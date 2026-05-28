ETV Bharat / politics

সেটিংয়ের চেষ্টা ! বিজেপি নেতার অফিসে বৈঠক করতে গিয়ে গ্রেফতার তৃণমূলের ব্লক সভাপতি

সূত্রের দাবি, বুধবার রাতে রাজীব ঘোষ যান দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের বি-জোনের তানসেন রোডের অফিসে ।

tmc councillor
ধৃত রাজীব ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 28, 2026 at 3:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 28 মে: বিজেপি নেতার অফিসে বৈঠক করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার হতে হল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা বর্তমান ব্লক সভাপতি রাজীব ঘোষকে । বুধবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শিল্পশহর দুর্গাপুরে । নিউটন পুলিশ ফাঁড়ি থেকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময়ও তাঁকে লক্ষ্য করে ওঠে 'চোর চোর' স্লোগান ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তোলাবাজি, সিন্ডিকেট চালানো এবং 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর হিংসা ছড়ানোর অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে দুর্গাপুরের 10 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন পুরপিতা তথা তৃণমূলের এক নম্বর ব্লক সভাপতি রাজীব ঘোষকে । বৃহস্পতিবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হবে ।

তবে রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে তাঁর গ্রেফতারির নেপথ্য কারণ নিয়ে । সূত্রের দাবি, বুধবার রাতে রাজীব ঘোষ যান দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী এজেন্ট সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের বি-জোনের তানসেন রোডের অফিসে । সেখানে দুর্গাপুর ইস্পাত হাসপাতালে তৃণমূল আমলে নিয়োগ হওয়া ঠিকা কর্মীদের চাকরি রক্ষা এবং ইস্পাত নগরীর জঞ্জাল পরিষ্কার সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছিল বলে জানা গিয়েছে ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, সেই সময় কয়েকজন বিজেপি কর্মী আচমকাই সেখানে পৌঁছে যান । তাঁদের অভিযোগ, সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ও রাজীব ঘোষের মধ্যে 'গোপন সমঝোতা' চলছে । মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাজীব ঘোষকে থানায় নিয়ে যায় । এরপরেই তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয় ।

যদিও তৃণমূলের একাংশের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই রাজীব ঘোষকে নিশানা করা হয়েছে । দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপুরের রাজনীতিতে সক্রিয় এই নেতার গ্রেফতারি ঘিরে দলের অন্দরেও জল্পনা শুরু হয়েছে । বিজেপির মুখপাত্র সুমন্ত মণ্ডল বলেন, "রাজীব ঘোষ একজন অত্যাচারী । আমাদের বহু কর্মীর উপর অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । আমরা আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে তাঁর শাস্তি চাই ।"

অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । তবে শিল্পশহরের রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিজেপি নেতার অফিসে তৃণমূল নেতার উপস্থিতি এবং তার পরেই গ্রেফতারি, এই জোড়া ঘটনায় নতুন করে রাজনৈতিক তরজা আরও তীব্র হতে পারে দুর্গাপুরে ।

TAGGED:

TMC BLOCK PRESIDENT
ARREST
দুর্গাপুর
BJP LEADER
DURGAPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.