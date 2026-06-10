বিজেপি নেত্রীর বাড়ির দরজায় শেষকৃত্যের সামগ্রী ও হুমকি চিঠি! কাঠগড়ায় তৃণমূল

বিজেপি নেত্রীর বাড়ির দরজায় শেষকৃত্যের সামগ্রী ও হুমকি চিঠি! কাঠগড়ায় তৃণমূল
টাকি পুরসভার দুর্নীতি নিয়ে মুখ খোলায় প্রাণনাশের হুমকি বলে অভিযোগ ৷ তবে, দমে যাবেন না-বলে পালটা হুঁশিয়ারি বিজেপি নেত্রীর ৷
Published : June 10, 2026 at 5:19 PM IST
টাকি, 10 জুন: দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় বিজেপি নেত্রীর বাড়ির সামনে শ্মশান যাত্রার সামগ্রী ও প্রাণনাশের হুমকি চিঠি রেখে যাওয়ার অভিযোগ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার টাকি পুরসভা 7 নম্বর ওয়ার্ডের বাগপাড়া এলাকার বিজেপি নেত্রী চিত্রা দে ঘোষের বাড়িতে ৷ বুধবার সকালে বাড়ির দরজা খুলতেই নামাবলি, ধূপকাঠি, গীতা, রজনীগন্ধার মালা, তুলো ও আলতা রাখা ছিল ৷ সেই সঙ্গে একটি চিঠিতে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিজেপি নেত্রী ৷
অভিযোগ, এ দিন সকালে চিত্রা দে ঘোষ যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন তাঁদের বাড়িতে থাকা এক মহিলা প্রথম গেটে শ্মশান যাত্রায় ব্যবহার হওয়া সামগ্রীগুলি দেখতে পান ৷ বিষয়টি দেখে তিনিই ডেকে আনেন চিত্রা দে ঘোষকে ৷ তিনি অভিযোগ করেছেন, তাঁর বাড়ির গেটে নামাবলি, সাদা কাপড়, রজনীগন্ধা ফুলের মালা-সহ অন্যান্য সামগ্রী ঝুলিয়ে রাখা হয় ৷ আর তার ঠিক পাশে সাদা কাগজে বড় অক্ষরে লেখা ছিল "মুখ বন্ধ কর, না-হলে শেষ ৷"
বাড়ির দোরগোড়ায় এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন চিত্রা দে ঘোষ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা ৷ নিমেষের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ৷ কৌতূহলী লোকজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরা ওই বিজেপি নেত্রীর বাড়ির সামনে ভিড় করতে থাকেন ৷ এরপরেই খবর দেওয়া হয় স্থানীয় থানায় ৷
এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপি নেত্রী চিত্রা দে ঘোষ বলেন, "বিগত কয়েকদিন ধরে আমি টাকি পুরসভার বিভিন্ন দুর্নীতির ঘটনা নিয়ে মুখ খুলছিলাম ৷ সেই সমস্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভিডিয়ো বানিয়ে সোশাল মিডিয়াতেও পোস্ট করেছি ৷ যার জেরে কিছু কিছু জায়গা থেকে আমার কাছে প্রচ্ছন্ন হুমকিও আসছিল ৷ তবে, এটা মূলত তৃণমূলেরই কালচার ৷ এর আগেও বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি নেতা ও কর্মীদের বাড়িতে শ্রাদ্ধের বা শ্মশানের সরঞ্জাম পাঠিয়ে ভয় দেখানোর নজির রয়েছে ৷"
তবে, এই হুমকিতে তিনি দমে যাবেন না-বলে জানিয়েছেন ৷ চিত্রা দে ঘোষ বলেন, "এসব দেখে আমি কিছুটা ভয় পেয়েছি ঠিকই ৷ কিন্তু, তবুও জোর গলায় বলব যে আমি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলা বন্ধ করব না ৷ এই ঘটনার মাধ্যমে ওরা প্রমাণ করে দিল যে, আমি সঠিক পথেই চলছি ৷ আমার মুখ কিন্তু একইভাবে সরব থাকবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, ভয় দেখিয়ে তা বন্ধ করা যাবে না ৷"
স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দিনে হোক বা রাতে, যারাই এই কাপুরুষোচিত কাজ করুক না-কেন, পুলিশ প্রশাসন যেন অবিলম্বে তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে ৷ দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ৷ জানা গিয়েছে, চিত্রা দে ঘোষ এই ঘটনায় পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ তাঁর অভিযোগের প্রেক্ষিতে পুলিশ তাঁর বাড়িতে এসে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷ ওই হুমকি চিঠি এবং শ্মশানের সামগ্রী উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷