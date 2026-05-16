নামখানায় বিজেপি কর্মীকে মারধর, নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ; কাঠগড়ায় তৃণমূল

নামখানায় বিজেপি কর্মীকে মারধর, নদীতে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ; কাঠগড়ায় তৃণমূল
নদীর পাড়ে অন্ধকার রাস্তায় টেনে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগ ৷ হামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার এক ৷
Published : May 16, 2026 at 2:45 PM IST
নামখানা, 16 মে: এক বিজেপি কর্মীর উপর হামলাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷ অভিযোগ, এক বিজেপি কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার পর নদীতে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা ৷ এই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে ৷ যদিও, অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্ব ৷ ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ 24 পরগনার নামখানায় ৷ ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় একজনকে আটক করা হয়েছে ৷
স্থানীয় সূত্রে খবর, আহত বিজেপি কর্মীর নাম তারাশঙ্কর পাড়ুয়া ৷ অভিযোগ, শুক্রবার রাতে তিনি নামখানার নারায়ণপুর ঘাট এলাকায় গিয়েছিলেন ৷ সেই সময় কয়েকজন দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে হামলা চালায় ৷ বিজেপির দাবি, হামলাকারীরা তৃণমূল আশ্রিত এবং পরিকল্পিতভাবে এই আক্রমণ চালানো হয়েছে ৷ প্রথমে তারাশঙ্কর পাড়ুয়াকে মারধর করা হয় ৷ পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে নদীতে ফেলে দেয় দুষ্কৃতীরা ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, নদীতে পড়ে যাওয়ার পর স্থানীয়রা খোঁজাখুঁজি শুরু করে ৷ একটি ছোট ডিঙি নৌকা থেকে আহত যুবককে দেখতে পাওয়া যায় ৷ এরপর তাঁকে উদ্ধার করা হয় ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কাকদ্বীপ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৷
বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস কায়েম করতেই এই হামলা চালানো হয়েছে ৷ দীর্ঘদিন ধরেই বিজেপির কর্মীদের ভয় দেখানো এবং হামলার ঘটনা ঘটেছে ৷ এই হামলার ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কড়া শাস্তির দাবি তুলেছেন দলের স্থানীয় নেতারা ৷
ঘটনা নিয়ে বিজেপির মথুরাপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক সঞ্জয় দাস বলেন, "এলাকায় বিজেপি করার অপরাধে আমাদের কর্মীদের উপর লাগাতার হামলা চলছে ৷ তারাশঙ্কর পাড়ুয়াকে যেভাবে মারধর করে নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত নিন্দনীয় ৷ পুলিশ-প্রশাসনের কাছে দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি ৷" অন্যদিকে, আহত তারাশঙ্কর পাড়ুয়াও হামলার ঘটনা নিয়ে পুলিশের কাছে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন বলে খবর ৷ যদিও, তা প্রকাশ্যে আনেনি পুলিশ ৷ তাঁর বক্তব্যের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৷
এ বিষয়ের নামখানার তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি অভিষেক দাস বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কেউ যুক্ত নেই ৷ বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের ফলে এই ঘটনা ঘটেছে ৷ আমরা প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, এর সঠিক তদন্ত করুক ৷"
ইতিমধ্যেই কাকদ্বীপ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে একজনকে আটক করা হয়েছে ৷ হামলার নেপথ্যে ব্যক্তিগত শত্রুতা, নাকি রাজনৈতিক কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ এ নিয়ে পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "ঘটনার সমস্ত দিক গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্তের স্বার্থে এখনই কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না ৷ প্রত্যেকটি তথ্য যাচাই করা হচ্ছে ৷"
ঘটনাকে কেন্দ্র করে নামখানা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই ঘটনার পর এলাকায় নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ তবে পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে ৷