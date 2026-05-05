রাত পেরিয়ে দুপুর পর্যন্ত 2 দফায় পুনর্গণনা, রাজারহাট-নিউটাউনে হেরে আসন কমল তৃণমূলের

রাত পেরিয়ে দুপুর পর্যন্ত 2 দফায় পুনর্গণনা, রাজারহাট-নিউটাউনে হেরে আসন কমল তৃণমূলের
সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট আসনে প্রথমে প্রায় 2800 ভোটে এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী ৷ তখন পুনর্গণনার দাবি জানান, বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী তাপস চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : May 5, 2026 at 2:39 PM IST
কলকাতা, 5 মে: রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের আরও একটি আসন কমে গেল ! কমিশন সূত্রের খবর, রাজারহাট-নিউটাউন আসনে পুনর্গণনায় অল্প ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী পীযূষ কানোডিয়া ৷ 18 রাউন্ড গণনা শেষে তাঁর প্রাপ্ত ভোট 1 লক্ষ 6 হাজার 564 টি ৷ তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের তাপস চট্টোপাধ্যায় পেয়েছেন 1 লক্ষ 6 হাজার 255টি ভোট ৷ অর্থাৎ জয়ের ব্যবধান 309 ভোট ৷
যদিও কমিশনের ওয়েব সাইটে দেখা যাচ্ছে, বিজেপি প্রার্থী লিডে রয়েছেন ৷ কমিশনের নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, অফিসিয়ালি আর কিছুক্ষণ পরে বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করা হবে ৷ বিজেপির তরফেও রাজারহাট-নিউটাউন আসনে জয়ের খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ৷
কমিশনের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী 293টি আসনের মধ্যে বিজেপি 206, তৃণমূল 81টি আসনে জয়ী হয়েছিল ৷ এছাড়াও বাম-আইএসএফ, কংগ্রেস এবং অন্যান্যরা 2টি করে আসনে জিতেছিল ৷ রাজারহাট-নিউটাউন আসনে পুনর্গণনার জেরে তৃণমূলের আসন সংখ্যা কমে হল 80 আর পদ্ম শিবিরের আসন সংখ্যা বেড়ে হল 207 ৷
সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট আসনে প্রথমে প্রায় 2800 ভোটে এগিয়ে ছিলেন বিজেপি প্রার্থী ৷ তখন পুনর্গণনার দাবি জানান এলাকার বিদায়ী বিধায়ক তথা তৃণমূল প্রার্থী তাপস চট্টোপাধ্যায় ৷ রি-কাউন্টিংয়ের পর 323 ভোটে এগিয়ে যায় তৃণমূল প্রার্থী ৷ সূত্রের খবর, প্রাথমিকভাবে তৃণমূল প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণাও নাকি করা হয়েছিল ৷ তবে বিজেপির দাবি মেনে ফের রি-কাউন্টিংয়ের জেরে তৃণমূলের আরও একটি আসন কমে গেল ৷
জানা যাচ্ছে, জ্যাংরা হাতিয়ারা পঞ্চায়েত এলাকার ভোট গণনা নিয়েই গোলমালের সূত্রপাত্র ৷ জানা যাচ্ছে, 17 ও 18 রাউন্ডের গণনাকে কেন্দ্র করেই রি-কাউন্টিংয়ের দাবি ওঠে ৷ আবেদনের গুরুত্ব বিচার করেই নির্দিষ্ট বুথগুলিতে পুনরায় ভোট গণনার সিদ্ধান্ত নেয় কমিশন । আর সেই পুনর্গণনাতেই শেষ পর্যন্ত শেষ হাসি হাসলেন বিজেপি প্রার্থী পীযূষ কানোডিয়া ৷
এবারের ভোটে পালাবদলের ইঙ্গিত দিয়েছিল অধিকাংশ সমীক্ষক সংস্থা ৷ সোমবার গণনা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই স্পষ্ট হতে থাকে, বুথ ফেরত সমীক্ষার পূর্বাভাসই যেন মিলে যাচ্ছে ৷ দিনের শেষে দেখা যায়, বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে একের পর এক মন্ত্রী পরাজিত হয়েছেন ৷
একদা সিপিএমের দাপুটে নেতা তাপস চট্টোপাধ্যায় পালাবদলের পর তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন ৷ মন্ত্রী না হলেও এলাকায় তাঁর রাজনৈতিক দাপট ছিল প্রশ্নাতীত ৷ পুনর্গণনার পর দেখা গেল, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, শশী পাঁজা, সুজিত বসুর মতো হেভিওয়েট পরাজিতদের তালিকায় ঢুকে পড়ল রাজারহাটের তাপসের নামও ৷
