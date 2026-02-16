ETV Bharat / politics

শুনানি শেষে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ ! কমিশনের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ তৃণমূলের

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, ইন্দিরা আবাস যোজনা ও বাংলার বাড়ি প্রকল্পের শংসাপত্র বৈধ নয় কেন ? কমিশনের চিঠির প্রেক্ষিতে প্রশ্ন তুলল তৃণমূল ৷

TMC Alleges Conspiracy Against ECI
তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং কুণাল ঘোষ ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 16, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের লক্ষ-লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ দিতে নির্বাচন কমিশন এক গভীর এবং পরিকল্পিত চক্রান্ত শুরু করেছে বলে অভিযোগ তুলল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সোমবার তৃণমূল ভবন থেকে তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এবং চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য দাবি করেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের শুনানি প্রক্রিয়া মিটে যাওয়ার পর, নথিপত্র নিয়ে নতুন করে আপত্তি তোলা হয়েছে ৷ তাঁদের অভিযোগ, এটি আসলে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে সাধারণ মানুষকে বিপদে ফেলার একটি কৌশল ৷ যাতে তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলা সহজ হয় ৷

তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এসআইআর শুনানির শেষ দিন ছিল 14 ফেব্রুয়ারি ৷ 16 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ, সোমবার ভারতের নির্বাচন কমিশনের আন্ডার সেক্রেটারি শক্তি শর্মার সই করা একটি চিঠি তাদের হাতে এসেছে ৷ ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা' (PMAY-G), 'ইন্দিরা আবাস যোজনা' (IAY) বা রাজ্যের 'বাংলার বাড়ি' প্রকল্পের অধীনে পাওয়া আর্থিক সহায়তার নথিপত্রগুলি ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR 2026) ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না ৷

তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষ ৷ (নিজস্ব ছবি)

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য অভিযোগ করেন, "রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (CEO) গত 21 জানুয়ারি এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় কমিশনের কাছে স্পষ্টিকরণ চেয়েছিলেন ৷ কিন্তু, কমিশন ইচ্ছাকৃতভাবে প্রায় একমাস সময় নষ্ট করে এবং শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ঠিক পরে সেই চিঠির জবাব পাঠিয়েছে ৷ এর ফলে যে সমস্ত সাধারণ মানুষ এই নথিগুলি জমা দিয়েছেন, তাঁদের পক্ষে নতুন করে অন্য কোনও নথি জমা দেওয়ার আর সুযোগ থাকল না ৷"

চন্দ্রিমার দাবি, "19 জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল, যে কমিশন নির্ধারিত নথির বাইরেও নির্দিষ্ট কিছু নথি ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে ৷ এখন কমিশন বলছে জমির নথি গ্রাহ্য হবে ৷ কিন্তু, আবাসের নথি হবে না ৷ অথচ বাংলায় নিজের জমি না-থাকলে কেউ এই প্রকল্পের টাকা পায় না ৷ জমি আছে বলেই তারা ওই শংসাপত্র পেয়েছে ৷ তাহলে কেন এই নথি বাতিল করা হচ্ছে ? এটা কী সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করা নয় ?"

প্রায় এক সুরে কুণাল ঘোষ এই গোটা প্রক্রিয়াকে 'পিছনের দরজা দিয়ে ডাকাতি' বলে অভিহিত করেছেন ৷ তিনি বলেন, "গত 14 ফেব্রুয়ারি লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি সংক্রান্ত সমস্ত শুনানি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ সাধারণ মানুষ তাঁদের যা-যা বৈধ তথ্য ছিল, তা আপলোড করে দিয়েছে ৷ এখন 16 তারিখে এসে কমিশন বলছে ওই নথি চলবে না ! এটা কোন ধরনের ন্যায়বিচার ? যখন সংশোধন প্রক্রিয়া চলছিল, তখন কেন এই নির্দেশ দেওয়া হল না ?"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, "বিজেপি যখন গণতান্ত্রিক পথে ভোটারদের নাম বাদ দিতে পারল না, তখন নির্বাচন কমিশনকে 'দলদাস' হিসেবে ব্যবহার করে এই চক্রান্ত করছে ৷ অন্যান্য রাজ্যে এই ধরনের নথি ভোটার তালিকার ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হলেও, শুধুমাত্র বাংলার ক্ষেত্রেই চরম বৈষম্য করা হচ্ছে ৷"

নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশিকাকে অবৈধ ও অনৈতিক বলে অভিযোগ করে তৃণমূল নেতৃত্ব দাবি করেছে, তাঁরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত লড়াই করবে ৷ এমনকি তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব কমিশনের 16 ফেব্রুয়ারির জবাবের পালটা সমস্ত আইনি দিক খতিয়ে দেখছে ৷

