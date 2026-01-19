ETV Bharat / politics

ফর্ম 7 ছিঁড়ে, বিজেপি নেতা-কর্মীদের মারধর ! অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

এসআইআরের সাত নম্বর ফর্ম জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে হুগলি জেলার চুঁচুড়া, মগরায় বিজেপি-তৃণমূল বচসায় চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়।

TMC BJP Clash Over SIR
ফর্ম 7 ছিঁড়ে, বিজেপি নেতা-কর্মীদের মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 19, 2026 at 8:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চুঁচুড়া/মগরা, 19 জানুয়ারি: ফর্ম সেভেন ছিঁড়ে ও বিজেপি নেতা কর্মীদের গলা ধাক্কা দিয়ে সরকারি দফতর থেকে বের করে প্রতিবাদ তৃণমূলের। বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল বিজেপি কর্মীদের মারধর করে বলে অভিযোগ। হুগলি চুঁচুড়া সদর মহকুমা শাসক দফতর ও চুঁচুড়া মগরা বিডিও অফিসে চরম উত্তেজনা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। বিজেপি কর্মীদের বেধরক মারধর করে হটিয়ে দেয় তৃণমূল। এই নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি একে অপররে বিরুদ্ধে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ করে। চুঁচুড়া মহকুমা অফিসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি। এসডিওর দরজার সামনেই ডাল-ভাত খেয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার দাবি জানান হয়।

এই ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। তৃণমূলের দাবি, কোনও বৈধ্য ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না। বিজেপি সেই চেষ্টায় ভোটার লিস্টের নাম বাদ দিলে প্রতিবাদ হবে। যদিও মারধরের ঘটনা অস্বীকার করে তৃণমূল। বিজেপি কর্মীদের রীতিমতো তাড়া করে বের করে দেওয়ার পর অফিসের ভিতরে ঢুকে স্লোগান দেয় তৃণমূল কর্মীরা। পুলিশের সামনেই তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি নেতা সন্দীপ সাধুখাঁ-সহ মহিলাদের মারধর ও হেনস্থা করে বলে অভিযোগ।

অপরদিকে, চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদারের নেতৃত্বে ফর্ম 7 ছিঁড়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মহকুমা অফিস থেকে বের করে দেয় তৃণমূল। বিধায়ক ও তাঁর অনুগামীরা দফতরের উপরের তলায় ওঠার পর থেকেই সেখানে উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপি কর্মীরা ফর্ম–7 অগণতান্ত্রিকভাবে জমা দিয়ে এসআইআর (SIR)-এ ভোটার তালিকা থেকে সাধারণ মানুষের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই সোমবার সদর মহকুমা শাসক দফতরে প্রতিবাদ জানাতে আসেন বিধায়ক অসিত মজুমদার ও তাঁর দলীয় কর্মীরা।

অভিযোগ, শুনানি কেন্দ্রে একজন ব্যক্তি ফর্ম–7 জমা দেওয়ার সময় বিধায়ক ও তাঁর সঙ্গী তৃণমূল কর্মীরা সেই ফর্মগুলি ছিঁড়ে ফেলেন। এর জেরেই সদর মহকুমা শাসক দফতরের ভিতরে চরম বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক দফতরের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। উত্তেজনার খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী উপস্থিত হয় সদর মহাকুমা শাসক দফতরে।

মগরা বিডিও অফিস থেকে হুগলি জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সন্দীপ সাধুখাঁ বলেন, "এসআইআরের কাজে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে কার্যক্রমে বাধা দিছিল তৃণমূল। সেই খবর পেয়ে মগরা বিডিও অফিসে যেতেই আমাদের মারধর করে। তৃণমূল কী কারণে মারধর করল, সেটাও বুঝতে পারলাম না ! জেলা পরিষদের সদস্য মানস মজুমদার ও পঞ্চায়েতের কিছু নেতা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। এদের বিরুদ্ধে মগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করব। আমাদের মহিলাদেরও হেনস্থা করেছে।"

চুঁচুড়া মগরা ব্লকের তৃণমূল নেতা তাপস চক্রবর্তী বলেন, "বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সাহায্য নিয়ে মানুষকে হয়রানি করছে। তার উপর বিজেপির কিছু নেতৃত্ব শুনানি লাইনে দাঁড়িয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করছিল। এতেই মানুষ প্রতিবাদ করায় আমরা এগিয়ে আসি। মানুষের জন্য আমরা রুখে দাঁড়াই। প্রথমে পুলিশ প্রশাসন ছিল না ৷ পরে পুলিশ আসে।"

চুঁচুড়ার বিজেপি নেতা সুরেশ সাউ বলেন, "চুঁচুড়ার বিধায়ক দল বল নিয়ে এসে বিজেপির কর্মীদের মারধর করছে। অসিত মজুমদার মহকুমা অফিসে এসে তাণ্ডব করেছে। ওনাকে গ্রেফতার করা হোক।"

চুঁচুড়া বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, "বিজেপি বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেস্টা করছে। তাই আমাদের কর্মীরা রয়েছে শুনানি কেন্দ্রে। একজনেরও নাম বাদ দিতে দেব না। কোনও মারধর করা হয়নি। বিজেপি ফর্ম সেভেন জমা দিতে পারে না। জমা দিলে মানুষ রুখে দাঁড়াবে। নির্বাচন কমিশন দালাল হয়ে গিয়েছে।" ফর্ম ছিঁড়ে ফেলার অভিযোগে বিধায়ক বলেন, তিনি এই বিষয়ে কিছু জানেন না।

  1. 'কমিশনের গাফিলতিতে মানুষের হয়রানি', SIR-শুনানি নিয়ে তোপ নেতাজির প্রপৌত্রের
  2. সুপ্রিম রায়ে ফর্ম-7 ও নথি জটে 'স্বস্তি' তৃণমূলের, কড়া বার্তা কমিশনকে

TAGGED:

SIR FORM 7 SUBMISSION
POLITICAL CLASH OVER SIR
BENGAL SIR
TMC BJP CLASH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.