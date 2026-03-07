তৃণমূলের মোদি হঠাও-এর পালটা বিজেপির চোর স্লোগান, উত্তরপাড়ায় পরিবর্তন যাত্রায় উত্তেজনা

তৃণমূলের মোদি হঠাও-এর পালটা বিজেপির চোর স্লোগান, উত্তরপাড়ায় পরিবর্তন যাত্রায় উত্তেজনা
তৃণমূলের অস্ত্র বোমা ৷ তাই বোমা মজুত চলছে ৷ গঙ্গারামপুরে পরিবর্তন যাত্রা থেকে কটাক্ষ করলেন সুকান্ত মজুমদার ৷
Published : March 7, 2026 at 8:00 PM IST
কলকাতা, 7 মার্চ: দ্বিতীয় দফায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা চলছে ৷ সেখানেই হুগলির উত্তরপাড়ায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পরিস্থিতি ৷ উত্তরপাড়া জিটি রোড ধরে তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে দিয়ে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা যাওয়ার সময় 'মোদি হঠাও' স্লোগান তোলে একদল কর্মী-সমর্থক ৷ যার পালটা আবার বিজেপির তরফে 'চোর-চোর' স্লোগান তোলা হয় ৷ রাজ্যের দুই যুযুধান রাজনৈতিক দলের এই স্লোগানিংয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ তবে, সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মীদের তৎপরতায় পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসে ৷
অন্যদিকে, এ দিন দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গারামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা বেরোয় ৷ যেখানে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ পরিবর্তন যাত্রা শেষে তৃণমূলের বিরুদ্ধে আসন্ন নির্বাচনেও বোমা-বারুদের রাজনীতি করার অভিযোগ তুললেন তিনি ৷ মূলত, পাইকপাড়ায় বিস্ফোরণের ঘটনাকে উদ্দেশ্য করেই এই মন্তব্য করেছেন সুকান্ত ৷
উত্তরপাড়ায় বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা
শনিবার উত্তরপাড়ায় জিটি রোড ধরে শ্রীরামপুর পর্যন্ত যায় বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা ৷ কিন্তু, জিটি রোড ধরে এগোনোর সময় উত্তরপাড়ার কাউন্সিলর তথা শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি তাপস মুখোপাধ্যায়ের অফিসের সামনে মিছিল পৌঁছাতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ অভিযোগ, রাস্তার ধারে একদল তৃণমূল কর্মী সমর্থক দলীয় পতাকা হাতে 'মোদি হঠাও' স্লোগান দিতে শুরু করে ৷ সেই সময় পালটা 'চোর-চোর' স্লোগান দেয় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷
একটা সময় দুই পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় ও আগ্রাসীভাবে স্লোগানিং শুরু করে ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মীরা দুই দলের মাঝে গিয়ে রুখে দাঁড়ায় ৷ এরপর পুলিশ ব্যারিকেড করে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রাকে সেখান থেকে বের করে দেয় ৷
এ নিয়ে তৃণমূলের শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি তাপস মুখোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূলের পতাকা দেখিয়ে পরিবর্তন যাত্রাকে স্বাগত জানালাম ৷ বিজেপি দাবি করছে পরিবর্তন চায় ৷ একবারের জন্যও রাজ্যে পরিবর্তনের কথা বলেনি ৷ কারণ যে হারে গ্যাস ও পেট্রোলের দাম বাড়ছে, তাতে কেন্দ্রে সরকারের পরিবর্তন হওয়া উচিত ৷ ওরা মোদি সরকারের পরিবর্তন চাইছে ৷ কয়েকটা বাইক আর দু’টো গাড়ি নিয়ে পরিবর্তন যাত্রায় অংশ নিয়েছে ৷ এই যাত্রা ফ্লপ শো ৷"
এ নিয়ে কোন্নগরের বিজেপি নেতা প্রণয় রায় বলেন, "রাস্তায় হাজার-হাজার মানুষ ছিল উত্তরপাড়া থেকে শ্রীরামপুর আসতে আমাদের 4 ঘণ্টা সময় লেগেছে ৷ সাধারণ মানুষের সাড়া দেখা গিয়েছে রাস্তায় ৷ উত্তরপাড়ায় এক জায়গাতেই তৃণমূলের পার্টি অফিসের সামনে কিছু কর্মী সমর্থক দাঁড়িয়ে ছিল ৷ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছে, তাই তৃণমূল ভয় পেয়েছে । তবে, এই এলাকার তৃণমূল নেতাও কর্মীদের বলতে চাই কারুর প্ররোচনায় পা দেবেন না ৷ আপনাদের অনেক বড়-বড় নেতা রাতের বেলায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ৷ নির্বাচন হলে তৃণমূল সরকারের পরিবর্তন ঘটবে ৷ ওখানে তৃণমূলের কাউন্সিলর ছিল কি না, বলতে পারব না ৷"
গঙ্গারামপুরে বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রা
দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে শনিবার বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রায় অংশ নেন সুকান্ত মজুমদার ৷ দক্ষিণ দিনাজপুরের ফুলবাড়ি থেকে পরিবর্তন যাত্রা শুরু হয় ৷ সেই পরিবর্তন যাত্রা থেকে তৃণমূলকে নিশানা করেন সুকান্ত ৷ তিনি বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনই দিল্লির কথা ভাবছেন ৷ তিনি প্রথমে পশ্চিমবঙ্গের কথা ভাবুক, পরে দিল্লির কথা ভাববেন ৷ ভোটের আগে থেকেই মুখ্যমন্ত্রী যুব সাথী দেওয়ার চিন্তাভাবনা করছেন ৷ কিন্তু, ভোটের পরে যুব সাথী থাকবে না ৷ তখন থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যুব হিসাবে ৷ ভোটের আগে আমরা পরিবর্তন যাত্রা করছি ৷ কিন্তু, তৃণমূল এখন শুধুমাত্র বোমার কথা ভাবছে ৷ সেই কারণে বোমা মজুত করছে বিভিন্ন জায়গায় ৷ যার যেটা অস্ত্র !"
অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার রাতে বহরমপুরে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা থেকে পুলিশ প্রশাসনকে নিশানা করেন বিজেপির নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ পুলিশের বিরুদ্ধে তৃণমূলের হয়ে কাজ করার অভিযোগ তুলেছেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ৷ তিনি বলেন, "দীর্ঘদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, যে দল সরকার চালায়, পুলিশ তাদের হয়ে কাঠের পুতুলের মতো কাজ করে ৷ এর ফলে পশ্চিমবঙ্গে দিনের পর দিন অন্যায় ও অপরাধ বেড়ে চলেছে ৷"