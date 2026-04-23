কুমারগঞ্জে বিজেপি প্রার্থীকে মারধর তৃণমূলের ! নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন

কুমারগঞ্জে বিজেপি প্রার্থীকে মারধর তৃণমূলের ! নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন
বিজেপি প্রার্থীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ ৷ বানিহারীর 24 নম্বর বুথের ঘটনায় আহত বিজেপি প্রার্থী ৷
Published : April 23, 2026 at 3:33 PM IST
কুমারগঞ্জ, 23 এপ্রিল: শাসকদলের বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থীকে মারধরের অভিযোগ ৷ ঘটনা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমারগঞ্জ বিধানসভার বানিহারীর 24 নম্বর বুথের ৷ অভিযোগ, বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকার সেখানে গেলে প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীরা ৷ সেই সময় সেখানে উপস্থিত রাজ্য পুলিশের এক কর্মী প্রার্থীকে সেখান থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেন ৷ অভিযোগ, সেই সময় প্রার্থীর উপরে চড়াও হয় একদল দুষ্কৃতী ৷ তাঁকে এলোপাথাড়ি কিল, চড়, ঘুষি মারার অভিযোগ উঠেছে ৷
জানা গিয়েছে, ভোট প্রক্রিয়া কেমন চলছে তা দেখতে বানিহারীর 24 নম্বর বুথে গিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকার ৷ অভিযোগ, তিনি সেখানে পৌঁছাতেই তৃণমূল নেতা ও কর্মীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ৷ প্রার্থী বুথে ঢোকার সময় কোনও সমস্যা হয়নি ৷ সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল ৷
কিন্তু, তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা, কর্মীরা ৷ ভিডিয়োতে তৃণমূল কর্মীদের বলতে শোনা যায়, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন ৷ আপনার আসার পরেই অশান্তি হচ্ছে ৷ এখানে সব ঠিক আছে ৷ এখানে নেতাগিরি করতে এসেছেন ! কেন্দ্রীয় বাহিনী দেখাচ্ছেন' ! এমন নানান মন্তব্য উড়ে আসে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে ৷
সেই সময় শুভেন্দু সরকারকে এক পুলিশ কর্মী সেখান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু, সেই নিরাপত্তারক্ষীকে এড়িয়ে প্রার্থীকে মারধর শুরু করেন তৃণমূল কর্মীরা ৷ তখনই ক্ষেতের উপর দিয়ে দৌড়ে বিজেপি প্রার্থী পালানোর চেষ্টা করেন ৷ কিন্তু, সেই সময় একজন তাঁকে ধরে ফেলেন এবং এলোপাথাড়ি মারধর শুরু করে ৷ ততক্ষণে আরও অনেকে সেখানে চলে আসে ও বিজেপি প্রার্থীর উপর হামলা চালায় ৷
এই ঘটনার পর এলাকায় নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয় সেখানে ৷ বুথের একশো মিটারের মধ্যে থাকা জমায়েতকে ছত্রভঙ্গ করে বাহিনী ৷ এই ঘটনার পর বিজেপি প্রার্থীকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য ৷ বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করেছেন, "তৃণমূল কর্মীরা আমাকে বুথের বাইরে মারধর করেছে ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথের ভিতরেই ছিল ৷ বাইরে বেঙ্গল পুলিশ থাকলেও তারা গণ্ডগোল থামাতে ব্যর্থ হয়েছে ৷"