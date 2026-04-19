বিভ্রান্তি ছড়াতেই আইপ্যাকের কাজ বন্ধের 'ভিত্তিহীন' খবর ! কড়া বিবৃতিতে জল্পনা ওড়াল তৃণমূল

তৃণমূলের দাবি, ময়দানের প্রকৃত পরিস্থিতি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াতেই এই ধরনের খবরের অবতারণা করা হচ্ছে ।

আইপ্যাকের কাজ বন্ধের খবরে কড়া বিবৃতি তৃণমূলের (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 19, 2026 at 2:45 PM IST

কলকাতা, 19 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মুখে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক (I-PAC)-এর কাজ বন্ধের খবর নিয়ে যে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে, তা কড়া ভাষায় নস্যাৎ করল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল । রবিবার একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি জারি করে শাসকদলের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, আগামী 20 দিনের জন্য আইপ্যাকের কাজকর্ম স্থগিত রাখার যে দাবি সংবাদমাধ্যমে করা হচ্ছে, তা 'সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন'। তৃণমূলের দাবি, ময়দানের প্রকৃত পরিস্থিতি থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিভ্রান্তি ছড়াতেই এই ধরনের খবরের অবতারণা করা হচ্ছে ।

দলের জারি করা ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "পশ্চিমবঙ্গে আইপ্যাকের টিম তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে পূর্ণ উদ্যমে যুক্ত রয়েছে এবং রাজ্য জুড়ে আমাদের নির্বাচনী প্রচারের যাবতীয় কাজ পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ীই চলছে । এই আখ্যানগুলি তৃণমূল স্তরের স্পষ্ট মেজাজ থেকে নজর ঘোরানোর একটি ইচ্ছাকৃত অপচেষ্টা ।"

শাসকদলের তরফে আরও সংযোজন করা হয়েছে, বাংলার মানুষ এই ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত চেষ্টাগুলি বুঝতে সম্পূর্ণ সক্ষম এবং তাঁরা গণতান্ত্রিকভাবেই এর যোগ্য জবাব দেবেন । ভীতি প্রদর্শন বা ভুল তথ্যের দ্বারা বাংলাকে টলানো যাবে না বলে উল্লেখ করে তৃণমূল জানিয়েছে, আগামী 23 ও 29 তারিখ মানুষ চূড়ান্ত রায় দেবেন এবং 4 মে নির্বাচনী ফলাফলেই তার প্রতিফলন ঘটবে ।

উল্লেখ্য, রবিবার সকাল থেকেই বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সোশাল মিডিয়ায় একটি খবর তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে । দাবি করা হয়, এক অভাবনীয় সিদ্ধান্তে পশ্চিমবঙ্গে আইপ্যাক তাদের সমস্ত কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিয়েছে । আরও রটে যে, সংস্থার অভ্যন্তরীণ ইমেলের মাধ্যমে কর্মীদের কাছে নির্দেশিকা পাঠিয়ে আইনি বাধ্যবাধকতার কথা উল্লেখ করে 20 দিনের জন্য সাময়িক ছুটিতে যেতে বলা হয়েছে । সোশাল মিডিয়ায় এই নিয়ে জোরদার আলোচনাও শুরু হয় । এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে, নির্বাচনের ঠিক মুখে কি তবে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী রণকৌশল ধাক্কা খেল ?

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই নজিরবিহীন জল্পনার পিছনে মূল ইন্ধন যুগিয়েছিল সাম্প্রতিক কালে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু রাজনৈতিক টানাপোড়েন এবং কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার লাগাতার তৎপরতা । কিছুদিন আগেই এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) আইপ্যাকের কলকাতার কার্যালয় এবং সংস্থার অন্যতম কর্ণধার প্রতীক জৈনের বাসভবনে আচমকা তল্লাশি চালায় । সেই তল্লাশি চলাকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছিলেন ।

এর পাশাপাশি, কয়লা পাচার কেলেঙ্কারি মামলার তদন্তের সূত্রে নয়াদিল্লিতে আইপ্যাকের অন্যতম পরিচালক বিনেশ চান্দেলের গ্রেফতারির ঘটনাও এই জল্পনাকে আরও জোরালো করেছিল । বিনেশের গ্রেফতারির পর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে 'ভীতি প্রদর্শন' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন ।

প্রাথমিক পর্যায়ে এই গোটা ঘটনার বাস্তব পরিস্থিতিটা ঠিক কী, তা সংবাদমাধ্যমের পক্ষ থেকে জানার চেষ্টা করা হয়েছিল । তখন আইপ্যাক বা শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস - কারও তরফ থেকেই কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তবে জল্পনা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করতেই আসরে নামে তৃণমূল নেতৃত্ব । আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে তারা স্পষ্ট করে দিল যে, আইপ্যাকের কাজ বন্ধের খবর নেহাতই রটনা এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত । শাসকদলের এই কড়া বার্তার পর আপাতত সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

