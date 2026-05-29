বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর-গুলিতে কাঠগড়ায় তৃণমূল, গ্রেফতার 6

বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে ভাঙচুর-গুলিতে কাঠগড়ায় তৃণমূল, গ্রেফতার 6
অভিযোগ, এবারের বিধানসভা ভোটে জিততে না পারার রাগ থেকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বিজেপির সক্রিয় কর্মীদের বাড়িতে হামলা চালিয়েছে ৷
Published : May 29, 2026 at 11:56 AM IST
নদিয়া, 29 মে: ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রাজনৈতিক সংঘর্ষের অভিযোগ উঠছে । তারই মধ্যে নদিয়ার ভীমপুরে ফের উত্তপ্ত পরিস্থিতি । বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, মহিলাদের মারধর এবং গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে । ঘটনায় ইতিমধ্যেই 6 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবারও এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে । মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী ।
ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার ভীমপুর থানার এলাঙ্গি এলাকায় । ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার দুপুর থেকে গ্রামে তীব্র উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ প্রায় 15/17 জনের একটি দুষ্কৃতী দল আচমকা এলাকায় চড়াও হয় । অভিযোগ, প্রথমে বিজেপি কর্মী গোপাল জানের বাড়িতে হামলা চালানো হয় । এরপর পরপর আরও দু'টি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় অভিযুক্তরা । বাধা দিতে গেলে বাড়ির মহিলাদেরও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ।
স্থানীয়দের দাবি, আক্রান্ত পরিবারগুলি দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত । অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকেই এই হামলা চালানো হয়েছে । এমনকি আতঙ্ক ছড়াতে এলাকায় তিন রাউন্ড গুলিও চালানো হয় বলে অভিযোগ । যদিও গুলিচালনার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি ।
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভীমপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । ইতিমধ্যেই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ ছ'জনকে গ্রেফতার করেছে । ধৃতদের আদালতে তোলা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
এ ব্যাপারে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল জানিয়েছেন, "পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে । ইতিমধ্যেই 6 অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে ৷ কী কারণে হামলা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
আক্রান্ত বিজেপি কর্মী গোপাল জান বলেন, "আমরা বহু বছর ধরে এলাকায় বিজেপি করি । নানা অত্যাচারের মধ্যেও দল ছাড়িনি । এবারের বিধানসভা ভোটে জিততে না পারার রাগ থেকে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে । বাড়ি ভেঙেছে, মহিলাদের মারধর করেছে । আমরা বৃদ্ধা মাকেও ছাড়েনি ৷ শাবল দিয়ে মেরে মায়ের হাত ভেঙে দিয়েছে ৷" তবে ঘটনার পরপরই পুলিশ যেভাবে সক্রিয় হয়েছে, তাতে দোষীদের কঠোর শাস্তি হবে বলেই মনে করছেন তিনি ৷