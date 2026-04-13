মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের নামে তার সীমা নির্ধারণ করতে চাইছে কেন্দ্র, অভিযোগ তৃণমূলের

তৃণমূলের তরফে দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার 2011 সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে এমন কোনও বিলকে তড়িঘড়ি করে পাস করাতে পারে না, যা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রকেই বদলে দেবে।

womens reservation law
By PTI

Published : April 13, 2026 at 8:24 PM IST

নয়াদিল্লি, 13 এপ্রিল: সোমবার তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে যে, তারা নারী সংরক্ষণ আইন দ্রুত বাস্তবায়নের অজুহাতে তাদের 'সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রকৃত এজেন্ডা'কে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার (bulldoze) চেষ্টা করছে।

TMC জানিয়েছে, তারা সর্বদা নারী সংরক্ষণের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে এসেছে৷ কিন্তু, সরকার 2011 সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে এমন কোনও বিলকে তড়িঘড়ি করে পাস করাতে পারে না, যা ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রকেই বদলে দেবে।

2029 সালের নির্বাচনে আইনসভাগুলিতে নারীদের জন্য 33 শতাংশ কোটা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত বিলগুলো বিবেচনার জন্য সংসদ আগামী 16 থেকে 18 এপ্রিল পর্যন্ত অধিবেশনে বসতে চলেছে। এই পরিকল্পনার আওতায় লোকসভার আসনসংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 816 করা হবে— যার মধ্যে 273টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে; পাশাপাশি নির্বাচনী এলাকাগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণের সুবিধার্থে ‘সীমানা নির্ধারণ আইন’-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হবে।

‘এক্স’ (X) প্ল্যাটফর্মে করা একটি পোস্টে, তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন ‘সংবিধান (128তম সংশোধনী) বিল, 2023’—যা ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ নামেও পরিচিত— সে বিষয়ে সংসদে দেওয়া তাঁর পূর্ববর্তী একটি বক্তৃতার ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। এর মাধ্যমে তিনি নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিষয়ে তাঁর দলের দীর্ঘদিনের জোরালো অবস্থানের বিষয়টি পুনরায় তুলে ধরেছেন।

তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, তৃণমূল কংগ্রেস (TMC) নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1998 সালের 14 জুলাই সংসদে এই বিষয়টি উত্থাপন করেছিলেন। নিজের দলের অতীত রেকর্ডের ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে ও’ব্রায়েন তৃণমূলের পক্ষ থেকে নির্বাচনে দাঁড় করানো এবং নির্বাচিত নারী প্রার্থীদের অনুপাতের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, 2014 সালে তাঁর দল নারীদের 41 শতাংশ টিকিট দিয়েছিল এবং বর্তমানে সংসদে তাদেরই অন্যতম সর্বোচ্চ সংখ্যক মহিলা সাংসদ রয়েছেন।

এক্স প্ল্যাটফর্মে তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষ বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক মাঝপথেই সংসদের একটি বিশেষ অধিবেশনে মোদি সরকার তড়িঘড়ি করে এমন কোনও বিল পাস করিয়ে নিতে পারে না— যে বিলটি 2026 সালে 2011 সালের আদমশুমারির (যা 15 বছরের পুরনো তথ্য) ভিত্তিতে ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রই বদলে দেবে এবং তাও কোনও বিস্তারিত আলোচনা ছাড়াই৷ মোদি ও শাহকে অবশ্যই মনে করিয়ে দিতে হবে ভারত কোনও একদলীয় গণতন্ত্র নয়। গায়ের জোর খাটানো এবং ধমক-ধামক দেওয়া সংসদীয় চেতনার পরিপন্থী।"

এক্স প্ল্যাটফর্মে করা একটি পোস্টে, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ সাকেত গোখলে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে একটি 'ভুয়া ও বিদ্বেষমূলক এজেন্ডা' বাস্তবায়নের অভিযোগ তুলেছেন। নিজের পোস্টে তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভায় 'নারীদের জন্য দ্রুত সংরক্ষণ ব্যবস্থা' চালু করতে চায়। কিন্তু বাস্তবে, মোদি নারীদের শুধুমাত্র একটি অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছেন তাঁর প্রকৃত এজেন্ডা অর্থাৎ ‘সীমানা পুনর্নির্ধারণ’— বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে (যার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন রাজ্যের লোকসভা ও বিধানসভা আসনগুলির সীমানা নতুন করে বিন্যস্ত করা, যাতে বিজেপি লাভবান হতে পারে)।

2029 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগেই ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ কার্যকর করার লক্ষ্যে খসড়া বিলগুলিতে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। প্রস্তাবিত পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে লোকসভার আসনসংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 816-তে উন্নীত করা, যার মধ্যে 273টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

সংসদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নির্বাচনী এলাকাগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণের সুবিধার্থে ‘সীমানা নির্ধারণ আইন’-এ প্রয়োজনীয় সংশোধনী থাকবে। এছাড়া, আরেকটি বিলের মাধ্যমে দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পুদুচেরির মতো যেসব, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নিজস্ব আইনসভা রয়েছে, সেখানেও আসন সংরক্ষণের এই কাঠামোটির বাস্তবায়ন প্রসারিত করা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

