কোনও রাজনৈতিক দলের সহ-সভাপতি ৷ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, ঘটনাটি পরিকল্পিত ৷ সৌভাগ্যবশত আশ্রমে কেউ ছিলেন না, তা না-হলে বড়সড় বিপদ ঘটতে পারত ৷ আমরা চাই এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক ৷"
এই ঘটনায় ফলতা থানার বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন গৌড় নিতাই সেবক সমিতির সভাপতি কৃষ্ণাবালা ৷ তিনি বলেন, "রাতেই যখন আমরা ফলতা থানায় গেলাম, তখন আমাদের আইসি বলেছেন জেনারেল ডায়েরি করতে ৷ তদন্ত করে দেখে তারপর এফআইআর করা হবে ৷ যাঁরা ঘটনাটা দেখেছে, জল দিয়ে আগুন নিভিয়েছে, তাঁদের কথাও শোনেননি ৷ পরে আমি পুলিশ সুপার ও উপরমহলে বাকিদের সঙ্গে যোগাযোগ করি ৷ এসপি আমায় জানান, উনি আসি-কে ফোন করছেন ৷ তারপরে এফআইআর করেছে ৷ একজনকে ধরেছে ৷"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় সরাসরি তৃণমূলকে নিশানা করেছেন ফলতার বিধায়ক দেবাংশু পান্ডা ৷ তিনি বলেন, "আমি রাতেই আইসি-কে ফোন করেছি ৷ স্পষ্ট বলেছি, এই ধরনে ঘটনা বরদাস্ত করা হবে না ৷ এই সরকারের অধীনে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হবে ৷ রাতেই একজনকে আটক করেছে পুলিশ ৷ জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কয়েকজনের নাম পেয়েছে, তাদের খোঁজ চলছে ৷ যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তৃণমূলের বুথ সহ-সভাপতি ৷ আগে তৃণমূলের ছত্রছায়ায় এসব করত ৷ এখনও ভাবছে পার পেয়ে যাবে ৷ সেই দিন আর নেই ৷ আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলছে ৷"
এই বিষয়ে ডায়মন্ডহারবারের এসডিপিও বিনয় যাদব বলেন, "গতকালকের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার তদন্তে নেমে ফলতা থানার পুলিশ একজনকে আটক করেছে ৷ তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ তদন্ত শুরু করা হয়েছে, সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷"