পানীয় জলের সমস্যা, নিকাশি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ, কুলটিতে তরজায় অজয়-অভিজিৎ

পানীয় জলের সমস্যা, নিকাশি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ, কুলটিতে তরজায় অজয়-অভিজিৎ
শাসকদলের বিরুদ্ধে কুলটি বিধানসভায় কাজ করতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির প্রার্থীর ৷ সাড়ে তিন কোটি টাকা কোথায় খরচ করেছেন বিধায়ক, প্রশ্ন তৃণমূলের ৷
Published : April 4, 2026 at 8:34 PM IST
আসানসোল, 4 এপ্রিল: কুলটি বিধানসভা এলাকার মূল সমস্যা হল পানীয় জল ৷ জিতেন্দ্র তিওয়ারি আসানসোল পুরনিগমের মেয়র থাকাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় কুলটিতে পানীয় জলের প্রকল্প তৈরি হয়েছিল ৷ কিন্তু, সেই পানীয় জল প্রকল্প পুরোপুরিভাবে সফল নয় বলেই অভিযোগ উঠেছে বারবার ৷ ফলে আজও কুলটির নাগরিকদের প্রতিটি বাড়িতে জলের সংযোগ করা যায়নি ৷ এছাড়া রয়েছে কুলটিতে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে নিকাশির অব্যবস্থার অভিযোগ ৷
বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে শাসক-বিরোধী, দুই তরফের প্রার্থীরাই পাড়ায়-পাড়ায় সেই সমস্ত সমস্যার কথা শুনছেন। আর সমস্যার কথা শুনেই প্রার্থীরা দোষ দিয়েছেন একে অন্যকে ৷ কুলটি বিধানসভায় বিজেপি প্রার্থী অজয় পোদ্দার গত বিধানসভা ভোটেও কুলটি থেকে জয়লাভ করেছিলেন ৷ তিনি পাঁচ বছরে কী কী কাজ করেছেন তার কোনও শ্বেতপত্র এখনও পর্যন্ত প্রকাশ করেননি ৷
এ নিয়ে কুলটির তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ ঘটকের অভিযোগ, "গত পাঁচ বছরে কুলটির বিধায়ক অজয় পোদ্দার কুলটির জন্য কোনও কাজই করেননি ৷ যদি কোনও কাজ করে থাকেন উনি, তাহলে দেখান যে কোন কাজ করেছেন ৷ কুলটিতে নাগরিক পরিষেবার যে কাজ হয়েছে, তা আসানসোল পুরনিগম থেকেই হয়েছে ৷ কিংবা আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদ থেকে হয়েছে ৷ বিধায়ক হিসাবে অজয় পোদ্দার কুলটিতে কী করেছেন ?"
প্রচারের মাঝে এই কথা শুনে অজয় পোদ্দার বলেন, "সরকার তো আমাদের নয় ৷ সরকার চালাচ্ছে ওরা ৷ ফলে আমরা কাজ করতে চাইলেও, কাজ করতে পারি না ৷ নানান সমস্যা হয় ৷ কিন্তু, পুরনিগম থেকে যে কাজের দাবি করা হচ্ছে, সেটাও কুলটিতে হয়নি ৷ কুলটিতে পানীয় জলের হাহাকার মানুষের ৷ কেন্দ্রীয় প্রকল্পে 300 কোটি টাকার জল প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে ৷ শুধু তাই নয়, প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার কথা ছিল ৷ কিছু সেন্টার নির্মাণ করে সেখান থেকে কাটমানি নিয়ে তৃণমূল নেতারা কেটে পড়েছে ৷ অথচ স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলি একটিও চালু হয়নি ৷ রাস্তাঘাট, নিকাশি এসবের কথা তো বাদই দিলাম ৷ রাস্তায় স্ট্রিট লাইট পর্যন্ত নেই ৷"
পালটা অভিজিৎ ঘটকের বক্তব্য, "আসানসোল পুরনিগম এবং এডিডিএ'র পক্ষ থেকে যে কাজ করা হয়েছে, তা মানুষ নিজের চোখের সামনেই দেখছে ৷ কিন্তু, উনি যে নিজের পাঁচ বছরের সাড়ে তিন কোটি টাকা পেলেন বিধায়ক তহবিল থেকে, সেই টাকা দিয়ে উনি কী কাজ করলেন, সেই কাজের হিসাব দিন ৷"
ভোটের মুখে বাগবিতণ্ডা লেগেই রয়েছে প্রার্থীদের মধ্যে ৷ একে অন্যকে দোষারোপের পালাও চলছে ৷ কিন্তু, সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ৷ এখন এই পরিষেবা হীনতার ক্ষোভ ব্যালটে কোন দিকে প্রতিফলিত হয়, সেটাই এখন দেখার ৷