মনরেগা থেকে 'মহাত্মা' বাদ: সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ তৃণমূলের, সরব বাকি বিরোধীরাও

বিরোধীদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামীণ ভারতের দরিদ্র মানুষের জীবনরেখাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে ।

মনরেগা থেকে 'মহাত্মা' বাদ দেওয়ায় বিক্ষোভের আঁচ সংসদে (চিত্র: সোশাল মিডিয়া)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read
দিল্লি, 18 ডিসেম্বর: 100 দিনের কাজ বা মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা আইন (MGNREGA)-এর নাম পরিবর্তন করার কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে উত্তাল সংসদ চত্বর । মোদি সরকারের এই প্রস্তাবিত বিলের বিরোধিতায় সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া ব্লকের শরিক দলগুলি । সোমবার সংসদ ভবনের বাইরে ধরনায় শামিল হন তৃণমূলের তিন সাংসদ মিতালী বাগ, অসিতকুমার মাল এবং প্রকাশ চিক বরাইক । তাঁদের অভিযোগ, বিজেপির সরকার গ্রামীণ ভারতের দরিদ্র মানুষের জীবনরেখাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করছে ।

নামবদল নাকি আদর্শগত আক্রমণ ?

তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পদক্ষেপ কেবল একটি 'নাম পরিবর্তন' নয়, এটি গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর এক পরিকল্পিত 'আদর্শগত আঘাত'। বিরোধী শিবিরের দাবি, দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে বিজেপি সরকার এমজিএনআরইজিএ প্রকল্পকে পঙ্গু করে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে । কখনও ফান্ড আটকে রাখা হয়েছে, কখনও আবার শ্রমিকদের মজুরি দিতে দেরি করা হয়েছে । এবার আইনের নাম পরিবর্তন করে সেই প্রকল্পের অস্তিত্বকেই সংকটে ফেলার চেষ্টা চলছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের ।

ETV BHARAT
ধরনায় শামিল হন তৃণমূলের তিন সাংসদ (চিত্র: সোশাল মিডিয়া)

সংসদ চত্বরে ধরনা চলাকালীন তৃণমূল সাংসদদের কণ্ঠে শোনা যায় কেন্দ্রের প্রতি তীব্র সমালোচনার সুর । তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার কাজের সংস্থান করতে ব্যর্থ হয়ে এখন নাম পরিবর্তনের রাজনীতিতে নেমেছে । এই বিলটিকে গ্রামীণ ভারতের দরিদ্র মানুষের স্বার্থরক্ষার পথে 'শেষ পেরেক' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তাঁরা ।

মনীষীদের অবমাননার অভিযোগ

কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভারতের গৌরবময় ইতিহাস এবং মনীষীদের অপমান করা হচ্ছে বলেও সরব হয়েছে তৃণমূল । দলের পক্ষ থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, 'মহাত্মা' শব্দটির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবেগ । তিনিই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধিকে 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন । ফলে প্রকল্পের নাম থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম সরিয়ে দেওয়ার অর্থ হল কবিগুরু এবং জাতির জনক - উভয়কেই অসম্মান করা ।

ETV BHARAT
বিরোধিতায় সরব ইন্ডিয়া ব্লকের শরিক দলগুলি (চিত্র: সোশাল মিডিয়া)

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি সরকার এমন এক প্রকল্পের নাম বিকৃত করতে চাইছে যা শ্রমিকের মর্যাদা এবং অধিকারের প্রতীক । গ্রামীণ ভারতের কোটি কোটি শ্রমিক, যাঁদের ঘাম ও পরিশ্রমে গ্রাম বাংলার তথা ভারতের অর্থনীতি টিকে আছে, তাঁদের প্রতিও এটি চরম অবমাননা ।

বকেয়া টাকা ও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ইস্যু

এদিনের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে বকেয়া টাকা নিয়েও সরব হন বাংলার সাংসদরা । তাঁদের অভিযোগ, একদিকে বাংলার হাজার হাজার কোটি টাকা আটকে রাখা হয়েছে, আর অন্যদিকে প্রকল্পের চরিত্র বদলে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে । গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করার বদলে সরকার সেই পরিকাঠামোকেই ধ্বংস করতে চাইছে বলে তাঁদের দাবি ।

তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসিয়াল হ্যান্ডেল থেকে করা একটি পোস্টে জানানো হয়েছে, "যে সরকার কর্মসংস্থান তৈরি করতে পারে না, তারা এখন একটি সফল প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে নিজেদের বৈধতা খুঁজতে চাইছে । এই প্রকল্পটিকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার পর এখন নাম বদলের মাধ্যমে শেষ আঘাত হানার চেষ্টা চলছে ।"

আগামী দিনে আন্দোলনের রূপরেখা

সংসদ চত্বরে এদিনের এই অবস্থান বিক্ষোভের পর বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, এই বিলের বিরুদ্ধে তারা লড়াই জারি রাখবে । কেবল সংসদের ভেতরে নয়, রাজপথেও এই ইস্যু নিয়ে বড়সড় আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস । বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের নিরিখে এই ইস্যুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাজ্যে 100 দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাত চলছে শাসকদল তৃণমূলের ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভা নির্বাচনের পর থেকেই এমজিএনআরইজিএ ইস্যুতে কেন্দ্রকে চাপে রাখার কৌশল নিয়েছে বিরোধীরা । এদিনের এই ধরনা সেই আন্দোলনেরই একটি বড় অংশ । এখন দেখার, বিরোধীদের এই তীব্র প্রতিবাদের মুখে কেন্দ্র তাদের অবস্থানে অনড় থাকে নাকি পিছু হঠতে বাধ্য হয় !

