নেতাজিকে নিয়ে মন্তব্য-বিতর্কের মধ্যেই শহরে বিজেপির 'তিরঙ্গা যাত্রা'! নেতৃত্বে শুভেন্দু

নেতাজিকে নিয়ে মন্তব্য-বিতর্কের মধ্যেই শহরে বিজেপির 'তিরঙ্গা যাত্রা'! নেতৃত্বে শুভেন্দু
গত 7 অগস্ট নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানেই আজকের মেগা 'তিরঙ্গা যাত্রা'র ডাক দিয়েছিলেন তিনি ।
Published : August 10, 2026 at 8:14 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে বিজেপির দুই নেতার সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে যখন বঙ্গ রাজনীতিতে বিতর্ক তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়েই নেতাজি মূর্তির পাদদেশ থেকে 'তিরঙ্গা যাত্রা' । রেড রোডে জাতীয় পতাকা হাতে মিছিলের নেতৃত্ব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ।
বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ এবং সম্প্রতি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নেতাজি-সংক্রান্ত মন্তব্য নিয়ে রাজনৈতিক মহলের একাংশের সমালোচনার আবহেই এই কর্মসূচি । বিজেপি অবশ্য কর্মসূচিটিকে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযানের অংশ হিসাবেই তুলে ধরেছে ।
গত 7 অগস্ট নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচির সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । সেখানেই আজকের মেগা 'তিরঙ্গা যাত্রা'র ডাক দিয়েছিলেন তিনি । সেই ঘোষণামতোই সোমবার কলকাতার রাজপথে দেখা গেল জাতীয় পতাকার ঢেউ । ইডেন গার্ডেনের সামনে গৌর পাল সরণি থেকে শুরু হয়ে মিছিল পৌঁছয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উত্তর ফটক পর্যন্ত । রাস্তার দু'ধারে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের ভিড়ও ছিল চোখে পড়ার মতো ।
মিছিলের একেবারে সামনে হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে হাঁটতে দেখা যায় মুখ্যমন্ত্রীকে । তাঁর পিছনে 'প্রতিটি বাড়িতে তিরঙ্গা' লেখা ব্যানার । তার পিছনে সারি দিয়ে জাতীয় পতাকা হাতে হাজার হাজার মানুষ । দলের নেতা-কর্মী থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্য, মিছিলে ছিল নানা স্তরের অংশগ্রহণ ।
কর্মসূচিতে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. শারদ্বত মুখোপাধ্যায়, মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, অর্জুন সিং, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মণ, তাপস রায়-সহ একাধিক মন্ত্রী ও বিধায়ক । ছিলেন রত্না দেবনাথ, রুদ্রনীল ঘোষ, কৌস্তভ বাগচীর মতো বিধায়কেরাও । বিজেপির মহিলা মোর্চার সদস্যদের একাংশকে লাল পাড় সাদা শাড়িতে মিছিলে অংশ নিতে দেখা যায় ।
শুধু রাজনৈতিক জমায়েত নয়, এ দিনের শোভাযাত্রায় তুলে ধরা হয় বাংলার বিভিন্ন জেলার সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যও । চন্দননগর থেকে আসা নৃত্যশিল্পীরা অংশ নেন মিছিলে । কোথাও নৃত্য, কোথাও মাদল- বাংলার লোকসংস্কৃতির নানা ছবি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ছিল তিরঙ্গা যাত্রায় । বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়ারাও অংশ নেয় । ফলে রাজনৈতিক কর্মসূচির পাশাপাশি মিছিলটি কার্যত একটি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার চেহারা নেয় ।
তবে এই বিপুল আয়োজনের রাজনৈতিক তাৎপর্য নিয়েই এখন বেশি আলোচনা । কারণ, নেতাজিকে নিয়ে বিজেপির দুই নেতার মন্তব্যকে কেন্দ্র করে গত কয়েক দিনে দলের অস্বস্তি বেড়েছে । সেই আবহে কলকাতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রেড রোডে নেতাজির মূর্তির সামনে থেকে জাতীয় পতাকা হাতে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে মিছিল, স্বাভাবিক ভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ ।
মুখ্যমন্ত্রী এ দিন অবশ্য সেই বিতর্কে না গিয়ে জাতীয় পতাকা, জাতীয় ঐক্য এবং সামাজিক সম্প্রীতির বার্তাই দিয়েছেন । তাঁর বক্তব্য, এ বছর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিতে শামিল হয়েছে । কেন্দ্রের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই কর্মসূচিকে এ বার সরকারি ভাবে রাজ্যজুড়ে পালন করা হবে বলে জানান তিনি ।
এ দিন আরও একটি ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী । চলতি বছর থেকেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রাজ্য জুড়ে সরকারি স্তরে রাখিবন্ধন উৎসব পালনের কথা জানান তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, রাখিবন্ধন শুধুমাত্র ধর্মীয় আচার নয় । এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে সামাজিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং জাতীয় ঐক্যের বার্তা । রাখিবন্ধনের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন আরও দৃঢ় করার আহ্বান জানান তিনি ।
আগামী 15 অগস্ট নিয়েও এ দিন বিশেষ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । রেড রোডে সরকারি উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালনের পাশাপাশি 'হর ঘর তিরঙ্গা' কর্মসূচিকে সামনে রেখে পদযাত্রার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি । স্বাধীনতা দিবসের সরকারি মূল অনুষ্ঠানেও বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতির আবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী ।
এ বারের কর্মসূচির আরও একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য রয়েছে । প্রতি বছর 9 থেকে 16 অগস্ট পর্যন্ত দেশ জুড়ে 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান পালন করে কেন্দ্র । পশ্চিমবঙ্গে এর আগে এই কর্মসূচি সরকারি ভাবে পালনের উদ্যোগ দেখা যায়নি । নতুন সরকার গঠনের পর এই প্রথম রাজ্য সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কেন্দ্রের এই কর্মসূচিতে যুক্ত হল ।
ফলে এক দিকে জাতীয় পতাকা হাতে কলকাতার রাজপথে শক্তি প্রদর্শন, অন্য দিকে নেতাজির মূর্তিকে সামনে রেখে দেশাত্মবোধের বার্তা- দুইয়ের সমন্বয়েই এ দিনের কর্মসূচি ।