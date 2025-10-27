ETV Bharat / politics

ছট পুজোয় আমিষের দোকান বন্ধ রাখার 'ফতোয়া' বিজেপির, বিক্ষোভ বাম-তৃণমূলের

প্রতিবাদে অন্ডাল দক্ষিণ বাজারের বাইরে বিক্ষোভ বাংলা পক্ষের ৷ মাছ ও মাংসের দোকান খোলা রাখতে ব্যবসায়ীদের সহযোগিতা ৷

CHHATH PUJA CONTROVERSY
ছট পুজোয় আমিষের দোকান বন্ধ রাখার 'ফতোয়া'র প্রতিবাদ ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 27, 2025 at 6:16 PM IST

অন্ডাল, 27 অক্টোবর: ছট উৎসবের সময় বন্ধ রাখতে হবে মাছ-মাংস তথা আমিষের দোকান ৷ রবিবার অন্ডাল দক্ষিণ বাজারে বিজেপির তরফে এমনই একটি ফতোয়া জারি করার অভিযোগ উঠেছে ৷ যাকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক । বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদও শুরু হয়েছে ৷ আর তারই প্রতিবাদে সোমবার পথে নেমে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল ও ডিওয়াইএফআই ৷ পাশাপাশি, বাংলা পক্ষের তরফেও রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখানো হল অন্ডালে ৷

এ দিন সকাল আটটার সময় অন্ডাল দক্ষিণ বাজারের সামনে জমায়েত শুরু করে তৃণমূল ও ডিওয়াইএফআই-এর নেতা-কর্মীরা ৷ কিছুক্ষণ পরে বাজারের সামনে জমায়েত করেন বাংলাপক্ষের সদস্যরাও ৷ সবপক্ষ সেখানে বিজেপির বিরুদ্ধে স্লোগান শুরু করে ৷ যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে অন্ডাল দক্ষিণ বাজার এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ বিশেষত, তৃণমূল এবং ডিওয়াইএফআই-এর কর্মীরা ঘন ঘন স্লোগান তুলতে শুরু করেন ৷ পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না-যায়, তাই দুই রাজনৈতিক দলের সদস্যদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ ৷

এ নিয়ে অন্ডাল তৃণমূলের যুবনেতা সুমন্ত পাল বলেন, "বাংলা সম্প্রীতির জায়গা ৷ বিজেপি সেই সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে ৷ বাংলায় এইসব বরদাস্ত করা হবে না ৷" ডিওয়াইএফআই নেতা তুফান মণ্ডল বলেন, "সম্প্রীতি নষ্ট করার মূলে রয়েছে বিজেপি ও তৃণমূল ৷ তাদের যোগসাজশেই এরকম ঘটনা ঘটানো হচ্ছে ৷"

অন্যদিকে, বাংলাপক্ষের তরফে এলাকার সমস্ত মাছ ও মাংসের ব্যবসায়ীরা দোকান খুলে রাখতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা হয় ৷ তারা ব্যবসায়ীদের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছে ৷ এ নিয়ে বাংলাপক্ষের সদস্য অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "উত্তরপ্রদেশ, বিহারের মতো পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা হচ্ছে এখানেও ৷ যেখানেই বাংলা এবং বাঙালি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে চক্রান্ত, অপচেষ্টা হবে আমরা সেখানেই রুখে দাঁড়াব ৷"

উল্লেখ্য, রবিবার অন্ডাল দক্ষিণ বাজারে বিজেপি নেতা-কর্মীরা ব্যবসায়ীদের কাছে যান ৷ অভিযোগ, সেখানে তাঁদের বলা হয়, ছট পুজোর জন্য 26 ও 27 অক্টোবর বাজারের সমস্ত মাছ ও মাংসের মতো আমিষের দোকান বন্ধ রাখতে হবে ৷ এমনকি এ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জেলা বিজেপির প্যাডে লিখে সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে ৷

এ নিয়ে অন্ডাল দক্ষিণ বাজারের মাংস ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল বলেন, "শনিবার বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী দোকানে এসে দু'দিন মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে হবে বলে জানায় ৷ মাংসের দোকান বন্ধের জন্য তাঁরা আমাকে হুমকিও দেয় ৷ আমি তাঁদেরকে জানিয়েছি, সমস্ত উৎসব অনুষ্ঠানেই তো মাংসের দোকান খোলা থাকে ৷ তাহলে এক্ষেত্রে বন্ধের নির্দেশ কেন ?"

আশেপাশের কয়েকজন মাংস বিক্রেতাও একই অভিযোগ করেন ৷ অভিযোগ, দোকান বন্ধ রাখা সম্ভব নয় বলে জানালে, বিজেপি কর্মীরা তাঁদের পালটা হুমকি দেন ৷ বিষয়টি নিয়ে ব্যবসায়ী অজয় মণ্ডল মৌখিকভাবে অন্ডাল থানায় জানান ৷ অভিযোগ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়, দোকান খোলা বা বন্ধ রাখা ব্যবসায়ীর ইচ্ছের উপর নির্ভর করে ৷ জোর করে দোকান বন্ধ করার অভিযোগ এলে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে ৷

রবিবার এই ফতোয়ার কথা প্রকাশ্যে আসতেই তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক । তৃণমূলের যুব সংগঠনের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাপতি পার্থ দেওয়াসী বলেন, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ, এই দেশে কে কী খাবে, কে কোন পোশাক পরবে, এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার । বিজেপি সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে, এটা পশ্চিমবাংলা ৷ এখানে এইসব বরদাস্ত করা হবে না বলে জানান তিনি ।

তবে, বিজেপির রানিগঞ্জ মণ্ডল-4 এর সভাপতি রাখালচন্দ্র ঘোষ এবিষয়ে বলেন, "বাজারে ছট পুজোর ব্রতীরা ফল-সহ অন্যান্য জিনিস কিনতে আসেন ৷ ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষার কারণেই দু’দিন দোকান বন্ধ রাখতে অনুরোধ করা হয়েছে ৷ আমরা কাউকে দোকান বন্ধ রাখতে জোর করিনি ৷ অনুরোধ করেছিলাম মাত্র ৷ তৃণমূল ও সিপিএম অযথা এটা নিয়ে রাজনীতি করছে ৷"

