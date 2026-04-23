চাঁচলে আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট, মারধর-গাড়ি ভাঙচুর ! কাঠগড়ায় তৃণমূল

চাঁচলে আক্রান্ত বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট, মারধর-গাড়ি ভাঙচুর ! কাঠগড়ায় তৃণমূল
সাঁওতাল গ্রামে ঢুকে ভয় দেখানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ পালটা প্রতিরোধ গড়তে বলায় হামলা বলে অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টের ৷
Published : April 23, 2026 at 6:58 PM IST
চাঁচল (মালদা), 23 এপ্রিল: বিজেপি প্রার্থী রতন দাসের নির্বাচনী এজেন্টকে মারধর ও তাঁর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ মালদার চাঁচল বিধানসভার ধুমসাডাঙার 221 নম্বর বুথের ঘটনা ৷ ভোটপ্রক্রিয়া পরিদর্শনে গেলে বিজেপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্ট লক্ষ্মণ পাণ্ডের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনি ৷ পরে চাঁচল থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন লক্ষ্মণ পাণ্ডে ৷ এই ঘটনায় পালটা তাঁর বিরুদ্ধে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগ করেছে তৃণমূল ৷
জানা গিয়েছে, চাঁচল বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রতন দাসের নির্বাচনী এজেন্ট লক্ষ্মণ পাণ্ডে এ দিন দুপুরে 221 নম্বর ধুমসাডাঙ্গি বুথে ভোট প্রক্রিয়া পরিদর্শনে যান ৷ পথে তিনি জানতে পারেন তৃণমূলের বাইকবাহিনী সেখানকার এক সাঁওতাল গ্রামে গিয়ে ভোটারদের ভয় দেখাচ্ছে ৷ সে কথা শোনার পর তিনি ওই গ্রামে যান এবং সেখানকার ভোটারদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে বুথে ভোটদানের জন্য যেতে বলেন ৷ প্রয়োজনে তাঁদের আত্মরক্ষার জন্য তির-ধনুক ব্যবহারের পরামর্শ দেন ৷
অভিযোগ, সেই সময় কয়েকজন তৃণমূল কর্মী তাঁর কথা শোনেন ৷ আর তা গিয়ে বাইক বাহিনীকে জানায় ৷ এরপর লক্ষ্মণ পাণ্ডে বুথের উদ্দেশে রওনা দেন ৷ কিন্তু, সেখানে পৌঁছানোর আগেই তিনি দেখেন বুথের বেশ কিছুটা আগে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা সেখানে জমায়েত করে রয়েছে ৷ তিনি এগোতে গেলে পথ আটকায় তারা ৷ এরপর লক্ষ্মণ পাণ্ডেকে মারধর শুরু করা হয় বলে অভিযোগ ৷ এই ঘটনায় চোখের নীচে, মুখে, গলায়, হাতে ও পায়ে চোট পেয়েছেন তিনি ৷ এমনকি তাঁর গাড়ি লক্ষ করে ইট ছোড়া হয় ৷ যার জেরে গাড়ির সামনের ও পিছনের কাচ ভেঙে গিয়েছে ৷ ঘটনায় লক্ষ্মণ পাণ্ডেকে আহত অবস্থায় চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ৷ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই হামলা চালিয়েছে ৷
তিনি বলেন, "আমি জানতে পেরে ওই সাঁওতাল গ্রামে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে সকালে 25 জনের মতো বাসিন্দা ভোট দিয়ে এসেছিলেন ৷ কিন্তু, বেলা বাড়তেই তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা গ্রামে গিয়ে লোকজনদের ভয় দেখাতে শুরু করে ৷ আমি তাই তাঁদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভোট দেওয়ার কথা বলেছি ৷ প্রয়োজনে তির ও ধনুক নিয়ে আত্মরক্ষার পরামর্শ দিই ৷ তারপরেই বুথের কাছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমাকে ঘিরে ধরে মারধর করে ৷"
যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন চাঁচলে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আফসার আলি ৷ তিনি বলেন, "ওসব মিথ্যে কথা ৷ উনি ওখানে উস্কানি দিচ্ছিলেন ৷ তাই সাধারণ মানুষ ওঁকে মারধর করেছে ৷ তৃণমূলের কেউ এঁর গায়ে হাত দেয়নি ৷"