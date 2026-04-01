'স্বাধীনতায় গুজরাতিদের কী অবদান !' মহুয়ার মন্তব্যে ক্ষমা চাইল তৃণমূল, জাতিভেদের অভিযোগ শুভেন্দুর

'স্বাধীনতায় গুজরাতিদের কী অবদান !' মহুয়ার মন্তব্যে ক্ষমা চাইল তৃণমূল, জাতিভেদের অভিযোগ শুভেন্দুর
মহাত্মা গান্ধি এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদানকে অসম্মান করার অভিযোগ শুভেন্দুর ৷ সাংসদের ব্যক্তিগত মত বলে দায় ঝাড়লেন কুণাল ঘোষ !
Published : April 1, 2026 at 7:05 PM IST
কলকাতা, 1 এপ্রিল: গুজরাতিদের নিয়ে সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বেজায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ স্বাধীনতা সংগ্রামে গুজরাতিদের অবদান কোথায় ? মহুয়ার এই মন্তব্যের জেরে বুধবার সোশাল মিডিয়ায় ক্ষমা চেয়েছে তৃণমূল ৷ যেখানে কৃষ্ণনগরের সাংসদের ওই মন্তব্যকে তৃণমূল সমর্থন করে না-বলে দাবি করা হয়েছে ৷ তবে, ভোট ময়দানে মহুয়ার এই বেফাঁস মন্তব্যকে লুফে নিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ মহাত্মা গান্ধি এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নাম উল্লেখ করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষের রাজনীতির অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
উল্লেখ্য, শনিবার নিউটাউনের এক হোটেল থেকে বিজেপির 'চার্জশিট' প্রকাশ করা হয় ৷ সেখানে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলা হয় ৷ যার পালটা সাংবাদিক বৈঠক করেন ব্রাত্য বসু এবং মহুয়া মৈত্র ৷ সেখানেই কৃষ্ণনগরের সাংসদের মুখে উঠে আসে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুজরাতিদের অবদানের প্রসঙ্গ ৷ একজন গুজরাতিও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন কি না, প্রশ্ন তোলেন মহুয়া ৷
তিনি বলেন, "বাঙালিরা একটি গর্বিত জাতি ৷ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছি আমরা ৷ গুজরাতিরা কোথায় ছিল ? কালাপানির ইতিহাস দেখুন, কাদের দেখতে পাবেন ? কালাপানিতে যাঁদের হত্যা করা হয়েছিল, বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তাঁদের 68 শতাংশ বাঙালি ছিলেন ৷ তারপরেই ছিলেন পাঞ্জাবিরা ৷ আপনারা একটাও গুজরাতি দেখাতে পারবেন, যে ওখানে ছিল ? কেবলমাত্র আপনাদের বীর সাভারকর, যিনি শুধুমাত্র ক্ষমা প্রার্থনা করে চিঠি লিখতেন ৷ দয়া করে বলুন...৷"
মহুয়া মৈত্রের এই মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ আর ভোটের বাজারে যা ব্যাপক অস্বস্তিতে ফেলে তৃণমূলকে ৷ বিশেষত, ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ যেখানে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী ৷ আর এই কেন্দ্রে একটা বড় অংশের অবাঙালি তথা গুজরাতি ভোট রয়েছে ৷ আর এই কেন্দ্রে মমতার বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাই সাংসদের গুজরাতিদের নিয়ে এমন মন্তব্য যে ভবানীপুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য বুমেরাং হতে পারে, তা আঁচ করেই তড়িঘড়ি ক্ষমা চাইল তৃণমূল ৷
মহুয়ার ওই মন্তব্যের চারদিন পর তৃণমূলের তরফে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছেন কলকাতা পুরনিগমের 70 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম বসু ৷ সোশাল মিডিয়ার ব্যক্তিগত পেজে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তৃণমূল কাউন্সিলর ৷ যেখানে তিনি দাবি করেছেন, মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ আর মমতা তাঁর দলের সাংসদের ওই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন ৷
The Heights of Shamelessness !— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) April 1, 2026
TMC’s culture of strategic division among Communities and igniting hate has reached a new low.
Smt. Mahua Moitra; Mamata Banerjee's favorite TMC MP, has not only insulted the Gujarati Community but has insulted the very Soul of India.
অসীম বসু বলেন, "আমি এই ভিডিয়োটা করছি কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সাংসদ মহুয়া মৈত্র ৷ কিছুদিন আগে সাংবাদিক বৈঠকে কিছু কথা বলেছিলেন, যা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দলগতভাবে সমর্থন করে না ৷ আমি এ নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেছি ৷ তিনিও এর সমালোচনা করেছেন এবং জানিয়েছেন এমন মন্তব্যকে সমর্থন করেন না ৷" গুজরাতি ভাষাতেও সেই ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন অসীম বসু ৷
কুণাল ঘোষ তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে মহুয়ার বক্তব্যের সমালোচনা করেছেন ৷ তিনি বলেন, "আমি এর তীব্র বিরোধিতা করছি ৷ এটি তাঁর ব্যক্তিগত মত ৷ আমাদের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি গুজরাতের সন্তান ৷ আমরা কোনও ধরনের প্রাদেশিকতায় বিশ্বাস করি না ৷ গুজরাতের সঙ্গে অনেক বাঙালির কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক রয়েছে ৷ তাই রাজ্য হিসেবে গুজরাত এবং সেখানকার মানুষদের আমরা সম্মান করি ৷"
যদিও, মহুয়ার গুজরাতিদের নিয়ে মন্তব্যকে হাতিয়ার করে ভবানীপুর কেন্দ্রের নির্বাচনে ইতিমধ্যে নেমে পড়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তৃণমূলের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্বেষের রাজনীতির অভিযোগে সরব হয়েছেন তিনি ৷ সোশাল মিডিয়ায় মহুয়া মৈত্রের সেদিনের বক্তব্যের ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী ৷ সেই সঙ্গে গুজরাতি হিসাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধি এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদানের কথা তুলে ধরেন তিনি ৷
জাতিবিদ্বেষের অভিযোগে তৃণমূলের সমালোচনায় শুভেন্দু লেখেন, "নির্লজ্জতার চূড়ান্ত ! বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কৌশলগত বিভাজন তৈরি এবং বিদ্বেষ উস্কে দেওয়ার টিএমসি-র সংস্কৃতি এবার আরও নিম্নস্তরে পৌঁছেছে ৷ শ্রীমতি মহুয়া মৈত্র, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় তৃণমূল সাংসদ, কেবল গুজরাতি সম্প্রদায়কেই অপমান করেননি, বরং ভারতের আত্মাকে অপমান করেছেন ৷"
এরপরেই গুজরাতিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদানের প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু লেখেন, "গুজরাতিদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান নিয়ে প্রশ্ন তুলে, কেবল ওই জাতির অপমান করেননি ৷ সেই সঙ্গে সরাসরি মহাত্মা গান্ধি এবং 'লৌহ মানব' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের অবদান ও মহিমাকে অসম্মান করেছেন ৷ এখানেই বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের ফারাক ৷ বিজেপি বিশ্বাস করে, 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' ৷ আর তৃণমূল বেঁচে আছে 'বিভাজনের নীতিতে' ৷"