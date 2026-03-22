অসম বিধানসভা নির্বাচন: দ্বিতীয় দফায় আরও 7 প্রার্থীর নাম ঘোষণা তৃণমূলের

অসম বিধানসভা নির্বাচন: দ্বিতীয় দফায় আরও 7 প্রার্থীর নাম ঘোষণা তৃণমূলের
নাম প্রত্যাহার করলেন প্রথম তালিকায় ঘোষিত চামারিয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ৷ অসমে মোট 51 আসনে প্রার্থী দেবে তৃণমূল ৷
Published : March 22, 2026 at 3:56 PM IST
কলকাতা, 22 মার্চ: অসম বিধানসভা নির্বাচনের জন্য দ্বিতীয় দফায় আরও সাতজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শনিবার 17 জনের প্রথম ধাপের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয় ৷ রবিবার আরও সাতজনের দ্বিতীয় তালিকা সামনে আনল অসম প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তবে, প্রথম তালিকায় থাকা 27 নম্বর বিধানসভা কেন্দ্র চামারিয়ার প্রার্থী তাঁর নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে দ্বিতীয় প্রার্থিতালিকার শেষে উল্লেখ করা হয়েছে ৷ সব মিলিয়ে এই মুহূর্তে অসমে 23টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে তৃণমূল ৷
এ দিন প্রকাশিত দ্বিতীয় তালিকায় যে সাত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা হলেন— মান্ডিয়া কেন্দ্র থেকে শেরমান আলি আহমেদ, হাজো-সুয়ালকুচি (এসসি) থেকে রোজি আহমেদ (ফুনু দাস), গুয়াহাটি সেন্ট্রাল থেকে অভিজিৎ মজুমদার, চাবুয়া-লাহওয়াল থেকে ইনুস কুমার কান্দাপান, মারিয়ানি থেকে পরেশ বোড়া, করিমগঞ্জ উত্তর থেকে পরিমল রঞ্জন রায় এবং করিমগঞ্জ দক্ষিণ থেকে আজিজ আহমেদ খান (রানু খান) ৷ উল্লেখ্য, তৃণমূল অসম বিধানসভা নির্বাচনে মোট 126 আসনের মধ্যে 51টি-তে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়েছে ৷
এর আগে শনিবার প্রথম তালিকায় কোকরাঝাড় থেকে উদংস্রি নারজারি, বিলাসিপাড়া থেকে মোমিনুর ইসলাম, অভয়াপুরী থেকে কৌশিক রঞ্জন দাস, বাজালি থেকে কল্যাণী কলিতা, গোড়েস্বর থেকে রাজন চৌহ্বান, মঙ্গলদৈ থেকে হরে কৃষ্ণ ডেকা, কাটিগড়া থেকে ফজিউর রহমান লস্কর, সোনাই থেকে শাহজাহান লস্কর, দিগবই থেকে জিতেন নাগ, মুকুম থেকে দিলীপ মোরান এবং উধারবোন্দ থেকে তাপস দাস-সহ মোট 17 জনের নাম ঘোষণা করেছিল এআইটিসি ৷
রাজনৈতিক মহলের মতে, অসমে বসবাসকারী বাঙালি-সহ সমস্ত স্তরের ভোটারদের মন জয় করাই এখন তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য ৷ সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ঘাসফুল শিবিরের তরফে 18 জন তারকা প্রচারকের একটি তালিকাও তৈরি করা হয়েছে ৷
অসমের বর্তমান রাজনৈতিক সমীকরণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ সেখানে এনডিএ-র প্রধান শরিক বিজেপি গত নির্বাচনে 64টি আসন জিতেছিল ৷ এনডিএ-র অন্যান্য শরিকদের মধ্যে অসম গণপরিষদ (এজিপি)-র 9 জন, ইউপিপিএল-এর 7 জন এবং বিপিএফ-এর 3 জন বিধায়ক রয়েছেন ৷ অন্যদিকে, বিরোধী শিবিরে রয়েছে কংগ্রেসের 26 জন বিধায়ক, এআইইউডিএফ-এর 15 জন এবং সিপিআই(এম)-এর একজন বিধায়ক ৷ এছাড়া একজন নির্দল বিধায়কও রয়েছেন ৷ আগামী 9 এপ্রিল এক দফায় অসমে বিধানসভা নির্বাচন ৷ এরপর 4 মে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করা হবে ৷ এখন দেখার, এই কঠিন লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের কতটা মেলে ধরতে পারে ৷