টাকার বিনিময়ে বেআইনি পথে বিজেপি প্রার্থীকে স্ট্রংরুমে ঢুকিয়েছেন আইসি ! বিক্ষোভ তৃণমূলের

টাকার বিনিময়ে বেআইনি পথে বিজেপি প্রার্থীকে স্ট্রংরুমে ঢুকিয়েছেন আইসি ! বিক্ষোভ তৃণমূলের
এগরা থানার আইসি-কে অপসারণের দাবি তৃণমূল প্রার্থী পীযুষকান্তি পন্ডার ৷ জোর করে ঢুকলে বাহিনী গুলি করত, জবাব বিজেপির তপন মাইতির ৷
Published : May 1, 2026 at 7:30 PM IST
এগরা, 1 মে: এবার পটাশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের স্ট্রংরুমের বাইরে উত্তেজনা ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের এগরা থানার আইসি সুশান্ত চট্টপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে টাকার বিনিময়ে বিজেপি প্রার্থী তপন মাইতিকে রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি ছাড়া স্ট্রংরুমে ঢুকতে দেওয়ার অভিযোগ ৷ আর তারই প্রতিবাদে দলীয় নেতা-কর্মীদের নিয়ে এসে স্ট্রংরুমের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন তৃণমূল প্রার্থী পীযূষকান্তি পন্ডা ৷ পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা শাসক ৷ তবে, পরিস্থিতি শান্ত না-হওয়ায় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে স্ট্রংরুমের বাইরে থেকে তাড়ানো হয় তৃণমূল কর্মীদের ৷
এ নিয়ে পটাশপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী পীযূষকান্তি পন্ডা অভিযোগ করেছেন, এগরা থানার আইসি সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে পটাশপুরের বিজেপি প্রার্থী তপন মাইতিকে স্ট্রংরুমের ভেতরে নিয়ে যান ৷ নিয়ম বহির্ভূতভাবে এক প্রার্থীর প্রতি পুলিশের এই 'বিশেষ আনুকূল্য', প্রশাসনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নের মুখে ফেলছে বলে অভিযোগ করেন পীযূষকান্তি ৷
এই অভিযোগে, তৃণমূল প্রার্থী তাঁর দলীয় নেতা ও কর্মীদের নিয়ে স্ট্রংরুমের বাইরে এগরা থানার আইসি-কে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ তাঁরা আইসি-র অপসারণের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন ৷ স্ট্রংরুমের বাইরে উত্তেজনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান এগরার মহকুমা শাসক মঞ্জিত যাদব ৷ তিনি বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন ৷ তবে, উত্তেজনা না-কমায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ৷ জওয়ানরা লাঠি উঁচিয়ে তাড়া করে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় ৷
বর্তমানে ওই এলাকায় পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ যদিও, তৃণমূলের কাঁথি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি ও পটাশপুরের তৃণমূল প্রার্থী পীযূষকান্তি পন্ডা বলেন, "অবিলম্বে অভিযুক্ত পুলিশ আধিকারিককে ওই এলাকা থেকে না-সরানো হলে, আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব ৷"
যদিও, সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি প্রার্থী তপন মাইতি ৷ তিনি বলেন, "এসব নাটক, মিথ্যে কথা ৷ আমি অনুমতি নিয়েই ভিতরে গেছিলাম ৷ আদতে গতকালই (বৃহস্পতিবার) তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল রূপটা সবাই দেখে নিয়েছে ৷ সেই নাটকটাই সব জায়গায় চলছে ৷ তৃণমূলের প্রার্থী নিজেও আসতে পারতেন ৷ আমি একা ঢুকেছিলাম অনুমতি নিয়ে ৷ দেখতে গেছিলাম স্ট্রংরুমে সমস্ত ইভিএম ও ভিভিপ্যাট ঠিক মতো আছে কি না ৷ উনিও আসতে পারতেন, ওঁর অধিকার আছে ৷ আর আমি জোর করে ঢুকতে গেলে ওঁরা (কেন্দ্রীয় বাহিনী) আমাকে গুলি করত ৷"
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের স্ট্রংরুমের বাইরে চার ঘণ্টা বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দুপুরে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে ভিডিয়ো বার্তা দেওয়ার পর সন্ধেয় ভবানীপুর কেন্দ্রের স্ট্রংরুমে চলে যান তিনি ৷ ইভিএম বদলানো হতে পারে, এই অভিযোগে পাহারা দেবেন বলে ফিরহাদ হাকিমকে সঙ্গে নিয়ে বসেছিলেন তিনি ৷ তবে, তাঁর উলটোদিকে শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী এজেন্টও বসেছিলেন মমতাকে 'পাহারা' দেওয়ার জন্য ৷ যে ছবি নিজে পোস্ট করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷