নানুরে বিজেপি নেতার বাড়ির দরজায় সাদা থান-রজনীগন্ধার মালা, নির্বাচনের আগে তৃণমূলের 'ভয়'-রাজনীতি

নানুরে বিজেপি নেতার বাড়ির দরজায় সাদা থান-রজনীগন্ধার মালা, নির্বাচনের আগে তৃণমূলের 'ভয়'-রাজনীতি
নানুরে বিজেপির অস্তিত্ব কোথায় ? ভয় দেখানোর অভিযোগে পাল্টা বিরোধী দলের বিরুদ্ধে সস্তার প্রচারের অভিযোগ কাজল শেখের ৷
Published : February 18, 2026 at 6:36 PM IST
নানুর (বীরভূম), 18 ফেব্রুয়ারি: বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে সাদা থান, রজনীগন্ধা ফুলের মালা, মিষ্টি, ধূপকাঠি রেখে প্রচ্ছন্ন হুমকির অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ গত লোকসভা নির্বাচনের আগেও ঠিক একইভাবে বিরোধী দলের নেতাদের বাড়ির বাইরে সাদা থান, মালা, মিষ্টি রেখে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ এবার বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে একই ঘটনা বীরভূম জেলার নানুর বিধানসভার মণ্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ মণ্ডলের বাড়িতে ঘটল ৷
একদা, বাম আমলে শাসকদলের বিরুদ্ধে গ্রামেগঞ্জে বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের বাড়ির মহিলাদের 'বিধবা' করে দেওয়ার হুমকির ভুরি-ভুরি অভিযোগ উঠত ৷ এবার সেই একই ধরনের অভিযোগ, রাজ্যের বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধেও ৷
যদিও, এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কোর কমিটির সদস্য তথা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, "নানুর বিধানসভার বুকে বিজেপি আছে বলে মনে হয় ? সারা বছর ওদের কোনও কর্মসূচি আছে এখানে ? সাদা থান রেখে আসাটা নিজেদের জনপ্রিয়তা বাড়াতে নিজেরাই করেছে ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে লড়াই করার জন্য ওদের হাতে কোনও হাতিয়ার নেই ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত উন্নয়ন করেছে, বাংলার মানুষ দেখতে পাচ্ছে ৷ নানুর অনেক শান্ত এখন ৷ কোনও হানাহানি, বোমা-গুলি কিছুই নেই ৷"
নানুর থানার অন্তর্গত থুপসরা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুড়গ্রাম 3 নম্বর মণ্ডলের বিজেপির সভাপতি হলেন রামকৃষ্ণ মণ্ডল ৷ জানা গিয়েছে, এদিন সকালে তাঁর মা কাকলি মণ্ডল বাড়ির দরজা খুলে দেখেন বাইরে পড়ে আছে একটা সাদা থান, রজনীগন্ধার মালা, একটা মিষ্টি প্যাকেট ও ধূপকাঠির প্যাকেট ৷ যা দেখার পর থেকে আতঙ্কে রয়েছে পুরো পরিবার ৷
বিজেপির মণ্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ মণ্ডলের অভিযোগ, সামনে বিধানসভা নির্বাচন ৷ সেই সময় নির্বাচনী কাজে যাতে সক্রিয়তা না-দেখান, তার জন্যই প্রচ্ছন্ন হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ আর এই পুরো ঘটনার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেস রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷
বিজেপি নেতা রামকৃষ্ণ মণ্ডলের বাবা বিনোদ মণ্ডল বলেন, "সকালে আমার স্ত্রী ডেকে দেখাল, বাড়ির সামনে এগুলো রেখে যাওয়া হয়েছে ৷ আমার ছেলে দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি করে ৷ তাই ভয় দেখাতে রাতে তৃণমূলের লোকজনই এই কাজ করেছে হয়তো ৷ ভয় তো লাগছে এটা দেখে ৷ পুলিশকে জানিয়েছি আমরা ৷"